Informations et annonces
Bienvenue dans la Semaine anniversaire 2025
Cloudflare a été fondée le 27 septembre 2010. Cette semaine, nous fêterons notre quinzième anniversaire. Comme c'est désormais devenu une tradition pour nous, nous annoncerons une série de produits que nous considérons comme autant de cadeaux que nous faisons à Internet.
Retour sur Workers Launchpad et bienvenue à la promotion n° 6
Le programme Workers Launchpad fournit des ressources et un mentorat aux fondateurs développant des solutions sur le réseau Cloudflare. Découvrez les promotions précédentes, ce que font aujourd'hui les anciens lauréats du programme Launchpad et les participants de la promotion Workers Launchpad n° 6.
Présentation de l'offre d'accès gratuit pour étudiants aux fonctionnalités de développement de Cloudflare
Les étudiants âgés de plus de 18 ans aux États-Unis possédant une adresse e-mail .edu peuvent désormais bénéficier d'un an d'accès gratuit aux fonctionnalités pour développeurs de Cloudflare. Développez, expérimentez et lancez des projets avec des outils de qualité professionnelle et échangez avec vos homologues au sein de notre communauté d'étudiants développeurs.
Contribuer à bâtir l'avenir : Cloudflare annonce son objectif de recruter 1 111 stagiaires en 2026
Afin de promouvoir l'innovation et de bâtir un Internet meilleur, Cloudflare lance son programme de stage le plus ambitieux à ce jour, soit le recrutement de jusqu'à 1 111 stagiaires en 2026. Ce programme vise à investir dans la prochaine génération de talents afin de façonner l'avenir de l'entreprise et de donner naissance à un Internet meilleur.
Cap'n Web : un nouveau système RPC pour navigateurs et serveurs web
Natif du JavaScript, le Cap'n Web est un nouveau protocole RPC open source destiné à être utilisé au sein des navigateurs et des serveurs web. Il propose la puissance d'expression du protocole Cap'n Proto, sans schémas ni code standard.
Soutenir l'avenir du web ouvert : Cloudflare parraine Ladybird et Omarchy
Offre d'accès gratuit aux services de développement de Cloudflare pour les organisations à but non lucratif et de la société civile
Nous élargissons le programme Cloudflare for Startups afin d'y inclure les organisations à but non lucratif, les entreprises de la société civile et les entités d'intérêt public. Les entreprises admissibles à ce programme peuvent désormais bénéficier de jusqu'à 250 000 USD de crédits Cloudflare sur nos produits destinés aux développeurs et nos produits principaux, notamment l'IA, les bases de données et les services de sécurité.
Venez développer avec nous : les nouveaux hubs Cloudflare pour start-ups
En 2026, Cloudflare ouvrira ses agences de San Francisco, Austin, Londres et Lisbonne aux développeurs et aux start-ups. Les participants au programme Workers Launchpad et au programme Cloudflare for Startups pourront y demander accès, car ils y sont admissibles.
Déployez votre propre plateforme de « vibe coding » assistée par IA, en un clic !
Découvrez VibeSDK, une plateforme open source de « vibe coding » que n'importe qui peut déployer pour mettre sur pied sa propre plateforme personnalisée. La plateforme intègre un outil de génération de code, un environnement sandbox et des fonctions de déploiement de projet dès le départ.
Contribuer à la protection des journalistes et de l'actualité locale contre les robots d'indexation IA avec le projet Galileo
Nous nous réjouissons d'annoncer que le projet Galileo inclura désormais l'accès aux services de gestion des bots et au service AI Crawl Control proposés par Cloudflare.Les participants au programme, qui réunit approximativement 750 journalistes, organismes de presse indépendants et autres organisations à but non lucratif soutenant la collecte d'informations à travers le monde, disposeront désormais de la capacité de protéger leurs sites web contre les robots d'exploration IA. Gratuitement.
Développement de moyens de défense uniques et personnalisés pour chaque client contre les menaces avancées liées aux bots à l'ère de l'IA
Cloudflare détecte les anomalies comme jamais auparavant. Nous vous présentons aujourd'hui de quelle manière nous développons et déployons des modèles sur mesure et adaptés à chaque client, conçus pour détecter les anomalies du trafic et piéger les bots plus sophistiqués en mode de gestion des bots et Super Bot Fight. À l'heure où nous développons une nouvelle génération de mesures de détection hyper-personnalisées à l'échelle de Cloudflare, notre mission première consiste à arrêter les bots d'extraction liés à l'IA.
Les raisons pour lesquelles Cloudflare, Netlify et Webflow unissent leurs forces afin de soutenir les outils open source, comme Astro et TanStack
Cloudflare est fière d'annoncer aujourd'hui son soutien à deux cadres de référence essentiels au sein de l'écosystème web moderne. Nous nous associons ainsi à Webflow pour parrainer Astro et à Netlify pour soutenir TanStack.
Lancement de la Fondation x402 en collaboration avec Coinbase et prise en charge des transactions x402
Cloudflare s'associe à Coinbase pour lancer la Fondation x402, mais aussi ajouter la prise en charge du protocole x402 au SDK Agents et aux serveurs MCP.
Sécurisation automatique : comment nous avons mis à niveau 6 000 000 de domaines par défaut afin de nous préparer à l'avenir quantique
Cloudflare a automatiquement mis à jour la sécurité de plus de 6 millions de domaines grâce au déploiement de notre service Automatic SSL/TLS afin d'assurer des connexions plus sûres aux serveurs d'origine sans intervention de la part des clients. Dans l'optique de préparer Internet à résister aux futures menaces quantiques, nous étendons désormais cette sécurité au chiffrement post-quantique.
Afin de bâtir un Internet meilleur à l'ère de l'IA, nous avons besoin de principes responsables pour régir les bots IA. Voici notre proposition.
À titre de point de départ, nous proposons des principes responsables pour régir les bots IA. Ces principes mettent l'accent sur la transparence, la responsabilité, mais aussi le respect des préférences d'accès au contenu et d'utilisation de ce dernier. Ces axes constituent l'amorce d'une conversation au sens plus large. Nous reconnaissons bien volontiers qu'il reste du travail à accomplir pour répondre aux nombreuses perspectives nuancées.
Un chemin plus simple vers un Internet plus sécurisé : mise à jour de notre outil d'analyse CSAM
Cloudflare a encore simplifié la mise en œuvre de ses outils gratuits consacrés à la sécurité des enfants pour l'ensemble de ses clients.
Sécuriser les données au sein des applications SaaS vers SaaS
La récente violation de la sécurité survenue chez Salesloft nous a appris une chose : les entreprises n'ont aucune visibilité sur les données qui circulent au sein des applications SaaS. Cloudflare s'engage à proposer des outils de sécurité supplémentaires aux entreprises qui utilisent des applications SaaS et s'appuient sur des intégrations en aval.
Sécuriser les systèmes aujourd'hui en prévision de l'avenir quantique : le client WARP prend désormais en charge le chiffrement post-quantique
Afin de nous préparer à un avenir qui verra l'avènement de puissants ordinateurs quantiques, nous avons mis à jour notre client WARP de manière à ce qu'il prenne en charge le chiffrement post-quantique (PQC, Post-Quantum Cryptography). Cette opération protège à la fois les consommateurs et les entreprises contre les acteurs malveillants qui collectent le trafic Internet aujourd'hui dans l'idée de le déchiffrer plus tard à l'aide de puissants ordinateurs quantiques.
Donner le choix aux utilisateurs grâce à la nouvelle politique sur les signaux de contenu lancée par Cloudflare
La politique de signaux de contenu Cloudflare Content Signals Policy propose un nouvel outil aux créateurs afin de leur permettre de contrôler l'utilisation de leur contenu.
Une année d'amélioration de la compatibilité Node.js au sein de la plateforme Cloudflare Workers
Nous avons considérablement élargi la compatibilité Node.js au cours de l'année. Des centaines de nouvelles API Node.js sont désormais disponibles afin de faciliter l'exécution du code Node.js existant sur notre plateforme. Ce projet constitue une initiative majeure pour nous. Nous sommes impatients de vous faire part des progrès que nous avons réalisés.
La plateforme de développement Cloudflare devient toujours plus performante, plus rapide et plus puissante. Découvrez toutes les nouveautés que nous vous proposons.
En proposant des mises à jour majeures, comme la prise en charge des modèles externes dans AI Search (anciennement AutoRAG), des améliorations de la compatibilité Node.js, la prise en charge d'instances simultanées de conteneurs plus grandes et plus nombreuses, parmi bien d'autres, nous simplifions le travail des développeurs afin de leur permettre de concevoir des outils incroyables ! De nouveaux outils, comme les e-mails transactionnels, ou la prise en charge générale des solutions Workers Builds, Media Transformations et Browser Rendering avec Playwright sont également à votre disposition pour dynamiser vos projets.
Faites vos choix : la voie vers la souveraineté en matière d'IA
À l'heure où les gouvernements à travers le monde envisagent de faire appel à l'IA pour mener à bien leurs projets de transformation à l'échelle nationale, Cloudflare soutient la souveraineté en matière d'IA en vous proposant le choix. Vous bénéficierez ainsi d'outils diversifiés et du contrôle sur vos données, tout en évitant le phénomène d'enfermement propriétaire. Nous déployons cette approche en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est, où la plateforme Workers AI vous proposera des modèles locaux et open source afin de favoriser l'innovation.
Chaque fonctionnalité Cloudflare, disponible pour tous
Cloudflare rend chacun des fonctionnalités de sa plateforme disponible pour tous ses clients.
Renforcement de la sécurité sur Cloudflare Workers
La plateforme Cloudflare Workers est mise à jour en permanence afin de se montrer aussi sûre et efficace que possible. Nous renforçons les Workers afin de leur permettre de tirer parti des dernières fonctionnalités logicielles et matérielles. Nous leur adjoignons ainsi une défense en profondeur afin d'assurer la sécurité de vos données, notamment par le biais de sandboxes V8 et de clés de protection de la mémoire du processeur.
S'associer pour accélérer le full-stack : déployez des bases de données PlanetScale directement depuis Workers
Nous nous sommes associés à PlanetScale afin de faciliter encore davantage le déploiement d'applications full-stack depuis Cloudflare Workers. Connectez vos comptes PlanetScale et Cloudflare pour bénéficier automatiquement de la mise en pool de vos connexions distribuées et de la mise en cache des requêtes dans toutes les bases de données Postgres ou MySQL de PlanetScale.
Annonce de la plateforme de données Cloudflare : ingérez, stockez et interrogez vos données directement depuis Cloudflare
Lancée aujourd'hui, la plateforme de données Cloudflare est une suite intégralement gérée de produits conçus pour l'ingestion, la transformation, le stockage et l'interrogation des données d'analyse. Elle est bâtie sur Apache Iceberg et notre solution de stockage Cloudflare R2.
Annonce de la bêta privée de la solution Cloudflare Email Service
Nous lançons aujourd'hui la solution Cloudflare Email Service. Celle-ci vous permettra d'envoyer et de recevoir des e-mails directement depuis vos Workers à l'aide de liaisons natives. Aucune clé d'API n'est nécessaire. Nous unifions ainsi l'expédition et le routage des e-mails sous un service unique, conçu pour les développeurs. Inscrivez-vous à la bêta privée.
R2 SQL : une analyse approfondie de notre nouveau moteur de requêtes distribuées
La solution R2 SQL vous propose un moyen intégré et serverless d'interroger vos données d'analyse de manière spécifique dans votre catalogue de données R2. Cette publication détaille en profondeur l'environnement Iceberg afin d'expliquer de quelle manière nous avons développé ce moteur distribué, depuis son planificateur orienté métadonnées jusqu'à son modèle d'exécution en parallèle.
Un index IA pour l'ensemble de nos clients
Cloudflare va bientôt vous permettre de produire automatiquement un index de recherche optimisé par l'IA pour votre domaine en mettant à votre disposition un ensemble d'API et d'outils standard prêts à l'emploi, notamment un serveur MCP, un fichier LLMs.txt et une API de recherche. Conçu pour les entreprises de développement d'IA, cet outil Cloudflare proposera un nouveau moyen de dénicher et de récupérer du contenu web.
Informations sur le trafic régional dans Radar + informations sur la transparence des certificats dans Radar
Nous mettons désormais notre LLM interne, Cloudy, à profit pour générer des résumés automatisés dans notre produit de sécurité du courrier électronique afin d'aider les équipes SOC à mieux comprendre ce qui se passe au sein des messages signalés.
En finir avec les démarrages à froid dans Workers
Nous avons divisé par 10 le nombre de démarrages à froid de Cloudflare Workers en établissant un routage optimiste vers des serveurs exécutant des instances Workers déjà chargées. Découvrez comment nous y sommes parvenus ici.
Mode Code : la meilleure façon d'utiliser MCP
Il s'avère que nous utilisions tous incorrectement MCP. La plupart des agents utilisent aujourd'hui MCP en exposant directement les « outils » au LLM. Nous avons tenté une autre approche : convertir les outils MCP en API TypeScript, puis demander à un LLM d'écrire du code appelant cette API. Les résultats sont frappants.
Mise à jour concernant les performances réseau : Semaine anniversaire 2025
Sur Internet, la rapidité est primordiale, et chez Cloudflare, nous nous engageons à être le réseau le plus rapide du monde. Dans cet article, nous expliquerons comment les performances de notre réseau ont évolué depuis notre dernière publication, en septembre 2024, et nous discuterons des outils et des processus que nous utilisons pour évaluer les performances du réseau.
Surveiller les AS-SET et l'importance de ces derniers
Qu'on s'en réjouisse ou non, les AS-SET constituent des sources de données essentielles qui permettent de concevoir des filtres de routage BGP sur Internet. Comme ces AS-SET reposent uniquement sur la confiance, ils peuvent malheureusement être détournés de leur usage normal. Nous allons aborder certaines des raisons pour lesquelles les opérateurs doivent surveiller les inscriptions AS-SET de leur ASN (Autonomous System Number, numéro de système autonome). Cloudflare Radar peut désormais les aider dans cette tâche.
Cloudflare vient de gagner en rapidité et en sécurité grâce à Rust
Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. Ce système est non seulement considérablement plus rapide pour tous nos clients, mais il est également plus sécurisé et nous permet de lancer de nouveaux produits plus rapidement que jamais.
Comment Cloudflare utilise la plus vaste collection de données de performances du monde pour rendre le réseau mondial le plus rapide du monde encore plus rapide
Cloudflare utilise les immenses volumes de trafic acheminés sur son réseau pour transmettre des réponses plus rapidement, en apprenant les caractéristiques de chaque réseau individuel et en ajustant précisément son système de contrôle de la congestion.
Présentation d'Observatory et de Smart Shield : découvrez comment le monde voit votre site web et accélérez-le en un clic
Aujourd'hui, nous annonçons deux améliorations de notre suite d'amélioration des performances des applications. Observatory et Smart Shield vous permettent de voir comment le monde voit votre site web et de l'accélérer en un clic. Disponibles dès aujourd'hui dans le tableau de bord Cloudflare !