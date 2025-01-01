La plateforme de développement Cloudflare devient toujours plus performante, plus rapide et plus puissante. Découvrez toutes les nouveautés que nous vous proposons.

En proposant des mises à jour majeures, comme la prise en charge des modèles externes dans AI Search (anciennement AutoRAG), des améliorations de la compatibilité Node.js, la prise en charge d'instances simultanées de conteneurs plus grandes et plus nombreuses, parmi bien d'autres, nous simplifions le travail des développeurs afin de leur permettre de concevoir des outils incroyables ! De nouveaux outils, comme les e-mails transactionnels, ou la prise en charge générale des solutions Workers Builds, Media Transformations et Browser Rendering avec Playwright sont également à votre disposition pour dynamiser vos projets.