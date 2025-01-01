Assistance
Informations et annonces
Bienvenue dans la Semaine anniversaire 2025
Bienvenue dans la Semaine anniversaire 2025

Cloudflare a été fondée le 27 septembre 2010. Cette semaine, nous fêterons notre quinzième anniversaire. Comme c'est désormais devenu une tradition pour nous, nous annoncerons une série de produits que nous considérons comme autant de cadeaux que nous faisons à Internet.

Consulter le blog
Découvrez la promotion Launchpad n° 6
Retour sur Workers Launchpad et bienvenue à la promotion n° 6

Le programme Workers Launchpad fournit des ressources et un mentorat aux fondateurs développant des solutions sur le réseau Cloudflare. Découvrez les promotions précédentes, ce que font aujourd'hui les anciens lauréats du programme Launchpad et les participants de la promotion Workers Launchpad n° 6.

Consulter le blog
Offre gratuite Workers pour toutes les messageries edu. pendant 1 an
Présentation de l'offre d'accès gratuit pour étudiants aux fonctionnalités de développement de Cloudflare

Les étudiants âgés de plus de 18 ans aux États-Unis possédant une adresse e-mail .edu peuvent désormais bénéficier d'un an d'accès gratuit aux fonctionnalités pour développeurs de Cloudflare. Développez, expérimentez et lancez des projets avec des outils de qualité professionnelle et échangez avec vos homologues au sein de notre communauté d'étudiants développeurs.

Consulter le blog
Annonce du programme de stage consacré au résolveur 1.1.1.1
Contribuer à bâtir l'avenir : Cloudflare annonce son objectif de recruter 1 111 stagiaires en 2026

Afin de promouvoir l'innovation et de bâtir un Internet meilleur, Cloudflare lance son programme de stage le plus ambitieux à ce jour, soit le recrutement de jusqu'à 1 111 stagiaires en 2026. Ce programme vise à investir dans la prochaine génération de talents afin de façonner l'avenir de l'entreprise et de donner naissance à un Internet meilleur.

Consulter le blog
Cap'n Web : un nouveau système RPC pour navigateurs et serveurs web (anciennement JSRPC)
Cap'n Web : un nouveau système RPC pour navigateurs et serveurs web

Natif du JavaScript, le Cap'n Web est un nouveau protocole RPC open source destiné à être utilisé au sein des navigateurs et des serveurs web. Il propose la puissance d'expression du protocole Cap'n Proto, sans schémas ni code standard.

Consulter le blog
OSS @ Cloudflare – Nouvelle bibliothèque HTTP RUST, parrainage de Ladybird et parrainage d'Omarchy
Soutenir l'avenir du web ouvert : Cloudflare parraine Ladybird et Omarchy

Soutenir l'avenir du web ouvert : Cloudflare parraine Ladybird et Omarchy.

Consulter le blog
Offre d'accès gratuit aux services de développement de Cloudflare pour les organisations à but non lucratif et de la société civile
Offre d'accès gratuit aux services de développement de Cloudflare pour les organisations à but non lucratif et de la société civile

Nous élargissons le programme Cloudflare for Startups afin d'y inclure les organisations à but non lucratif, les entreprises de la société civile et les entités d'intérêt public. Les entreprises admissibles à ce programme peuvent désormais bénéficier de jusqu'à 250 000 USD de crédits Cloudflare sur nos produits destinés aux développeurs et nos produits principaux, notamment l'IA, les bases de données et les services de sécurité.

Consulter le blog
Venez développer avec nous : les nouveaux hubs Cloudflare pour start-ups
Venez développer avec nous : les nouveaux hubs Cloudflare pour start-ups

En 2026, Cloudflare ouvrira ses agences de San Francisco, Austin, Londres et Lisbonne aux développeurs et aux start-ups. Les participants au programme Workers Launchpad et au programme Cloudflare for Startups pourront y demander accès, car ils y sont admissibles.

Consulter le blog
Vibekit : mise en open source de la « vibe » du développement
Déployez votre propre plateforme de « vibe coding » assistée par IA, en un clic !

Découvrez VibeSDK, une plateforme open source de « vibe coding » que n'importe qui peut déployer pour mettre sur pied sa propre plateforme personnalisée. La plateforme intègre un outil de génération de code, un environnement sandbox et des fonctions de déploiement de projet dès le départ.

Consulter le blog
Contribuer à la protection des journalistes et de l'actualité locale contre les robots d'indexation IA avec le projet Galileo
Contribuer à la protection des journalistes et de l'actualité locale contre les robots d'indexation IA avec le projet Galileo

Nous nous réjouissons d'annoncer que le projet Galileo inclura désormais l'accès aux services de gestion des bots et au service AI Crawl Control proposés par Cloudflare.Les participants au programme, qui réunit approximativement 750 journalistes, organismes de presse indépendants et autres organisations à but non lucratif soutenant la collecte d'informations à travers le monde, disposeront désormais de la capacité de protéger leurs sites web contre les robots d'exploration IA. Gratuitement.

Consulter le blog
Détecter les bots dans la nouvelle ère de l'IA : ce que nous avons fait pour endiguer une campagne d'indexation sans précédent
Développement de moyens de défense uniques et personnalisés pour chaque client contre les menaces avancées liées aux bots à l'ère de l'IA

Cloudflare détecte les anomalies comme jamais auparavant. Nous vous présentons aujourd'hui de quelle manière nous développons et déployons des modèles sur mesure et adaptés à chaque client, conçus pour détecter les anomalies du trafic et piéger les bots plus sophistiqués en mode de gestion des bots et Super Bot Fight. À l'heure où nous développons une nouvelle génération de mesures de détection hyper-personnalisées à l'échelle de Cloudflare, notre mission première consiste à arrêter les bots d'extraction liés à l'IA.

Consulter le blog
Cloudflare s'associe à Netlify, Wix et Webflow pour encourager l'avenir open source des applications front-end en soutenant les frameworks Astro et Tanstack
Les raisons pour lesquelles Cloudflare, Netlify et Webflow unissent leurs forces afin de soutenir les outils open source, comme Astro et TanStack

Cloudflare est fière d'annoncer aujourd'hui son soutien à deux cadres de référence essentiels au sein de l'écosystème web moderne. Nous nous associons ainsi à Webflow pour parrainer Astro et à Netlify pour soutenir TanStack.

Consulter le blog
Annonce de x402 Foundation en partenariat avec Coinbase
Lancement de la Fondation x402 en collaboration avec Coinbase et prise en charge des transactions x402

Cloudflare s'associe à Coinbase pour lancer la Fondation x402, mais aussi ajouter la prise en charge du protocole x402 au SDK Agents et aux serveurs MCP.

Consulter le blog
Sécurisation automatique : comment nous avons mis à niveau 6 millions de zones par défaut afin de nous préparer à l'avenir quantique
Sécurisation automatique : comment nous avons mis à niveau 6 000 000 de domaines par défaut afin de nous préparer à l'avenir quantique

Cloudflare a automatiquement mis à jour la sécurité de plus de 6 millions de domaines grâce au déploiement de notre service Automatic SSL/TLS afin d'assurer des connexions plus sûres aux serveurs d'origine sans intervention de la part des clients. Dans l'optique de préparer Internet à résister aux futures menaces quantiques, nous étendons désormais cette sécurité au chiffrement post-quantique.

Consulter le blog
Principes relatifs aux robots d'indexation responsables
Afin de bâtir un Internet meilleur à l'ère de l'IA, nous avons besoin de principes responsables pour régir les bots IA. Voici notre proposition.

À titre de point de départ, nous proposons des principes responsables pour régir les bots IA. Ces principes mettent l'accent sur la transparence, la responsabilité, mais aussi le respect des préférences d'accès au contenu et d'utilisation de ce dernier. Ces axes constituent l'amorce d'une conversation au sens plus large. Nous reconnaissons bien volontiers qu'il reste du travail à accomplir pour répondre aux nombreuses perspectives nuancées.

Consulter le blog
Détection des contenus pédopornographiques : rendre l'Internet sûr pour les enfants
Un chemin plus simple vers un Internet plus sécurisé : mise à jour de notre outil d'analyse CSAM

Cloudflare a encore simplifié la mise en œuvre de ses outils gratuits consacrés à la sécurité des enfants pour l'ensemble de ses clients.

Consulter le blog
Intégrations sécurisées entre solutions SaaS (Project Hecate)
Sécuriser les données au sein des applications SaaS vers SaaS

La récente violation de la sécurité survenue chez Salesloft nous a appris une chose : les entreprises n'ont aucune visibilité sur les données qui circulent au sein des applications SaaS. Cloudflare s'engage à proposer des outils de sécurité supplémentaires aux entreprises qui utilisent des applications SaaS et s'appuient sur des intégrations en aval.

Consulter le blog
Le client WARP prend désormais en charge la cryptographie post-quantique (PQC)
Sécuriser les systèmes aujourd'hui en prévision de l'avenir quantique : le client WARP prend désormais en charge le chiffrement post-quantique

Afin de nous préparer à un avenir qui verra l'avènement de puissants ordinateurs quantiques, nous avons mis à jour notre client WARP de manière à ce qu'il prenne en charge le chiffrement post-quantique (PQC, Post-Quantum Cryptography). Cette opération protège à la fois les consommateurs et les entreprises contre les acteurs malveillants qui collectent le trafic Internet aujourd'hui dans l'idée de le déchiffrer plus tard à l'aide de puissants ordinateurs quantiques.

Consulter le blog
licence mise à jour pour notre offre de fichier robots.txt géré
Donner le choix aux utilisateurs grâce à la nouvelle politique sur les signaux de contenu lancée par Cloudflare

La politique de signaux de contenu Cloudflare Content Signals Policy propose un nouvel outil aux créateurs afin de leur permettre de contrôler l'utilisation de leur contenu.

Consulter le blog
Mise à jour de la compatibilité de Node
Une année d'amélioration de la compatibilité Node.js au sein de la plateforme Cloudflare Workers

Nous avons considérablement élargi la compatibilité Node.js au cours de l'année. Des centaines de nouvelles API Node.js sont désormais disponibles afin de faciliter l'exécution du code Node.js existant sur notre plateforme. Ce projet constitue une initiative majeure pour nous. Nous sommes impatients de vous faire part des progrès que nous avons réalisés.

Consulter le blog
La plateforme de développement de Cloudflare devient toujours plus performante, plus rapide et plus puissante. Découvrez toutes les nouveautés qu'elle propose
La plateforme de développement Cloudflare devient toujours plus performante, plus rapide et plus puissante. Découvrez toutes les nouveautés que nous vous proposons.

En proposant des mises à jour majeures, comme la prise en charge des modèles externes dans AI Search (anciennement AutoRAG), des améliorations de la compatibilité Node.js, la prise en charge d'instances simultanées de conteneurs plus grandes et plus nombreuses, parmi bien d'autres, nous simplifions le travail des développeurs afin de leur permettre de concevoir des outils incroyables ! De nouveaux outils, comme les e-mails transactionnels, ou la prise en charge générale des solutions Workers Builds, Media Transformations et Browser Rendering avec Playwright sont également à votre disposition pour dynamiser vos projets.

Consulter le blog
Cloudflare s'associe à des initiatives dans la région Asie-Pacifique pour ajouter des modèles IA souverains à sa plateforme de développement
Faites vos choix : la voie vers la souveraineté en matière d'IA

À l'heure où les gouvernements à travers le monde envisagent de faire appel à l'IA pour mener à bien leurs projets de transformation à l'échelle nationale, Cloudflare soutient la souveraineté en matière d'IA en vous proposant le choix. Vous bénéficierez ainsi d'outils diversifiés et du contrôle sur vos données, tout en évitant le phénomène d'enfermement propriétaire. Nous déployons cette approche en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est, où la plateforme Workers AI vous proposera des modèles locaux et open source afin de favoriser l'innovation.

Consulter le blog
Intégrer les fonctionnalités pour entreprises aux offres en libre-service
Chaque fonctionnalité Cloudflare, disponible pour tous

Cloudflare rend chacun des fonctionnalités de sa plateforme disponible pour tous ses clients.

Consulter le blog
Partenariat avec Igalia V8 Sandboxes (article technique) avec EVAL() l'année prochaine (article technique)
Renforcement de la sécurité sur Cloudflare Workers

La plateforme Cloudflare Workers est mise à jour en permanence afin de se montrer aussi sûre et efficace que possible. Nous renforçons les Workers afin de leur permettre de tirer parti des dernières fonctionnalités logicielles et matérielles. Nous leur adjoignons ainsi une défense en profondeur afin d'assurer la sécurité de vos données, notamment par le biais de sandboxes V8 et de clés de protection de la mémoire du processeur.

Consulter le blog
Déployez des applications full-stack avec Workers et PlanetScale Postgres
S'associer pour accélérer le full-stack : déployez des bases de données PlanetScale directement depuis Workers

Nous nous sommes associés à PlanetScale afin de faciliter encore davantage le déploiement d'applications full-stack depuis Cloudflare Workers. Connectez vos comptes PlanetScale et Cloudflare pour bénéficier automatiquement de la mise en pool de vos connexions distribuées et de la mise en cache des requêtes dans toutes les bases de données Postgres ou MySQL de PlanetScale.

Consulter le blog
Annonce de Cloudflare Data Platform
Annonce de la plateforme de données Cloudflare : ingérez, stockez et interrogez vos données directement depuis Cloudflare

Lancée aujourd'hui, la plateforme de données Cloudflare est une suite intégralement gérée de produits conçus pour l'ingestion, la transformation, le stockage et l'interrogation des données d'analyse. Elle est bâtie sur Apache Iceberg et notre solution de stockage Cloudflare R2.

Consulter le blog
Cloudflare annonce Transactional Email Service
Annonce de la bêta privée de la solution Cloudflare Email Service

Nous lançons aujourd'hui la solution Cloudflare Email Service. Celle-ci vous permettra d'envoyer et de recevoir des e-mails directement depuis vos Workers à l'aide de liaisons natives. Aucune clé d'API n'est nécessaire. Nous unifions ainsi l'expédition et le routage des e-mails sous un service unique, conçu pour les développeurs. Inscrivez-vous à la bêta privée.

Consulter le blog
R2 SQL : une analyse approfondie de notre nouveau moteur de requêtes distribuées
R2 SQL : une analyse approfondie de notre nouveau moteur de requêtes distribuées

La solution R2 SQL vous propose un moyen intégré et serverless d'interroger vos données d'analyse de manière spécifique dans votre catalogue de données R2. Cette publication détaille en profondeur l'environnement Iceberg afin d'expliquer de quelle manière nous avons développé ce moteur distribué, depuis son planificateur orienté métadonnées jusqu'à son modèle d'exécution en parallèle.

Consulter le blog
Un index IA pour l'ensemble de nos clients
Un index IA pour l'ensemble de nos clients

Cloudflare va bientôt vous permettre de produire automatiquement un index de recherche optimisé par l'IA pour votre domaine en mettant à votre disposition un ensemble d'API et d'outils standard prêts à l'emploi, notamment un serveur MCP, un fichier LLMs.txt et une API de recherche. Conçu pour les entreprises de développement d'IA, cet outil Cloudflare proposera un nouveau moyen de dénicher et de récupérer du contenu web.

Consulter le blog
Informations sur le trafic régional dans Radar + informations sur la transparence des certificats dans Radar
Informations sur le trafic régional dans Radar + informations sur la transparence des certificats dans Radar

Nous mettons désormais notre LLM interne, Cloudy, à profit pour générer des résumés automatisés dans notre produit de sécurité du courrier électronique afin d'aider les équipes SOC à mieux comprendre ce qui se passe au sein des messages signalés.

Consulter le blog
En finir avec les démarrages à froid dans Workers
En finir avec les démarrages à froid dans Workers

Nous avons divisé par 10 le nombre de démarrages à froid de Cloudflare Workers en établissant un routage optimiste vers des serveurs exécutant des instances Workers déjà chargées. Découvrez comment nous y sommes parvenus ici.

Consulter le blog
Mode Code : la meilleure façon d'utiliser MCP
Mode Code : la meilleure façon d'utiliser MCP

Il s'avère que nous utilisions tous incorrectement MCP. La plupart des agents utilisent aujourd'hui MCP en exposant directement les « outils » au LLM. Nous avons tenté une autre approche : convertir les outils MCP en API TypeScript, puis demander à un LLM d'écrire du code appelant cette API. Les résultats sont frappants.

Consulter le blog
Mise à jour concernant les performances réseau
Mise à jour concernant les performances réseau : Semaine anniversaire 2025

Sur Internet, la rapidité est primordiale, et chez Cloudflare, nous nous engageons à être le réseau le plus rapide du monde. Dans cet article, nous expliquerons comment les performances de notre réseau ont évolué depuis notre dernière publication, en septembre 2024, et nous discuterons des outils et des processus que nous utilisons pour évaluer les performances du réseau.

Consulter le blog
Surveiller les AS-SET et l'importance de ces derniers
Surveiller les AS-SET et l'importance de ces derniers

Qu'on s'en réjouisse ou non, les AS-SET constituent des sources de données essentielles qui permettent de concevoir des filtres de routage BGP sur Internet. Comme ces AS-SET reposent uniquement sur la confiance, ils peuvent malheureusement être détournés de leur usage normal. Nous allons aborder certaines des raisons pour lesquelles les opérateurs doivent surveiller les inscriptions AS-SET de leur ASN (Autonomous System Number, numéro de système autonome). Cloudflare Radar peut désormais les aider dans cette tâche.

Consulter le blog
20 % d'Internet vient de gagner en rapidité et en sécurité grâce à Rust
Cloudflare vient de gagner en rapidité et en sécurité grâce à Rust

Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. Ce système est non seulement considérablement plus rapide pour tous nos clients, mais il est également plus sécurisé et nous permet de lancer de nouveaux produits plus rapidement que jamais.

Consulter le blog
Cloudflare utilise l'IA pour rendre son réseau mondial encore plus rapide
Comment Cloudflare utilise la plus vaste collection de données de performances du monde pour rendre le réseau mondial le plus rapide du monde encore plus rapide

Cloudflare utilise les immenses volumes de trafic acheminés sur son réseau pour transmettre des réponses plus rapidement, en apprenant les caractéristiques de chaque réseau individuel et en ajustant précisément son système de contrôle de la congestion.

Consulter le blog
Internet Observatory et Smart Shield : découvrez comment le monde voit votre site web et accélérez-le en un clic
Présentation d'Observatory et de Smart Shield : découvrez comment le monde voit votre site web et accélérez-le en un clic

Aujourd'hui, nous annonçons deux améliorations de notre suite d'amélioration des performances des applications. Observatory et Smart Shield vous permettent de voir comment le monde voit votre site web et de l'accélérer en un clic. Disponibles dès aujourd'hui dans le tableau de bord Cloudflare !

Consulter le blog
Récapitulatif de la Semaine anniversaire 2025
Récapitulatif de la Semaine anniversaire 2025

desc

Consulter le blog