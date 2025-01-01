Atualizações e comunicados
Boas-vindas à Semana de Aniversário de 2025
A Cloudflare começou a operar em 27 de setembro de 2010. Esta semana comemoramos nosso 15º aniversário. Como já é tradição, anunciaremos uma série de produtos que consideramos nossos presentes para a internet
Uma retrospectiva sobre o Workers Launchpad e uma calorosa boas-vindas à Coorte nº 6
O programa Workers Launchpad oferece recursos e mentoria para fundadores que desenvolvem na rede da Cloudflare. Saiba mais sobre as coortes anteriores, onde os ex-alunos do Launchpad estão hoje e os participantes da coorte n.º 6 do Workers Launchpad.
Apresentamos o acesso gratuito aos recursos para desenvolvedores da Cloudflare para estudantes
Estudantes nos Estados Unidos com mais de 18 anos com um e-mail .edu podem obter um ano de acesso gratuito aos recursos para desenvolvedores da Cloudflare. Crie, experimente e lance projetos com ferramentas de nível de produção, além de se conectar com colegas em nossa comunidade de estudantes desenvolvedores.
Ajudar a construir o futuro: anunciamos a meta da Cloudflare de contratar 1.111 estagiários em 2026
Para fomentar a inovação e construir uma internet melhor, a Cloudflare está lançando seu programa de estágio mais ambicioso até agora, contratar até 1.111 estagiários em 2026. O programa tem como objetivo investir na próxima geração de talentos para ajudar a moldar o futuro da empresa e contribuir para a construção de uma internet melhor.
Cap'n Web: um novo sistema RPC para navegadores e servidores web
Cap'n Web é um novo protocolo RPC de código aberto, nativo de JavaScript, para uso em navegadores e servidores web. Ele oferece o poder expressivo do Cap'n Proto, mas sem esquemas nem boilerplate.
Apoiar o futuro da web aberta: a Cloudflare está patrocinando o Ladybird e o Omarchy.
Apoiar o futuro da web aberta: a Cloudflare está patrocinando o Ladybird e o Omarchy.
Acesso gratuito aos serviços para desenvolvedores da Cloudflare para organizações sem fins lucrativos e da sociedade civil
Estamos expandindo o Cloudflare for Startups para incluir organizações sem fins lucrativos, da sociedade civil e de interesse público. Organizações qualificáveis agora podem receber até US$ 250 mil em créditos da Cloudflare para nossos produtos principais e de desenvolvedores, incluindo IA, bancos de dados e segurança.
Venha criar conosco: novos hubs da Cloudflare para startups
Em 2026, a Cloudflare abrirá seus escritórios em São Francisco, Austin, Londres e Lisboa para criadores e startups. Os participantes do Workers Launchpad e do programa Cloudflare for Startups serão qualificáveis para se candidatar ao acesso.
Implante sua própria plataforma de vibe coding de IA com um clique
Apresentamos o VibeSDK, uma plataforma de "vibe coding" de IA de código aberto que qualquer pessoa pode implantar para criar sua própria plataforma personalizada. Vem pronto com geração de código, ambiente sandbox e implantação de projeto.
Ajudar a proteger jornalistas e jornais locais de crawlers de IA com o Projeto Galileo
Estamos entusiasmados em anunciar que o Projeto Galileo agora incluirá acesso aos serviços de Bot Management e AI Crawl Control da Cloudflare. Os participantes do programa, que inclui cerca de 750 jornalistas, organizações de notícias independentes e outras entidades sem fins lucrativos que apoiam a coleta de notícias em todo o mundo, agora terão a capacidade de proteger seus sites contra crawlers de IA, gratuitamente.
Construir defesas únicas, por cliente, contra ameaças avançadas de bots na era da IA
A Cloudflare realiza detecção de anomalias como nunca antes. Hoje, estamos compartilhando como construímos e implantamos modelos personalizados por cliente para detectar anomalias de tráfego e capturar bots mais sofisticados no gerenciamento de bots e no modo Super Bot Fight. À medida que desenvolvemos uma nova geração de detecções hiperpersonalizadas na escala da Cloudflare, nossa primeira missão é impedir a ação dos raspadores de IA.
Por que Cloudflare, Netlify e Webflow estão colaborando para apoiar ferramentas de código aberto como Astro e TanStack
Hoje, a Cloudflare tem o orgulho de anunciar o suporte a dois frameworks fundamentais no ecossistema da web moderno: estamos fazendo parceria com a Webflow para patrocinar o Astro e com a Netlify para patrocinar o TanStack.
Lançamento da Fundação x402 com a Coinbase e compatibilidade com transações x402
A Cloudflare está se associando à Coinbase para criar a Fundação x402 e adicionar suporte x402 ao Agentes SDK e nos servidores MCP.
Automaticamente seguro: como atualizamos 6 milhões de domínios por padrão para nos prepararmos para o futuro quântico
A Cloudflare atualizou automaticamente a segurança de mais de 6 milhões de domínios com SSL/TLS automático, garantindo conexões mais seguras com as origens sem esforço do cliente. Agora estamos ampliando isso para a criptografia pós-quântica, preparando a internet para suportar futuras ameaças quânticas.
Para construir uma internet melhor na era da IA, precisamos de princípios responsáveis para bots de IA. Aqui está a nossa proposta.
Estamos propondo, como pontos de partida, princípios de bots de IA responsáveis que enfatizam a transparência, a responsabilidade e o respeito pelas preferências de acesso e uso de conteúdo. Estes são pontos de partida para uma conversa mais ampla e reconhecemos que há trabalho a ser feito para abordar muitas perspectivas diferentes.
Um caminho mais simples para uma internet mais segura: uma atualização para nossa ferramenta de verificação de CSAM
A Cloudflare tornou ainda mais fácil ativar nossas ferramentas gratuitas de segurança para crianças para todos os clientes.
Proteção de dados em aplicativos SaaS to SaaS
A recente violação do Salesloft nos ensinou uma coisa: as empresas não têm controle sobre os dados em aplicativos SaaS. A Cloudflare se compromete a fornecer ferramentas de segurança adicionais para empresas que usam aplicativos SaaS e integrações downstream.
Proteger o presente para o futuro quântico: o cliente WARP agora é compatível com criptografia pós-quântica (PQC)
Para nos prepararmos para um futuro no qual computadores quânticos poderosos vão entrar em operação, atualizamos nosso cliente WARP com criptografia pós-quântica. Isso protege tanto os consumidores quanto as empresas de adversários que colhem o tráfego da internet agora para descriptografá-lo no futuro usando computadores quânticos poderosos.
Oferecer opções aos usuários com a nova política de sinais de conteúdo da Cloudflare
A política de sinais de conteúdo da Cloudflare oferece aos criadores uma nova ferramenta para controlar o uso de seus conteúdos.
Um ano de melhorias na compatibilidade do Node.js no Cloudflare Workers
Ao longo do ano, ampliamos muito a compatibilidade com o Node.js. Centenas de novas APIs Node.js estão disponíveis para facilitar a execução de código Node.js existente em nossa plataforma. Esta foi uma iniciativa importante para nós, e estamos animados para compartilhar o progresso que alcançamos.
A plataforma para desenvolvedores da Cloudflare está cada vez melhor, mais rápida e mais poderosa. Aqui está tudo o que há de novo.
Estamos tornando ainda mais fácil para os desenvolvedores criarem coisas incríveis, introduzindo grandes atualizações, como suporte a modelos externos no AI Search (antes AutoRAG), atualizações na compatibilidade com Node.js, compatibilidade com instâncias de contêiner maiores e mais concorrentes, e muito mais! Além disso, novas ferramentas como e-mail transacional e suporte, já em disponibilidade geral, para Workers Builds, Media Transformations e renderização de navegador com Playwright estão aqui para turbinar seus projetos.
Opção: o caminho para a soberania da IA
Enquanto governos ao redor do mundo consideram a IA para a transformação nacional, a Cloudflare defende a soberania da IA através de opções: ferramentas diversificadas, controle de dados e ausência de dependência de fornecedores. Estamos viabilizando isso na Índia, no Japão e no Sudeste Asiático, oferecendo modelos locais de código aberto no Workers AI, incentivando a inovação.
Todos os recursos da Cloudflare, disponíveis para todos
A Cloudflare está disponibilizando todos os recursos para qualquer cliente.
Reforço de segurança para o Cloudflare Workers
O Cloudflare Workers é constantemente atualizado para ser o mais seguro e eficiente possível. Estamos fortalecendo o Workers para aproveitar os recursos mais recentes de software e hardware. Utilizamos defesa em profundidade, incluindo sandboxes V8 e as chaves de proteção de memória da CPU, para manter seus dados seguros.
Parceria para tornar o full stack rápido: implantar bancos de dados da PlanetScale diretamente a partir do Workers
Fizemos uma parceria com a PlanetScale para tornar ainda mais fácil o lançamento de aplicativos full stack no Cloudflare Workers. Conecte suas contas da PlanetScale e da Cloudflare e obtenha automaticamente pool de conexões distribuídos e armazenamento em cache de consultas para qualquer banco de dados PlanetScale Postgres ou MySQL.
Anunciamos a Cloudflare Data Platform: ingira, armazene e consulte seus dados diretamente na Cloudflare
A Cloudflare Data Platform, lançada hoje, é um conjunto de produtos totalmente gerenciado para ingestão, transformação, armazenamento e consulta de dados analíticos, construído no Apache Iceberg e no armazenamento R2.
Anunciamos o beta privado do Cloudflare Email Service
Hoje, estamos lançando o Cloudflare Email Service. Envie e receba e-mails diretamente do seu Workers com vinculações nativas, sem a necessidade de chaves de API. Estamos unificando o envio e o roteamento de emails em um único serviço criado para desenvolvedores. Inscreva-se para o beta privado.
R2 SQL: aprofundamento em nosso novo mecanismo de consulta distribuído
O R2 SQL oferece uma maneira integrada e sem servidor de executar consultas analíticas ad hoc no seu R2 Data Catalog. Este post se aprofunda no Iceberg para explicar como construímos este mecanismo distribuído, desde seu planejador orientado por metadados até seu modelo de execução paralela.
Um AI Index para todos os nossos clientes
Em breve, a Cloudflare vai criar automaticamente um índice de busca otimizado por IA para o seu domínio e disponibilizar um conjunto de APIs e ferramentas padrão prontas para uso, incluindo um servidor MCP, LLMs.txt e uma API de busca. Para os desenvolvedores de IA, a Cloudflare oferecerá uma nova maneira de descobrir e recuperar conteúdo web.
Apresentamos novos insights sobre o tráfego regional da internet e a transparência de certificados no Cloudflare Radar
O Cloudflare Radar oferece dois novos recursos: visibilidade regional do tráfego da internet para uma perspectiva mais local sobre tendências e interrupções, e um novo painel que traz insights sobre a transparência de certificados, o ecossistema que garante que todos os certificados de sites sejam publicamente visíveis e auditáveis.
Eliminar inicializações a frio no Workers
Reduzimos em dez vezes as inicializações a frio do Cloudflare Workers, fazendo o roteamento de forma otimista para servidores com Workers já carregados. Saiba como fizemos isso aqui.
Modo código: a melhor maneira de usar o MCP
Acontece que todos nós estávamos usando o MCP incorretamente. A maioria dos agentes hoje utiliza o MCP expondo as "ferramentas" diretamente ao LLM. Tentamos algo diferente: converter as ferramentas de MCP em uma API TypeScript e, em seguida, solicitar a um LLM que escreva um código que utilize essa API. Os resultados são impressionantes.
Atualização de desempenho da rede: Semana de Aniversário 2024
Na internet, ser rápido é o que importa e, na Cloudflare, estamos comprometidos em ser a rede mais rápida do mundo. Neste post, vamos compartilhar como o desempenho da nossa rede mudou desde o nosso último post em setembro de 2024 e discutir as ferramentas e processos que estamos usando para avaliar o desempenho da rede.
Monitoramento de AS-SETs e por que eles são importantes
Os AS-SETs, para o bem ou para o mal, são fontes de dados críticas que ajudam a construir filtros de rota BGP na internet. Como esses objetos AS-SET são baseados exclusivamente em confiança, eles podem ser mal utilizados. Vamos abordar algumas das razões pelas quais os operadores precisam monitorar as associações AS-SET para seu número de sistema autônomo, e agora o Radar da Cloudflare pode ajudar.
A Cloudflare ficou mais rápida e segura, com a tecnologia Rust
Substituímos o sistema principal original na Cloudflare por um novo proxy modular baseado em Rust, em substituição ao NGINX. Ele não é apenas muito mais rápido para todos os nossos clientes, mas também é mais seguro e nos permite lançar novos produtos mais rápido do que nunca.
Como a Cloudflare usa a maior coleção de dados de desempenho do mundo para tornar a rede global mais rápida do mundo ainda mais rápida
A Cloudflare utiliza seu vasto tráfego para enviar respostas mais rápido do que nunca, aprendendo as características de cada rede individual e ajustando nosso sistema de controle de congestionamento.
Apresentamos o Observatory e o Smart Shield. Veja como o mundo enxerga seu site e torne-o mais rápido com um clique
Hoje, anunciamos duas melhorias em nosso conjunto de desempenho de aplicativos. O Observatory e o Smart Shield permitem que você veja como o mundo enxerga seu site e torne-o mais rápido com um clique. Disponível hoje no painel da Cloudflare.
15 anos ajudando a construir uma internet melhor: uma retrospectiva da Semana de Aniversário 2025
A Cloudflare acabou de completar 15 anos. A Semana de Aniversário de 2025 celebrou a inovação em escala: sistemas centrais com tecnologia Rust, atualizações pós-quânticas, acesso para estudantes desenvolvedores, integração com o PlanetScale, parcerias de código aberto e nosso maior programa de estágios de todos os tempos, 1.111 estagiários em 2026.