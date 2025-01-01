Monitoramento de AS-SETs e por que eles são importantes

Os AS-SETs, para o bem ou para o mal, são fontes de dados críticas que ajudam a construir filtros de rota BGP na internet. Como esses objetos AS-SET são baseados exclusivamente em confiança, eles podem ser mal utilizados. Vamos abordar algumas das razões pelas quais os operadores precisam monitorar as associações AS-SET para seu número de sistema autônomo, e agora o Radar da Cloudflare pode ajudar.