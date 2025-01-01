Comunicados de imprensa
A Cloudflare pretende contratar 1.111 estagiários em 2026 para ajudar a formar a próxima geração de líderes em tecnologia
A Cloudflare dedica novos programas a estudantes e startups para investir no futuro da internet.
A Cloudflare ajuda a proteger o jornalismo independente e as organizações sem fins lucrativos de crawlers de IA, gratuitamente
O Projeto Galileo da Cloudflare agora ajuda a capacitar jornalistas e organizações sem fins lucrativos a controlar como a IA utiliza seu conteúdo original
Cloudflare e Coinbase lançam a Fundação x402
A Fundação x402 tem como objetivo simplificar os pagamentos on-line com um novo padrão aberto da internet
A Cloudflare oferece aos criadores uma nova ferramenta para controlar o uso de seus conteúdos
A nova política de sinais de conteúdo capacita proprietários e editores de sites a declarar preferências sobre como as empresas de IA acessam e usam seu conteúdo. Disponível totalmente gratuito.
A Cloudflare introduz o NET Dollar para apoiar um novo modelo de negócios para a internet impulsionada por IA
O NET Dollar vai ajudar a impulsionar transações globais e seguras na velocidade da internet.
A Cloudflare faz parceria com o Giga da UNICEF para acelerar a conectividade escolar em todo o mundo
A solução de teste de velocidade e a rede global da Cloudflare fornecerão à UNICEF dados em tempo real para ajudar a reduzir a divisão digital