Cloudflare 計劃在 2026 年招聘 1111 名實習生，助力訓練新一代技術領袖

Cloudflare 為學生和新創公司推出了新的計畫，致力於投資網際網路的未來。

Cloudflare 協助保護獨立新聞和非營利組織免受 AI 爬蟲的侵擾——完全免費

Cloudflare 的 Galileo 專案現在將幫助記者和非營利組織掌控 AI 使用其原創內容的方式

Cloudflare 和 Coinbase 將聯合成立 x402 基金會

x402 基金會旨在使用新的開放式網際網路標準簡化線上支付

Cloudflare 為創作者提供了新工具來控制對其內容的使用

新的內容訊號政策將賦予網站擁有者與發佈者權力，使其能夠宣告對於 AI 公司如何存取及使用其內容的偏好——此項政策完全免費提供

Cloudflare 推出 NET Dollar，以支援 AI 驅動網際網路的新商業模式

NET Dollar 將有助於以網際網路的速度推動全球安全交易

Cloudflare 和 UNICEF 的 Giga 合作加速全球學校連線

Cloudflare 的速度測試解決方案和全球網路將為 UNICEF 提供即時資料，協助縮小數位鴻溝

