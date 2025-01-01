語言
Cloudflare 為學生和新創公司推出了新的計畫，致力於投資網際網路的未來。
Cloudflare 的 Galileo 專案現在將幫助記者和非營利組織掌控 AI 使用其原創內容的方式
x402 基金會旨在使用新的開放式網際網路標準簡化線上支付
新的內容訊號政策將賦予網站擁有者與發佈者權力，使其能夠宣告對於 AI 公司如何存取及使用其內容的偏好——此項政策完全免費提供
NET Dollar 將有助於以網際網路的速度推動全球安全交易
Cloudflare 的速度測試解決方案和全球網路將為 UNICEF 提供即時資料，協助縮小數位鴻溝