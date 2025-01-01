Komunikaty prasowe
Cloudflare planuje zatrudnić 1111 stażystów w 2026 roku, aby pomóc w kształceniu nowej generacji liderów technologicznych
Cloudflare wprowadza nowe programy dla studentów i start-upów, aby inwestować w przyszłość Internetu.
Cloudflare pomaga chronić niezależne dziennikarstwo i organizacje non-profit przed crawlerami AI – Free
Projekt Galileo firmy Cloudflare będzie teraz wspierać dziennikarzy i organizacje non-profit w kontrolowaniu, jak sztuczna inteligencja wykorzystuje ich oryginalne treści
Cloudflare i Coinbase uruchomią fundację x402
Fundacja x402 dąży do uproszczenia płatności w sieci dzięki nowemu, otwartemu standardowi internetowemu
Cloudflare daje twórcom nowe narzędzie do kontrolowania wykorzystania ich treści
Nowa polityka sygnałów dotyczących treści umożliwi właścicielom stron internetowych i wydawcom określanie preferencji dotyczących tego, w jaki sposób firmy AI uzyskują dostęp do ich treści i je wykorzystują – całkowicie za darmo
Cloudflare wprowadza NET Dollar, aby wspierać nowy model biznesowy dla Internetu napędzanego sztuczną inteligencją
NET Dollar pomoże realizować globalne, bezpieczne transakcje z prędkością Internetu
Cloudflare i Giga (inicjatywa UNICEF) łączą siły, aby przyspieszyć podłączanie szkół do Internetu na całym świecie
Rozwiązanie Cloudflare do testowania prędkości oraz jej globalna sieć dostarczą UNICEF-owi dane w czasie rzeczywistym, które pomogą zmniejszyć skalę wykluczenia cyfrowego