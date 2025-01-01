Comunicados de prensa
Cloudflare tiene como objetivo contratar a 1111 becarios en 2026 para ayudar a formar a la próxima generación de líderes tecnológicos
Cloudflare dedica nuevos programas a estudiantes y startups para invertir en el futuro de Internet.
Cloudflare ayuda a proteger el periodismo independiente y las organizaciones sin ánimo de lucro de los rastreadores de IA, de forma gratuita
El proyecto Galileo de Cloudflare ayuda ahora a los periodistas y a las organizaciones sin ánimo de lucro a controlar cómo la IA utiliza su contenido original
Cloudflare y Coinbase lanzarán x402 Foundation
x402 Foundation tiene como objetivo simplificar los pagos en línea mediante un nuevo estándar abierto de Internet
Cloudflare ofrece a los creadores una nueva herramienta para controlar el uso de su contenido
La nueva política de señales de contenido permitirá a los propietarios de sitios web y editores indicar sus preferencias sobre cómo las empresas de IA pueden acceder y utilizar su contenido, y estará disponible de forma totalmente gratuita
Cloudflare estrena NET Dollar para apoyar un nuevo modelo de negocio en Internet impulsado por IA
NET Dollar ayudará a facilitar transacciones globales y seguras a la velocidad de Internet
Cloudflare y Giga de UNICEF se asocian para acelerar la conectividad escolar en todo el mundo
La solución de pruebas de velocidad y la red global de Cloudflare proporcionarán a UNICEF datos en tiempo real que ayudarán a reducir la brecha digital