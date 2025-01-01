Support
Pressemeldungen
Cloudflare plant, im Jahr 2026 1.111 Praktikanten einzustellen, um die nächste Generation von Technologie-Führungskräften auszubilden

Cloudflare widmet neue Programme Studierenden und Startups, um in die Zukunft des Internets zu investieren.

Cloudflare hilft, unabhängigen Journalismus und gemeinnützige Organisationen vor KI-Crawlern zu schützen – Kostenlos

Das Projekt Galileo von Cloudflare wird nun Journalisten und gemeinnützigen Organisationen helfen, die Kontrolle darüber zu erlangen, wie KI ihre Originalinhalte nutzt

Cloudflare und Coinbase werden die x402 Foundation gründen

Die x402 Foundation will Online-Zahlungen mit einem neuen, offenen Internetstandard vereinfachen

Cloudflare bietet Urhebern ein neues Werkzeug zur Kontrolle der Nutzung ihrer Inhalte

Mit neuer „Content Signals“-Richtlinie können Websites, Verlage und Publisher völlig kostenlos festlegen, wie KI-Unternehmen auf ihre Inhalte zugreifen und diese verwenden dürfen

Cloudflare unterstützt mit NET Dollar ein neues Geschäftsmodell für das KI-gestützte Internet

NET Dollar wird dazu beitragen, globale, sichere Transaktionen mit der Geschwindigkeit des Internets zu ermöglichen

Cloudflare und UNICEF's Giga arbeiten zusammen, um die weltweite Schulvernetzung zu beschleunigen

Die Geschwindigkeitstestlösung und das globale Netzwerk von Cloudflare werden UNICEF mit Echtzeitdaten versorgen, um die digitale Kluft zu schließen

