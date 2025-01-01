Pressemeldungen
Cloudflare plant, im Jahr 2026 1.111 Praktikanten einzustellen, um die nächste Generation von Technologie-Führungskräften auszubilden
Cloudflare widmet neue Programme Studierenden und Startups, um in die Zukunft des Internets zu investieren.
Cloudflare hilft, unabhängigen Journalismus und gemeinnützige Organisationen vor KI-Crawlern zu schützen – Kostenlos
Das Projekt Galileo von Cloudflare wird nun Journalisten und gemeinnützigen Organisationen helfen, die Kontrolle darüber zu erlangen, wie KI ihre Originalinhalte nutzt
Cloudflare und Coinbase werden die x402 Foundation gründen
Die x402 Foundation will Online-Zahlungen mit einem neuen, offenen Internetstandard vereinfachen
Cloudflare bietet Urhebern ein neues Werkzeug zur Kontrolle der Nutzung ihrer Inhalte
Mit neuer „Content Signals“-Richtlinie können Websites, Verlage und Publisher völlig kostenlos festlegen, wie KI-Unternehmen auf ihre Inhalte zugreifen und diese verwenden dürfen
Cloudflare unterstützt mit NET Dollar ein neues Geschäftsmodell für das KI-gestützte Internet
NET Dollar wird dazu beitragen, globale, sichere Transaktionen mit der Geschwindigkeit des Internets zu ermöglichen
Cloudflare und UNICEF's Giga arbeiten zusammen, um die weltweite Schulvernetzung zu beschleunigen
Die Geschwindigkeitstestlösung und das globale Netzwerk von Cloudflare werden UNICEF mit Echtzeitdaten versorgen, um die digitale Kluft zu schließen