Cloudflare unterstützt mit NET Dollar ein neues Geschäftsmodell für das KI-gestützte Internet

San Francisco (Kalifornien) – 25. September 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute Pläne zur Einführung von NET Dollar bekannt. Dieser an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin wird sofortige, sichere Transaktionen im agentenbasierten Web erlauben und zur Weiterentwicklung eines neuen Geschäftsmodells für das Internet beitragen, das Originalität belohnt, Kreativität fördert und Innovation in einer von KI-geprägten Welt ermöglicht.

KI verändert die Art, in der Menschen mit dem Web interagieren, auf grundlegende Weise. Inzwischen stößt man häufig nicht mehr jede einzelne Aktion selbst an, sondern beginnt, Aufgaben an autonome KI-Agenten zu delegieren. Das kann die Buchung eines Flugs, eine Lebensmittelbestellung oder die Verwaltung des Kalenders sein. Doch um diese Entwicklung unterstützen zu können, muss sich auch das zugrunde liegende Finanzsystem weiterentwickeln. Das KI-orientierte Internet braucht eine Währung, die sofort verfügbar, überall einsetzbar und sicher ist. Denn nur so haben KI-Agenten, Entwicklerinnen, Entwickler und Kreative die Möglichkeit, Transaktionen ohne Verzögerung, automatisch und zuverlässig abwickeln.

„Jahrzehntelang beruhte das Geschäftsmodell des Internets auf Werbeplattformen und Überweisungen. Das nächste Modell wird auf Pay-per Use, Ratenzahlungen und Mikrotransaktionen aufbauen. Dadurch verlagern sich die geschäftlichen Anreize auf originelle, kreative Inhalte, die echten Mehrwert bieten“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Mit unserem globalen Netzwerk werden wir dazu beitragen, die für einen Geldtransfer in der Geschwindigkeit des Internets erforderlichen Finanzkanäle zu modernisieren. So kann ein offeneres und für alle nützlicheres Web entstehen.“

Aufbau einer offenen und tragfähigen Internetwirtschaft mit NET Dollar

Cloudflare war vom ersten Tag an ein global ausgerichtetes Unternehmen, das Kunden auf der ganzen Welt bei der Steigerung ihrer Performance, der Absicherung von Websites und Netzwerken sowie bei der Entwicklung und Bereitstellung von Applikationen hilft. Das gleiche streben wir jetzt auch für Transaktionen an. Deshalb bieten wir ein internetnatives Zahlungssystem an, das schnell, sicher und überall auf der Welt zugänglich ist. Stablecoins sind eines von vielen Werkzeugen, die neben bestehenden Finanzsystemen dazu beitragen können, dass das KI-gestützte Internet Erfolg hat – und zwar durch Geschwindigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Interoperabilität.

So wird NET Dollar zur Modernisierung des Zahlungsökosystems für das agentenbasierte Web der Zukunft beitragen:

Unkomplizierte Zahlungsabwicklung überall auf der Welt: Um Zahlungen zu ermöglichen, benötigen Agenten nicht nur schnelle und sichere, sondern auch vertrauenswürdige Systeme mit transparenter Aufzeichnung und zuverlässiger Ausführung in globalem Maßstab, die sämtliche Währungen, Weltregionen und Zeitzonen abdecken.

Persönliche Agenten können sofortige, programmatische Maßnahmen ergreifen, z. B. für den günstigsten Flug bezahlen oder einen Artikel bestellen, sobald er zum Verkauf steht. Business-Agenten könnten angewiesen werden, Lieferanten zu bezahlen, wenn eine Lieferung bestätigt wurde. Unterstützung eines neuen Geschäftsmodells für das Internet: Mit NET Dollar können Kreative für einzigartige und originelle Inhalte belohnt werden, Entwicklerinnen und Entwickler können API und Anwendungen problemlos monetarisieren und KI-Unternehmen können einen Beitrag zu dem Ökosystem leisten, von dem sie profitieren, indem sie Urheberinnen und Urheber fair vergüten.

Cloudflare ist auch an der Entwicklung offener Standards wie dem Agent Payments Protocol und x402 beteiligt, die das Senden und Empfangen von Zahlungen im Internet vereinfachen.

Sie sind Entwicklerin, Entwickler, Creatorin, Creator, KI-Innovatorin oder -Innovator und möchten das nächste Kapitel des Internets mitgestalten? Unter netdollar.cloudflare.com erfahren Sie mehr.

