Cloudflare 推出 NET Dollar，以支援 AI 驅動網際網路的新商業模式

加利福尼亞州舊金山 – 2025 年 9 月 25 日 – 業界領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今日宣布計劃推出 NET Dollar，這是一種以美元為後盾的穩定幣，旨在為自主式網路提供即時且安全的交易功能。NET Dollar 將有助於推動一種新型網際網路商業模式，在 AI 驅動的世界中獎勵原創性、維持創造力，並促進創新。

AI 正在從根本上改變人類與網路互動的方式。人們不再親自處理每一項互動，而是開始將任務委託給自主的 AI 智慧體，例如預訂機票、下單購買雜貨、管理行事曆等等。要實現這樣的未來，底層的金融系統也需要與時俱進。在 AI 驅動的網際網路中，我們需要一種能夠即時、全球通用且安全的貨幣，讓 AI 智慧體、開發人員與創作者能夠即時、自動且可靠地進行交易。

Cloudflare 共同創辦人暨執行長 Matthew Prince 表示：「數十年來，網際網路的商業模式仰賴廣告平台與銀行轉帳。而下一代的網際網路商業模式，將由『按使用付費』、『分潤支付』與『微交易』等工具所驅動——這些工具能將激勵導向真正具價值的原創與創意內容。透過運用我們的全球網路，我們將協助現代化資金流動所需的金融基礎架構，讓資金能以網際網路的速度移動，進而打造一個對所有人而言更加開放且有價值的網際網路。」

使用 NETdollar 建立開放、永續的網際網路經濟

Cloudflare 從成立第一天起就是一家全球性企業，協助世界各地的客戶提升效能、保障網站與網路安全，並開發與部署應用程式。如今，Cloudflare 希望將這樣的能力延伸至交易領域，提供一個原生於網際網路、快速、安全且全球可及的支付系統。穩定幣是眾多工具之一，它能與現有的金融系統相輔相成，助力 AI 驅動的網際網路蓬勃發展，帶來速度、信任與互通性。

NETDollar 將透過以下方式，協助實現自主式網路未來的付款生態系統現代化：

讓全球各地的支付變得更簡單： 未來的 AI 智慧體將需要一套支付系統，不僅要快速、安全，還必須值得信賴、交易紀錄透明，並能夠在全球範圍內可靠地執行支付，而不受貨幣種類、地理區域與時區的限制。

未來的 AI 智慧體將需要一套支付系統，不僅要快速、安全，還必須值得信賴、交易紀錄透明，並能夠在全球範圍內可靠地執行支付，而不受貨幣種類、地理區域與時區的限制。 實現即時、自動化的交易： 個人智慧體將能夠即時執行程式化的動作，例如自動預訂最便宜的航班，或在商品一上架時立即下單購買。而企業智慧體則可被設定在收到貨物確認通知時，自動向供應商付款。

個人智慧體將能夠即時執行程式化的動作，例如自動預訂最便宜的航班，或在商品一上架時立即下單購買。而企業智慧體則可被設定在收到貨物確認通知時，自動向供應商付款。 解鎖網際網路的全新商業模式： NET Dollar 將讓創作者因其獨特且原創的內容獲得應得的報酬，讓開發人員能輕鬆透過 API 與應用程式盈利，並讓 AI 公司能透過公平補償內容來源，回饋並滋養孕育它們的生態系統。

Cloudflare 亦積極參與諸如智慧體支付通訊協定 (Agent Payments Protocol) 與 x402 等開放標準的制定，致力於簡化網際網路上款項收付的流程。

有意塑造網際網路新篇章的開發人員、創作者和 AI 創新者，請造訪 netdollar.cloudflare.com 以瞭解詳情。

關於 Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家業界領先的全球連通雲公司，其使命是幫助構建更好的網際網路。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。Cloudflare 的全球連通雲提供了功能最齊全的統一雲端原生產品和開發人員工具平台，因此，任何組織都能獲得高效工作、不斷開發和加速業務所需的控制能力。

Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。

若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 https://radar.cloudflare.com/zh-tw。

前瞻性聲明

