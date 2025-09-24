Cloudflare lance le NET Dollar afin de soutenir un nouveau modèle économique pour l'Internet piloté par IA

Paris, le 24 septembre 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce ses plans pour le lancement du NET Dollar, un nouveau stablecoin (cryptomonnaie stable) adossé sur le dollar américain (USD) qui permettra de mettre en place des transactions instantanées et sécurisées pour l'Internet agentique. Le NET Dollar contribuera à soutenir un nouveau modèle économique pour un Internet qui récompense l'originalité, soutient la créativité et favorise l'innovation au sein d'un monde piloté par IA.

L'IA transforme radicalement la manière dont les humains interagissent avec Internet. Plutôt que de gérer eux-mêmes chaque interaction, les utilisateurs humains commencent à déléguer des tâches à divers agents IA autonomes, p. ex. pour réserver un vol, faire leurs courses, gérer leur agenda, etc. Pour permettre à ce nouveau mode de fonctionnement d'éclore, le système financier sous-jacent devra également évoluer. L'Internet piloté par IA aura besoin de ressources financières instantanées, mondiales et sécurisées afin que les agents IA, les développeurs et les créateurs puissent effectuer automatiquement des transactions, de manière instantanée et fiable.

« Pendant des décennies, le modèle économique sur lequel reposait Internet s'articulait autour des plateformes publicitaires et des virements bancaires. Le prochain modèle économique d'Internet sera soutenu par le paiement à l'utilisation, les règlements fractionnés et les microtransactions, c'est-à-dire des outils capables d'ajouter réellement de la valeur en réorientant le fonctionnement vers le contenu original et créatif », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Nous allons utiliser la puissance de notre réseau mondial pour contribuer à moderniser les garde-fous financiers nécessaires au déplacement de fonds à la vitesse du réseau afin de donner naissance à un Internet plus ouvert et plus précieux pour tous. »

Bâtir une économie Internet ouverte et durable grâce au NET Dollar

En tant qu'entreprise de portée mondiale, Cloudflare aide ses clients internationaux à accélérer leurs performances et à sécuriser leurs sites web et leurs réseaux, mais aussi à développer et à déployer des applications. Avec la proposition d'un système de paiement Internet-native rapide, sécurisé et accessible partout dans le monde, Cloudflare se lance désormais à la poursuite de cet objectif à l'égard des transactions. En synergie avec les systèmes financiers existants, le stablecoin constitue l'un des nombreux outils susceptibles d'aider l'Internet piloté par IA à prospérer, en toute rapidité, confiance et interopérabilité.

Le NET Dollar permettra de moderniser l'écosystème de paiement qui sous-tendra l'avenir de l'Internet agentique en :

Facilitant les paiements partout dans le monde : les agents devront disposer de systèmes permettant de procéder à des paiements non seulement rapides et sécurisés, mais également fiables, enregistrés de manière transparente et exécutés de manière fiable à l'échelle mondiale, indépendamment de la devise, de la position géographique et du fuseau horaire.

les agents devront disposer de systèmes permettant de procéder à des paiements non seulement rapides et sécurisés, mais également fiables, enregistrés de manière transparente et exécutés de manière fiable à l'échelle mondiale, indépendamment de la devise, de la position géographique et du fuseau horaire. Permettant la mise en place de transactions instantanées et automatisées : les agents personnels pourront effectuer des actions de manière instantanée et programmatique, comme le paiement d'un vol au prix le moins cher trouvé ou la commande d'un article dès sa mise en vente. Les agents utilisés par les entreprises, quant à eux, pourraient recevoir comme instruction de payer les fournisseurs à la livraison d'un produit ou d'un service.

les agents personnels pourront effectuer des actions de manière instantanée et programmatique, comme le paiement d'un vol au prix le moins cher trouvé ou la commande d'un article dès sa mise en vente. Les agents utilisés par les entreprises, quant à eux, pourraient recevoir comme instruction de payer les fournisseurs à la livraison d'un produit ou d'un service. Lançant un nouveau modèle économique pour Internet : le NET Dollar permettra aux créateurs d'être rémunérés pour leur contenu unique et original, aux développeurs de monétiser facilement leurs API et leurs applications, mais également aux entreprises du secteur de l'IA de contribuer à l'écosystème qui les nourrit en rémunérant équitablement leurs sources de contenu.

Cloudflare apporte également sa contribution dans l'établissement de normes ouvertes, comme l'Agent Payments Protocol (protocole de paiements par agent) et le protocole x402, conçu pour simplifier le processus d'envoi et de réception de paiements sur Internet.

Nous invitons les développeurs, les créateurs et les innovateurs en matière d'IA intéressés par la mise au point du prochain chapitre d'Internet à se rendre sur la page netdollar.cloudflare.com s'ils souhaitent en apprendre davantage.

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud pour plus d'informations sur le cloud de connectivité de Cloudflare et sur https://radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et des risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les avantages et les fonctionnalités du NET Dollar, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, les avantages découlant de l'utilisation du NET Dollar, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, pour les clients Cloudflare, la date de mise en disponibilité générale du NET Dollar, ou de n'importe laquelle de ses fonctionnalités associées, pour l'ensemble des clients actuels et potentiels de Cloudflare, le moment auquel le NET Dollar, ou n'importe laquelle de ses fonctionnalités associées, sera développé et rendu disponible en version bêta, ou mis en disposition générale, pour l'ensemble des clients actuels et potentiels de Cloudflare, le développement technologique, les opérations futures, la croissance, les initiatives ou les stratégies de Cloudflare, ainsi que les commentaires du CEO et d'autres collaborateurs de Cloudflare. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris le rapport trimestriel de Cloudflare sur formulaire 10-Q déposé le 31 juillet 2025, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2025 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.