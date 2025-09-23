Cloudflare et Coinbase vont lancer la Fondation x402

Paris, le 23 septembre 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce son intention de créer la Fondation x402, en collaboration avec Coinbase, afin de soutenir le développement d'une norme Internet ouverte concernant les paiements numériques. La Fondation contribuera à mettre en place une nouvelle norme visant à simplifier le processus d'envoi et de réception de paiements sur Internet pour les propriétaires de sites web, les développeurs et les créateurs de contenu à travers le monde. Les créateurs et les développeurs auront bientôt accès à une norme ouverte et flexible qui leur permettra de communiquer des requêtes et des réponses concernant les paiements, indépendamment de la position géographique, de la devise utilisée ou du mode de paiement.

Internet a besoin d'un moyen simple pour les développeurs de monétiser leurs API, de modéliser les protocoles contextuels et les agents parmi bien d'autres outils, c'est-à-dire les nouvelles technologies qui définiront Internet, de la même manière que les applications et les appareils mobiles l'ont fait lors de la décennie précédente. La réponse HTTP 402 « Payment Required » (Paiement nécessaire) existe depuis des décennies, mais l'absence de normalisation a empêché son adoption généralisée. Complexes, lents et limités par la position géographique et la devise, les systèmes de paiement traditionnels ont entravé l'adoption des micropaiements. Un protocole normalisé permettant des paiements Internet-native facilitera l'envoi et la réception de paiements par les diverses parties, indépendamment des différences en matière de position géographique, de devise ou de format.

« Coinbase mérite toute notre gratitude pour avoir commencé le travail sur le protocole x402. Nous sommes heureux de nous associer à cet acteur majeur du secteur pour donner naissance à notre vision commune d'une fondation ancrée dans la neutralité », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Les protocoles fondamentaux d'Internet ont toujours été pilotés par un système de gouvernance indépendant. C'est pourquoi nous sommes fiers de travailler en collaboration avec Coinbase. En effet, compte tenu de sa potentialité à devenir un protocole fondamental dans le domaine du commerce agentique, nous souhaitions nous assurer que le protocole x402 suive bien la même voie. »

« Coinbase travaille autour des normes de paiement sur Internet depuis 2015. Or, la technologie nécessaire est enfin disponible », précise Erik Reppel, Head of Engineering pour la plateforme de développement Coinbase. « Le commerce agentique constitue une opportunité unique de repenser la manière dont la valeur circule en ligne. La Fondation x402 contribuera à jeter les bases qui nous permettront de concrétiser cet objectif. »

La Fondation x402 a pour but de définir une norme ouverte et cohérente concernant une « devise Internet-native ». L'objectif consiste à proposer un moyen normalisé de communiquer des requêtes et des réponses concernant les paiements, en facilitant l'envoi et la réception de ces derniers par les diverses parties, indépendamment de leur position géographique, de la devise utilisée ou du mode de paiement (qui peut inclure les cartes bancaires, les cryptomonnaies ou d'autres moyens de transaction). Un format normalisé permettra à tous les acteurs qui souhaitent monétiser quoi que ce soit sur Internet (comme les développeurs qui facturent l'accès à leurs API, les créateurs qui facturent l'accès à leur contenu ou les agents souhaitant payer un accès à certaines ressources de manière autonome) de conclure facilement leurs transactions. Ce processus de normalisation implique que chaque utilisateur qui recevra une réponse 402 « Payment Required » en retour pourra interpréter facilement la requête.

Les entreprises et les organismes qui souhaitent rejoindre le projet peuvent nous contacter ici. N'hésitez pas à consulter les ressources ci-dessous si vous souhaitez en apprendre davantage :

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et des risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations à l'égard des plans et des objectifs de Cloudflare pour la Fondation x402, les avantages résultant de l'établissement de la Fondation x402 pour les clients Cloudflare, les fonctionnalités et l'efficacité des produits et technologies de Cloudflare, ainsi que du réseau mondial de Cloudflare, mais aussi du développement technologique, des opérations, de la croissance, des initiatives ou des stratégies futures de Cloudflare, ainsi que des commentaires formulés par le CEO et d'autres collaborateurs de Cloudflare. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris le rapport trimestriel de Cloudflare sur formulaire 10-Q déposé le 31 juillet 2025, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2025 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.