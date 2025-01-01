Cloudflare와 Coinbase, x402 Foundation 출범 예정

캘리포니아주 샌프란시스코, 2025년 9월 23일 – Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 클라우드 연결성을 선도하는 기업으로, 오늘 디지털 결제를 위한 개방형 인터넷 표준 개발을 촉진하기 위해 Coinbase와 협업하여 x402 Foundation 설립 의사를 발표했습니다. x402 Foundation은 전 세계 웹 사이트 소유자, 개발자, 콘텐츠 크리에이터가 인터넷에서 결제 대금을 주고받는 프로세스를 간소화하는 새로운 표준을 만드는 데 기여할 것입니다. 머지않아 크리에이터와 개발자는 지역, 통화, 결제 방식에 관계없이 결제 요청 및 응답을 주고받을 수 있도록 지원하는 개방적이고 유연한 표준을 이용할 수 있게 될 것입니다.

인터넷에는 개발자가 API, 모델 컨텍스트 프로토콜, 에이전트 등과 같은 새로운 기술을 통해 수익을 창출할 수 있는 간단한 방법이 필요합니다. 이러한 기술은 지난 10년간 애플리케이션과 모바일이 그랬던 것처럼 인터넷의 정의를 바꿀 것입니다. 402 "Payment Required" HTTP 응답은 수십 년 동안 존재해 왔지만, 표준화의 부재로 인해 널리 채택되지 못했습니다. 기존 결제 시스템은 복잡하고 느리며 지역 및 통화에 제약을 받아, 소액 결제 도입을 가로막아 왔습니다. 인터넷 네이티브 결제를 위한 표준화된 프로토콜을 통해 당사자들은 지역, 통화 또는 형식에 구애받지 않고 더 쉽게 결제 대금을 주고받을 수 있게 될 것입니다.

“Coinbase는 x402 프로토콜 개발을 시작한 공로를 크게 인정받아야 하며, 우리는 중립적인 Foundation을 향한 공통의 비전을 실현하기 위해 함께하게 되어 매우 기쁩니다.”라고 Cloudflare의 공동 창업자이자 CEO인 Matthew Prince는 말했습니다. “인터넷의 핵심 프로토콜은 언제나 독립적인 거버넌스에 의해 주도되어 왔습니다. 따라서 당사가 Coinbase와 협력해, x402가 에이전틱 상거래의 핵심 프로토콜로 자리 잡을 수 있도록 같은 길을 걸어가게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.”

“Coinbase는 2015년부터 인터넷 결제 표준을 연구해 왔으며, 이제 마침내 그 기술이 현실화되었습니다.”라고 Coinbase Developer Platform 엔지니어링 총괄 Erik Reppel은 밝혔습니다. “에이전틱 상거래는 온라인에서 가치가 이동하는 방식을 재정립할 수 있는, 세대에 단 한 번 올 기회입니다. x402 Foundation은 이를 실현하기 위한 기반을 마련하는 데 도움이 될 것입니다.”

x402 Foundation의 목표는 “인터넷의 고유 통화”를 위한 일관된 개방형 표준을 확립하는 것입니다. 즉, 위치나 통화 단위, 결제 방식(신용카드, 암호화폐 등)에 상관없이 당사자 간 결제 요청과 대금을 원활하게 주고받을 수 있는 표준화된 방법을 제공하는 것이 목표입니다. 표준화된 형식을 사용하면 API 액세스에 요금을 부과하는 개발자, 콘텐츠 이용료를 받는 크리에이터, 자율적으로 결제를 진행하는 에이전트 등 인터넷에서 무언가를 수익화하려는 누구나 손쉽게 이를 수행할 수 있게 될 것입니다. 표준화는 402 “payment required” 응답을 받는 누구나 그 요청을 쉽게 해석할 수 있게 됨을 의미합니다.

가입에 관심이 있는 조직께서는 여기에 문의해 주시기를 바랍니다. 더 자세한 내용을 알아보려면, 다음 자료를 확인하세요.

