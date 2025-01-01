CloudflareとCoinbaseがx402財団を設立

セキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えたより高度なインターネットの構築を支援する大手コネクティビティクラウド企業であるCloudflare（クラウドフレア）は本日、Coinbaseと提携し「x402財団」を設立する計画を発表しました。x402財団は、世界中のウェブサイト所有者、開発者、コンテンツ制作者のために、デジタル決済（インターネット上での送金や受け取り）をより簡単にするための新しいオープンな標準規格の開発を推進していきます。まもなく、製作者や開発者は、地域や通貨、支払い方法にとらわれずに、支払い要求と応答をやり取りできる、オープンで柔軟な標準を利用できるようになります。

インターネットには、API、モデルコンテキストプロトコル、エージェントなどの開発者がそれらを収益化するための簡単な方法が必要です。これは、前の10年でアプリやモバイルがインターネットを大きく変えたのと同じように、大きな役割を果たすと考えられています。HTTPの「402 Payment Required（支払いが必要）」レスポンスは何十年も前から存在していましたが、標準化されていなかったため、普及には至りませんでした。従来の決済システムは複雑で遅く、地理や通貨に縛られているため、マイクロペイメント（少額決済）の導入が妨げられていました。インターネットネイティブな決済のための標準化されたプロトコルを整備することで、国や通貨、または形式の違いを気にすることなく、当事者間の送受金をスムーズに行うことができるようになります。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「Coinbaseがx402プロトコルの開発に着手したことは大きな功績であり、私たちはその取り組みに敬意を表します。そして、彼らと"中立的な基盤"という共通のビジョンに向けて協力できることをとても楽しみにしています。インターネットの中核となるプロトコルは、常に独立したガバナンスによって発展してきました。そのため、x402が将来的にエージェント型商取引の中核プロトコルになる可能性を踏まえ、同じ道を歩めるようにCoinbaseと協力できることを誇りに思います。」と述べています。

Coinbase Developer Platformのエンジニアリング責任者であるErik Reppel氏は、「Coinbaseの開発者プラットフォームのエンジニアリング責任者であるErik Reppel氏は、「Coinbaseは2015年からインターネット決済の標準化に取り組んできました。そして、その技術がついに完成しました。エージェント型コマースは、オンラインでの価値の流れを再考する絶好の機会です。x402財団は、そのための基礎を築くお手伝いをします。」

x402財団は、「インターネットネイティブマネー」に関する一貫したオープンな標準を確立することを目指しています。目標は、支払いの要求や応答を通信するための標準化された方法を提供し、所在地や使用する通貨、支払方法（クレジットカード、暗号通貨、その他の方法を含む）を気にせず、誰もが簡単に送受金できるようにすることです。標準化された形式があれば、APIの利用料を課す開発者、コンテンツ利用料を課すクリエイター、自律的に支払いを行うエージェントなど、インターネット上で何かを収益化したい人は誰でも簡単にそれを行うことができます。また、標準化により、誰もが「402 Payment Required（支払いが必要）」レスポンスを受け取ったときに、その要求内容を容易に理解できるようになります。

参加の意向をお持ちの企業は、こちらまでお問い合わせください。詳細は、以下のリソースをご覧ください。

