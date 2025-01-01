Cloudflare und Coinbase werden die x402 Foundation gründen

San Francisco (Kalifornien), 23. September 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, plant zur Entwicklung eines offenen Internetstandards für digitale Zahlungen die Gründung der x402 Foundation gemeinsam mit Coinbase. Die Stiftung wird zur Ausarbeitung eines neuen Standards beitragen, der das Senden und Empfangen von Zahlungen im Internet für Betreiberinnen und Betreiber von Websites, Entwicklerinnen und Entwickler sowie Urheberinnen und Urhebern von Inhalten weltweit vereinfachen wird. Sie werden bald über einen offenen, flexiblen Standard verfügen, um unabhängig von Standort, Währung oder Zahlungsmethode Zahlungsaufforderungen übermitteln und die Antworten darauf empfangen zu können.

Entwicklerinnen und Entwickler benötigen eine einfache Möglichkeit zur Monetarisierung unter anderem von API, Modellkontextprotokollen und Agenten – den neuen Technologien, die das Internet in gleichem Maße prägen werden wie Anwendungen und Mobilgeräte dies in den vergangenen zehn Jahren getan haben. Den HTTP-Statuscode 402 „Payment Required“ gibt es zwar schon seit Jahrzehnten, doch seine breite Anwendung wurde bisher durch eine fehlende Standardisierung verhindert. Herkömmliche Zahlungssysteme sind nicht nur umständlich und langsam, sondern auch orts- und währungsgebunden, was die Einführung von Mikrozahlungen bremst. Ein standardisiertes Protokoll für Internet-native Zahlungen erleichtert das Senden und Empfangen von Zahlungen ohne Orts-, Währungs- oder Formatierungsabweichungen.

„Coinbase verdient große Anerkennung dafür, mit der Arbeit an dem x402-Protokoll begonnen zu haben. Wir freuen darauf, zusammen auf unser gemeinsames Ziel eines neutralen Fundaments hinzuarbeiten“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Die Weiterentwicklung der Kernprotokolle des Internets war schon immer von Selbstbestimmtheit geprägt. Deshalb sind wir stolz darauf, zusammen mit Coinbase dafür sorgen zu können, dass x402 den gleichen Weg einschlägt. Schließlich dürfte das Protokoll zu einem Herzstück des agentenbasierten Handels werden.“

„Coinbase beschäftigt sich seit 2015 Internet-Zahlungsstandards, und nun ist die Technologie endlich da“, sagte Erik Re viel, Head of Engineering der Entwicklerplattform von Coinbase. „Der agentenbasierte Handel bietet eine einmalige Chance, Wertübertragung online neu zu denken. Die x402 Foundation wird helfen, die Grundlagen dafür zu schaffen.“

Die x402 Foundation möchte einen einheitlichen, offenen Standard für „Internet-natives Geld“ schaffen. Es soll eine standardisierte Methode zur Übermittlung von Zahlungsaufforderungen und Antworten darauf geboten werden, mit der sich Zahlungen leichter senden und empfangen lassen – unabhängig vom Standort, von der verwendeten Währung oder der Zahlungsmethode (u. a. Kreditkarten und Kryptowährungen). Mit einem standardisierten Format können alle, die im Internet etwas monetarisieren wollen, beispielsweise Entwicklerinnen und Entwickler den API-Zugriff oder Urheberinnen und Urheber den Zugang zu Inhalten, dies ganz einfach tun. So könnte auch ein Agent autonom für etwas bezahlen. Standardisierung bedeutet, dass alle, denen der Statuscode 402 „Payment required“ angezeigt wird, die Forderung leicht interpretieren können.

Bei Interesse an einem Beitritt zu der Stiftung können sich Unternehmen hier an uns wenden.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.



