Cloudflare 和 Coinbase 將聯合推出 x402 基金會

加州舊金山，2025 年 9 月 23 日 – 領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今日宣布，將與 Coinbase 合作成立 x402 基金會，以進一步推動數位支付開放網際網路標準的發展。該基金會將協助創建一項新標準，簡化全球網站擁有者、開發人員和內容創作者在網際網路上收取款項的流程。很快，創作者與開發人員者將能使用一套開放且靈活的標準，無論他們身處何地、使用何種貨幣或支付方式，都能輕鬆傳遞付款請求與回應。

網際網路需要一種簡單的方式，讓開發人員能夠對 API、模型情境通訊協定、智慧體等新技術進行變現——這些技術將如同過去十年的應用程式與行動裝置一樣，定義未來的網際網路。雖然「402 需要付款」(402 Payment Required) 的 HTTP 回應碼已存在數十年，但由於缺乏標準化，一直未能被廣泛採用。傳統的支付系統複雜、緩慢，並且受到地理區域與貨幣的限制，這也阻礙了微支付的普及。一套針對網際網路原生支付的標準化通訊協定，將有助於各方在不需考慮地理區域、貨幣種類或格式差異的情況下，更輕鬆地進行款項的收付。

Cloudflare 共同創辦人暨執行長 Matthew Prince 表示：「Coinbase 在啟動 x402 通訊協定方面功不可沒。然而，對於像 x402 這樣重要的、有助於推動代理型商務的基礎架構，不應該由單一公司所掌控。網際網路的核心通訊協定一直以來都是由獨立治理機制所推動，這也是為什麼我們很自豪能與 Coinbase 合作，確保 x402 也能走上一樣的道路；畢竟，它很有可能成為代理型商務的核心通訊協定。」

Coinbase 開發人員平台的工程主管 Erik Reppel 表示：「Coinbase 自 2015 年起便一直在探索網際網路支付標準，而如今這項技術終於到來。代理型商務是一個世代難得的機會，能讓我們重新思考價值如何在網路上流動。x402 基金會將協助奠定基礎，讓這一切成為可能。」

x402 基金會旨在為「網際網路原生貨幣」建立一套一致且開放的標準。其目標是提供一種標準化的支付請求與回應溝通方式，讓各方無論身處何地、使用何種貨幣或支付方式（可能包括信用卡、加密貨幣或其他支付手段），都能更輕鬆地進行款項的收付。透過標準化的格式，任何想要對網際網路上的使用者進行商業行為的人（包括向使用者收取 API 存取費用的開發人員、向使用者收取內容存取費用的創作者，或是能自主進行支付的智慧體）都能更輕鬆地實現這一目標。標準化的意義在於：當任何人收到 402「需要付款」的 HTTP 回應時，都能輕鬆理解該付款請求的內容與要求。

