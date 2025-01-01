Cloudflare y Coinbase lanzarán x402 Foundation

San Francisco, CA, 23 de septiembre de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy su intención de crear x402 Foundation, en asociación con Coinbase, para promover el desarrollo de un estándar abierto de Internet para pagos digitales. x402 Foundation ayudará a crear un nuevo estándar para simplificar el proceso de envío y recepción de pagos en Internet para propietarios de sitios web, desarrolladores y creadores de contenido a nivel mundial. Muy pronto, los creadores y desarrolladores tendrán acceso a un estándar abierto y flexible que les permitirá realizar solicitudes y respuestas de pago, independientemente de la zona geográfica, la moneda o el método de pago.

Internet necesita una forma sencilla para que los desarrolladores moneticen las API, modelen protocolos de contexto, agentes y más: las nuevas tecnologías que definirán Internet de la misma manera que lo hicieron las aplicaciones y los dispositivos móviles en la década anterior. Si bien la respuesta HTTP 402 "Pago requerido" existe desde hace décadas, la falta de estandarización ha impedido su adopción generalizada. Los sistemas de pago tradicionales son complejos, lentos y están limitados por la geografía y la moneda, y han dificultado la adopción de los micropagos. Un protocolo estandarizado para los pagos nativos de Internet facilitará a las partes el envío y la recepción de pagos sin diferencias geográficas, de moneda o de formato.

"Coinbase merece un gran reconocimiento por haber comenzado a trabajar en el protocolo x402 y estamos encantados de asociarnos con ellos en nuestra visión compartida de una base neutral", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Los protocolos básicos de Internet siempre han estado impulsados por una gobernanza independiente, por lo que estamos orgullosos de trabajar con Coinbase para garantizar que x402 siga el mismo camino, dada su probabilidad de convertirse en un protocolo vital para el comercio de agentes".

"Coinbase ha estado explorando los estándares de pago por Internet desde 2015, y la tecnología finalmente está aquí", afirmó Erik Reppel, director de ingeniería de la plataforma para desarrolladores de Coinbase. "El comercio de agentes es una oportunidad única para repensar cómo se mueve el valor en línea. x402 Foundation ayudará a sentar las bases para que esto suceda".

La Fundación x402 tiene como objetivo establecer un estándar abierto y consistente para el "dinero nativo de Internet". El objetivo es proporcionar una forma estandarizada de comunicar las solicitudes y respuestas de pago, y facilitar a las partes el envío y la recepción de pagos independientemente de su ubicación, la moneda utilizada o el método de pago (que podría incluir tarjetas de crédito, criptomonedas u otros métodos). Un formato estandarizado permitirá a cualquiera que quiera monetizar algo en Internet a hacerlo de forma sencilla, incluidos los desarrolladores que cobran por el acceso a la API, los creadores que cobran por el acceso al contenido o un agente que paga por algo de forma autónoma. La estandarización significa que cualquiera que reciba una respuesta 402 de "pago requerido" podrá interpretar fácilmente la solicitud.

Las organizaciones interesadas en unirse pueden comunicarse aquí. Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

