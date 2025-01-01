Cloudflare, NET Dollar를 도입하여 AI 기반 인터넷을 위한 새로운 비즈니스 모델 지원

캘리포니아주 샌프란시스코 – 2025년 9월 25일 – 선도적인 클라우드 연결성 회사인 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 오늘 에이전틱 웹에서의 즉각적이고 안전한 거래를 가능케 할 새로운 미국 달러 기반의 스테이블코인인 NET Dollar를 도입할 계획이라고 발표했습니다. NET Dollar는 독창성에 보상을 주고, 창의성을 유지하며, AI 기반 세상에서 혁신을 가능하게 하는 새로운 인터넷 비즈니스 모델의 실현에 힘을 보탤 것입니다.

AI는 인간이 웹과 상호 작용하는 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 인간은 모든 상호 작용을 스스로 주도하는 대신 자율적인 AI 에이전트에 작업을 위임하여 항공편 예약, 식품 주문, 캘린더 관리 등의 작업을 수행하고 있습니다. 이를 위해서는 기반이 되는 금융 시스템도 진화해야 합니다. AI 기반 인터넷에는 AI 에이전트, 개발자, 크리에이터가 즉각적이고 자동적이며 안정적으로 거래할 수 있도록 해주는 즉각적이고 글로벌하며 안전한 화폐가 필요합니다.

“수십 년 동안 인터넷의 비즈니스 모델은 광고 플랫폼과 은행 송금으로 이루어졌습니다. 인터넷의 다음 비즈니스 모델은 종량제, 분할 결제, 마이크로트랜잭션 도구를 기반으로 할 것입니다. 실제로 가치를 더해주는 독창적이고 창의적인 콘텐츠에 보상이 주어지도록 하는 도구 말이죠.”라고 Cloudflare의 공동 설립자 겸 CEO인 Matthew Prince는 이야기합니다. “우리는 전역 네트워크를 사용하여 인터넷의 속도로 돈을 이동시키는 데 필요한 금융 철도를 최신화하여 모두에게 더 개방적이고 가치 있는 인터넷을 만드는 데 도움을 주려고 합니다.”

NET Dollar로 개방적이고 지속 가능한 인터넷 경제 구축하기

Cloudflare는 처음부터 글로벌 기업으로 시작하여, 전 세계 고객이 성능을 가속화하고, 웹 사이트와 네트워크를 보호하며, 애플리케이션을 개발 및 배포하도록 지원하고 있습니다. 이제 Cloudflare는 빠르고 안전하며 전 세계에서 액세스할 수 있는 인터넷 네이티브 결제 시스템을 제공함으로써 온라인 거래와 관련해서도 그 일을 해나가려 합니다. 스테이블코인은 기존 금융 시스템과 함께 AI 기반 인터넷이 속도와 신뢰, 상호 운용성을 통해 번성하도록 도와줄 수 있는 수많은 도구 중 하나입니다.

NET Dollar는 다음을 통해 에이전틱 웹의 미래를 위한 결제 생태계를 최신화하는 데 도움을 줄 것입니다.

전 세계 어디에서나 쉽게 결제: 에이전트에게는 빠르고 안전할 뿐만 아니라 신뢰할 수 있고, 투명하게 기록되며, 글로벌 규모에서 통화, 지역, 시간대에 관계없이 안정적으로 실행되는 결제 시스템이 필요합니다.

에이전트에게는 빠르고 안전할 뿐만 아니라 신뢰할 수 있고, 투명하게 기록되며, 글로벌 규모에서 통화, 지역, 시간대에 관계없이 안정적으로 실행되는 결제 시스템이 필요합니다. 즉각적이고 자동화된 거래 구현: 개인 에이전트는 가장 저렴한 항공편을 결제하거나 할인에 들어가는 순간 제품을 주문하는 등 즉각적인 프로그래밍 방식의 행동을 취할 수 있습니다. 비즈니스 에이전트에게는 배송이 확인된 후에 공급업체에 비용을 지불하라고 지시를 내릴 수 있습니다.

개인 에이전트는 가장 저렴한 항공편을 결제하거나 할인에 들어가는 순간 제품을 주문하는 등 즉각적인 프로그래밍 방식의 행동을 취할 수 있습니다. 비즈니스 에이전트에게는 배송이 확인된 후에 공급업체에 비용을 지불하라고 지시를 내릴 수 있습니다. 인터넷의 새로운 비즈니스 모델 발굴: NET Dollar를 통해 크리에이터는 고유하고 독창적인 콘텐츠에 대해 보상을 받을 수 있고, 개발자는 API 및 애플리케이션에서 손쉽게 수익을 창출할 수 있으며, AI 기업은 콘텐츠 소스에 공정한 보상을 지급하여 비즈니스를 운영 중인 생태계에 다시 기여할 수 있습니다.

또한 Cloudflare는 에이전트 결제 프로토콜(Agent Payments Protocol), x402 등의 개방형 표준에 참여하여 인터넷에서 대금을 송금하고 수취하는 과정을 단순화하고 있습니다.

인터넷의 새로운 장을 형성하는 데 관심이 있는 개발자, 크리에이터, AI 혁신가는 netdollar.cloudflare.com를 방문하여 자세히 알아보세요.

Cloudflare 소개

Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 더 나은 인터넷 구축을 지원한다는 사명을 실천하고 있는 선도적인 클라우드 연결성 회사입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

가장 상호 연결성이 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다.가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 https://radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

