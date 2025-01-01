Cloudflare、AI時代の新しいインターネットビジネスモデルを支える「NET Dollar」を発表

セキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えたより高度なインターネットの構築を支援するCloudflare（クラウドフレア） は本日、エージェント型ウェブにおいて即時かつ安全な取引を可能にする、ドル担保型の新しいステーブルコイン「NET Dollar」を導入する計画を発表しました。NET Dollarは、独創性を評価し、創造性を維持し、AI主導の世界でイノベーションを可能にする、インターネットの新しいビジネスモデルの原動力となります。

AIは、人間とインターネットとの関わり方を根本から変えつつあります。今や人間は、飛行機の予約、食料品の注文、カレンダーの管理などの操作のすべてを自ら行うのではなく、自律型AIエージェントに任せるようになっています。このような現状に伴い、基盤となる金融システムも進化する必要があります。AI主導のインターネットでは、AIエージェント、開発者、クリエイターが即座に、自動的に、そして確実に取引を行えるように、即時性、グローバル性、安全性を兼ね備えた新たな金銭が必要になります。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「数十年にわたり、インターネットのビジネスモデルは、広告プラットフォームと銀行送金の上に成り立っていました。次の時代のインターネットのビジネスモデルは、従量課金、少額決済、マイクロトランザクションによって成り立ちます。これらの仕組みは、報酬を本当に価値を生む独自で創造的なコンテンツに振り分けるものです。Cloudflareのグローバルネットワークを活用することで、インターネットのスピードに合わせて資金移動ができるよう金融の基盤を近代化し、すべての人にとってよりオープンで価値の高いインターネットの構築を支援します。」と述べています。

NET Dollarで、オープンで持続可能なインターネット経済を構築

Cloudflareは創業当初からグローバル企業として、世界中のお客様のパフォーマンスの向上、Webサイトとネットワークのセキュリティの確保、アプリケーションの開発と展開を支援してきました。そして今、Cloudflareはこれを取引にも広げ、高速で安全かつグローバルにアクセス可能なインターネットネイティブの決済システムを提供しようとしています。ステーブルコインは、既存の金融システムとともに、AI主導のインターネットがスピード、信頼性、相互運用性をもって繁栄するための有力な手段の一つです。

NET Dollarは、エージェント型Webの将来に向けて決済エコシステムの近代化を支援します：

世界中で簡単に支払いを可能に： エージェントには、高速性と安全性はもちろん、信頼性が高く、透明性を確保し、通貨、地域、タイムゾーンを問わずグローバル規模で確実に実行できる仕組みが必要です。

パーソナルエージェントは、最安値のフライト料金への支払いや、セールになった瞬間に商品を注文するなど、プログラムに基づいたアクションを瞬時に実行できるようになります。ビジネスエージェントなら、納品が確認された時点でサプライヤーへ自動で支払うといったことも可能になります。 インターネットの新たなビジネスモデルを解放する： NET Dollarによって、クリエイターは独自性の高いオリジナルコンテンツへの正当な報酬を受け取り、開発者はAPIやアプリを容易に収益化でき、AI企業は自らを支えるコンテンツ提供元に公正な対価を支払うことで、エコシステムに還元できるようになります。

また、Cloudflareは、インターネット上での支払いプロセスを簡素化するために、Agent Payments Protocolやx402といったオープンスタンダードにも貢献しています。

インターネットの次の時代を形作ることに関心のある開発者、クリエイター、AI イノベーターの方は、netdollar.cloudflare.comを参照してください。

Cloudflareについて

Cloudflare, Inc.（NYSE：NET）はコネクティビティクラウドの先端企業で、より優れたインターネット環境の構築のサポートに取り組んでいます。企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるように支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた機能満載の統合プラットフォームで、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできます。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについては、https://radar.cloudflare.com/ja-jpをご覧ください。

