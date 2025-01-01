Cloudflare presenta NET Dollar para respaldar un nuevo modelo de negocio para la Internet impulsada por IA

San Francisco, CA – 25 de septiembre de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy sus planes para presentar NET Dollar, una nueva moneda estable respaldada en dólares estadounidenses que permitirá transacciones instantáneas y seguras para el web agéntica. NET Dollar ayudará a impulsar un nuevo modelo de negocio para Internet que premie la originalidad, respalde la creatividad y permita la innovación en un mundo impulsado por la IA.

La IA está cambiando radicalmente la forma en que los humanos interactúan con la web. En lugar de dirigir cada interacción ellos mismos, los humanos están empezando a delegar tareas en agentes autónomos de IA para reservar un vuelo, comprar alimentos, gestionar calendarios y mucho más. Para que esto suceda, el sistema financiero subyacente también tendrá que evolucionar. La Internet impulsada por la IA necesitará dinero que sea instantáneo, global y seguro para que los agentes, desarrolladores y creadores de IA puedan realizar transacciones de manera instantánea, automática y confiable.

"Durante décadas, el modelo de negocio de Internet se basó en plataformas publicitarias y transferencias bancarias. El próximo modelo de negocio de Internet estará impulsado por el pago por uso, los pagos fraccionados y las microtransacciones, herramientas que desvían los incentivos hacia el contenido original y creativo que realmente agrega valor”, afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Al utilizar nuestra red global, ayudaremos a modernizar las bases financieras necesarias para mover el dinero a la velocidad de Internet, y ayudará a crear una Internet más abierta y valiosa para todos".

Estamos construyendo una economía de Internet abierta y sostenible con NET Dollar

Cloudflare ha sido una empresa global desde el primer día, que ayuda a los clientes de todo el mundo a acelerar el rendimiento, proteger los sitios web y las redes, y desarrollar e implementar aplicaciones. Ahora, Cloudflare tiene como objetivo hacer esto con las transacciones, para ofrecer un sistema de pago nativo de Internet que sea rápido, seguro y accesible a nivel global. Una moneda estable es una de las muchas herramientas que, junto con los sistemas financieros existentes, pueden ayudar a que la Internet impulsada por la IA prospere, con velocidad, confianza e interoperabilidad.

NET Dollar ayudará a modernizar el ecosistema de pagos para el futuro de la web de agentes mediante:

La facilidad de los pagos en cualquier parte del mundo: los agentes necesitarán sistemas que permitan pagos que no solo sean rápidos y seguros, sino también confiables, registrados de forma transparente y ejecutados de forma confiable a escala global, en todas las monedas, zonas geográficas y zonas horarias.

los agentes necesitarán sistemas que permitan pagos que no solo sean rápidos y seguros, sino también confiables, registrados de forma transparente y ejecutados de forma confiable a escala global, en todas las monedas, zonas geográficas y zonas horarias. La habilitación de transacciones instantáneas y automatizadas: los agentes personales podrán realizar acciones instantáneas y programáticas, como pagar el vuelo más barato o pedir un artículo en el momento en que salga a la venta. Se podría indicar a los agentes de negocios que paguen a los proveedores cuando se confirme una entrega.

los agentes personales podrán realizar acciones instantáneas y programáticas, como pagar el vuelo más barato o pedir un artículo en el momento en que salga a la venta. Se podría indicar a los agentes de negocios que paguen a los proveedores cuando se confirme una entrega. Un nuevo modelo de negocio para Internet desbloqueado: NET Dollar permitirá a los creadores ser recompensados por contenido único y original, a los desarrolladores monetizar fácilmente las API y las aplicaciones, y a las empresas de IA contribuir al ecosistema que las alimenta para compensar de forma justa a las fuentes de contenido.

Cloudflare también contribuye a estándares abiertos como el Protocolo de Pagos de Agentes y x402, para simplificar el proceso de envío y recepción de pagos en Internet.

Los desarrolladores, creadores e innovadores de IA interesados en dar forma al próximo capítulo de Internet pueden visitar netdollar.cloudflare.com para obtener más información.

