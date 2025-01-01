Birthday Week 2025
Diese Woche feiert Cloudflare seinen 15. Geburtstag. Jeden Tag in dieser Woche werden wir neue Dinge ankündigen, mit denen wir unserer Vision der Entwicklung eines besseren Internets näher kommen.
Neueste Updates und Ankündigungen
15 Jahre Engagement für ein besseres Internet: die Birthday Week 2025
Cloudflare feiert gerade seinen 15. Geburtstag! In der Birthday Week 2025 standen Innovationen im Fokus: Rust-basierte Kernsysteme, Post-Quanten-Upgrades, Entwicklerzugang für Studierende, PlanetScale-Integration, Open-Source-Partnerschaften und unser größtes Praktikumsprogramm aller Zeiten – 1.111 Praktikanten im Jahr 2026.