Birthday Week 2025

Diese Woche feiert Cloudflare seinen 15. Geburtstag. Jeden Tag in dieser Woche werden wir neue Dinge ankündigen, mit denen wir unserer Vision der Entwicklung eines besseren Internets näher kommen.

Birthday Week 2025 – Hero – rechte Seite – Bild

 

Jahresbrief 2025 der Cloudflare-Gründer

Diese Woche feiert Cloudflare den fünfzehnten Jahrestag seiner Gründung. Wir betrachten ihn als unseren Geburtstag.

Neueste Updates und Ankündigungen
Beitrag: Die Birthday Week 2025 im Rückblick
15 Jahre Engagement für ein besseres Internet: die Birthday Week 2025

Cloudflare feiert gerade seinen 15. Geburtstag! In der Birthday Week 2025 standen Innovationen im Fokus: Rust-basierte Kernsysteme, Post-Quanten-Upgrades, Entwicklerzugang für Studierende, PlanetScale-Integration, Open-Source-Partnerschaften und unser größtes Praktikumsprogramm aller Zeiten – 1.111 Praktikanten im Jahr 2026.

