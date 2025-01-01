Semana aniversario 2025
Esta semana celebramos nuestro 15.º aniversario en Cloudflare, y cada día de esta semana anunciaremos novedades para avanzar en nuestra misión: ayudar a mejorar Internet.
Últimas novedades y anuncios
15 años ayudando a construir una Internet mejor: un repaso de la Semana aniversario 2025
¡Cloudflare acaba de cumplir 15 años! La Semana aniversario 2025 celebró la innovación a gran escala: sistemas básicos con tecnología Rust, actualizaciones poscuánticas, acceso para desarrolladores estudiantes, integración con PlanetScale, asociaciones de código abierto y nuestro mayor programa de pasantías: 1 111 pasantes en 2026.