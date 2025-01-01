Soporte
Te damos la bienvenida a la Semana aniversario
Lunes, 22 de septiembre, 9:00 a. m. (PT)
Nikita Cano, Korinne Alpers

Workers gratuito para todos los correos electrónicos con dominio . edu por 1 año

Lunes, 22 de septiembre, 9:30 a. m. (PT)
Howard Huang, Verónica Marin

Presentamos la imagen del grupo n.° 6 de Launchpad
Lunes, 22 de septiembre, 10:00 a. m. PT
Chris Rotas y Valentina Tejera Hernandez

Construyendo una web más inteligente, más segura y más abierta
Martes, 23 de septiembre, 9:00 a. m. (PT)
Nikita Cano, Dina Kozlov

Cloudflare cumple 15 años: La historia del origen

Martes, 23 de septiembre, 9:30 a. m. (PT) João Tomé, Michelle Zatlyn y Matthew Prince

R2 SQL: un análisis profundo de nuestro nuevo motor de consultas distribuidas
Jueves, 25 de septiembre, 9:00 a. m. (PT)
Nikita Lapkov, Jérôme Schneider

La plataforma para desarrolladores de Cloudflare sigue mejorando, es más rápida y más potente. Aquí está todo lo nuevo
Jueves, 25 de septiembre, 9:30 a. m. (PT)
Korinne Alpers, Thomas Gauvin

Viernes, 26 de septiembre, 9:00 a. m. PST
David Belson, André Jesus,
Nikita Cano, Luke Valenta

Viernes, 26 de septiembre a las 9:30 a. m. PST
Micah Wylde, Marc Selwan

Viernes, 26 de septiembre, 10:00 a. m. PST
Steve Goldsmith, Maurizio Abba,
Matthew Bullock

Viernes, 26 de septiembre, 10:30 a. m. PST
Brian Batraski, Tim Kadlec,
Noah Kennedy

Cómo asegurar el presente para el futuro cuántico

Lunes, 29 de septiembre, 09:00 a. m. (PST)
Sharon Goldberg, Koko Uko

