Te damos la bienvenida a la Semana aniversario
Lunes, 22 de septiembre, 9:00 a. m. (PT)
Nikita Cano, Korinne Alpers
Workers gratuito para todos los correos electrónicos con dominio . edu por 1 año
Lunes, 22 de septiembre, 9:30 a. m. (PT)
Howard Huang, Verónica Marin
Presentamos el grupo n.° 6 de Launchpad
Lunes, 22 de septiembre, 10:00 a. m. PT
Chris Rotas y Valentina Tejera Hernandez
Construyendo una web más inteligente, más segura y más abierta
Martes, 23 de septiembre, 9:00 a. m. (PT)
Nikita Cano, Dina Kozlov
Cloudflare cumple 15 años: La historia del origen
Martes, 23 de septiembre, 9:30 a. m. (PT) João Tomé, Michelle Zatlyn y Matthew Prince
R2 SQL: un análisis profundo de nuestro nuevo motor de consultas distribuidas
Jueves, 25 de septiembre, 9:00 a. m. (PT)
Nikita Lapkov, Jérôme Schneider
La plataforma para desarrolladores de Cloudflare sigue mejorando, es más rápida y más potente
Jueves, 25 de septiembre, 9:30 a. m. (PT)
Korinne Alpers, Thomas Gauvin
Viernes, 26 de septiembre, 9:00 a. m. PST
David Belson, André Jesus,
Nikita Cano, Luke Valenta