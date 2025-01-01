サポート
Cloudflare TV
バースデーウィークへようこそ
バースデーウィークへようこそ

9月22日（月）午前9時00分（米国太平洋時間）
Nikita Cano、Korinne Alpers

視聴する
バースデーウィーク2025 - 9月22日 - CFTV - 2 - 画像
.eduのメールアドレスをお持ちの方全員、1年間無料でWorkersを利用いただけます

9月22日（月）午前9時30分（太平洋時間）
Howard Huang、Verónica Marin

視聴する
Launchpad第6コホートのご紹介 画像
Launchpad第6コホートのご紹介

9月22日（月）午前10時00分（太平洋時間）
Chris Rotas、Valentina Tejera Hernandez

視聴する
よりスマートで安全で、よりオープンなWebを構築する
よりスマートで安全で、よりオープンなWebを構築する

9月23日（火）午前9時00分（太平洋時間）
Nikita Cano、Dina Kozlov

視聴する
Cloudflare15周年：誕生の物語.png
Cloudflare15周年：設立ストーリー

9月23日（火）午前9:30（太平洋時間）
João Tomé、Michelle Zatlyn、Matthew Prince

視聴する
R2 SQL：新しい分散型クエリーエンジンを徹底解説
R2 SQL：新しい分散型クエリーエンジンを徹底解説

9月25日（木）午前9:00（太平洋時間）
Nikita・Lapkov、Jérôme・Schneider

視聴する
Cloudflareの開発者プラットフォームは、ますます優れ、速く、そして強力に進化し続けています。新機能をすべてご紹介します
Cloudflareの開発者プラットフォームは、ますます優れ、速く、そして強力に進化し続けています

9月25日（木）9:30 AM（太平洋時間）
Korinne Alpers、Thomas Gauvin

視聴する
バースデーウィーク2025 - 9月26日 - CFTV - 1

9月26日（金）@午前9:00（太平洋時間）
David Belson、André Jesus、
Nikita Cano、Luke Valenta

視聴する
バースデーウィーク2025 - 9月26日 - CFTV - 2

9月26日（金）@午前9:30（太平洋時間）
Micah Wylde、Marc Selwan

視聴する
バースデーウィーク2025 - 9月26日 - CFTV - 3

9月26日（金）@午前10:00（太平洋時間）
Steve Goldsmith、Maurizio Abba、
Matthew Bullock

視聴する
バースデーウィーク2025 - 9月26日 - CFTV - 4

9月26日（金）@午前10:30（太平洋時間）
Brian Batraski、Tim Kadlec、
Noah Kennedy

視聴する
Securing today for the quantum future

Monday, 9/29 @ 09:00 AM PT
Sharon Goldberg, Koko Uko

視聴する