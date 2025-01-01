Cloudflare TV
Bienvenue dans la Semaine anniversaire
Lundi 22 septembre, 9 h UTC-7
Nikita Cano, Korinne Alpers
Offre Workers gratuite pour toutes les adresses e-mail « edu. » pendant 1 an
Lundi 22/09, 9 h 30 PT
Howard Huang, Verónica Marin
Découvrez la promotion Launchpad n° 6
Lundi 22/09, 10 h UTC-7
Chris Rotas, Valentina Tejera Hernandez
Bâtir un Internet plus intelligent, plus sûr et plus ouvert
Mardi 23 septembre, 9 h UTC-7
Nikita Cano, Dina Kozlov
Cloudflare fête ses 15 ans : la genèse
Mardi 23 septembre, 9 h 30 UTC-7
João Tomé, Michelle Zatlyn, Matthew Prince
R2 SQL : une analyse approfondie de notre nouveau moteur de requêtes distribuées
Jeudi 25 septembre, 9 h UTC-7
Nikita Lapkov, Jérôme Schneider
La plateforme de développement Cloudflare devient toujours plus performante, rapide et puissante
Jeudi 25/09, 9 h 30 UTC-7
Korinne Alpers, Thomas Gauvin