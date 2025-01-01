Assistance
Bienvenue dans la Semaine anniversaire !
Lundi 22 septembre, 9 h UTC-7
Nikita Cano, Korinne Alpers

Offre Workers gratuite pour toutes les adresses e-mail « edu. » pendant 1 an

Lundi 22/09, 9 h 30 PT
Howard Huang, Verónica Marin

Découvrez la promotion Launchpad n° 6

Lundi 22/09, 10 h UTC-7
Chris Rotas, Valentina Tejera Hernandez

Bâtir un Internet plus intelligent, plus sûr et plus ouvert
Mardi 23 septembre, 9 h UTC-7
Nikita Cano, Dina Kozlov

Cloudflare fête ses 15 ans : la genèse

Mardi 23 septembre, 9 h 30 UTC-7
João Tomé, Michelle Zatlyn, Matthew Prince

R2 SQL : une analyse approfondie de notre nouveau moteur de requêtes distribuées
Jeudi 25 septembre, 9 h UTC-7
Nikita Lapkov, Jérôme Schneider

La plateforme de développement de Cloudflare devient toujours plus performante, plus rapide et plus puissante. Découvrez toutes les nouveautés qu'elle propose
Jeudi 25/09, 9 h 30 UTC-7
Korinne Alpers, Thomas Gauvin

Vendredi 26 septembre, 9h00 UTC-7
David Belson, André Jesus,
Nikita Cano, Luke Valenta

Vendredi 26 septembre, 9h30 UTC-7
Micah Wylde, Marc Selwan

Vendredi 26 septembre, 10h UTC-7
Steve Goldsmith, Maurizio Abba,
Matthew Bullock

Vendredi 26 septembre, 10h30 UTC-7
Brian Batraski, Tim Kadlec,
Noah Kennedy

Securing today for the quantum future

Monday, 9/29 @ 09:00 AM PT
Sharon Goldberg, Koko Uko

