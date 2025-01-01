支持
Cloudflare TV
欢迎来到 Birthday Week
欢迎来到生日周

9 月 22 日（周一）上午 9:00 (PT)
Nikita Cano、Korinne Alpers

观看
生日周 9 月 22 日至 25 日 - CFTV - 1 - 图片
所有 .edu 电子邮件均可免费使用 Workers 一年

9 月 22 日（周一）上午 9:30 (PT)
Howard Huang、Verónica Marin

观看
隆重推出 Launchpad 第 6 期图片
隆重宣布 Launchpad 第 6 期名单

9 月 22 日（周一）上午 10:00 (PT)
Chris Rotas、Valentina Tejera Hernandez

观看
构建更智能、更安全、更开放的网络
构建更智能、更安全、更开放的网络

9 月 23 日（周二）上午 9:00 (PT)
Nikita Cano、Dina Kozlov

观看
Cloudflare 成立 15 周年：故事源起.png
Cloudflare 成立 15 周年：故事源起.png

9 月 23 日（周二）上午 9:30 (PT)
João Tomé、Michelle Zatlyn、Matthew Prince

观看
R2 SQL：深入剖析我们的全新分布式查询引擎
R2 SQL：深入剖析我们的全新分布式查询引擎

9 月 25 日（周四）上午 9:00 (PT)
Nikita Lapkov、Jérôme Schneider

观看
Cloudflare 开发人员平台持续升级：更强大、更快速、更卓。以下为全新功能一览
Cloudflare 的开发者平台不断进步，变得更好、更快、更强大

9 月 25 日（周四）上午 9:30 (PT)
Korinne Alpers、Thomas Gauvin

观看
2025 年生日周 - 9 月 26 日 - CFTV - 1

9 月 26 日（周五）上午 9:00 (PT)
David Belson、André Jesus、
Nikita Cano、Luke Valenta

观看
2025 年生日周 - 9 月 26 日 - CFTV - 2

9 月 26 日（周五）上午 9:30 (PT)
Micah Wylde、Marc Selwan

观看
2025 年生日周 - 9 月 26 日 - CFTV - 3

9 月 26 日（周五）上午 10:00 (PT)
Steve Goldsmith、Maurizio Abba、
Matthew Bullock

观看
2025 年生日周 - 9 月 26 日 - CFTV - 4

9 月 26 日（周五）上午 10:30 (PT)
Brian Batraski、Tim Kadlec、
Noah Kennedy

观看
Securing today for the quantum future

Monday, 9/29 @ 09:00 AM PT
Sharon Goldberg, Koko Uko

观看