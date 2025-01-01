更新与公告
欢迎来到 2025 年生日周
Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日。本周将迎来 Cloudflare 成立 15 周年纪念日。我们的传统做法是发布一系列创新产品，作为回馈互联网社群的礼物。
回顾 Workers Launchpad 计划并热烈欢迎第六期学员
Workers Launchpad 计划为在 Cloudflare 网络上进行构建的创始人提供资源和指导。了解更多关于往期小组、Launchpad 校友的现状以及 Workers Launchpad 第六期项目的参与者的信息。
向学生推出免费使用 Cloudflare 开发人员功能的优惠
18 岁以上且拥有 .edu 电子邮箱的美国学生，现可免费使用 Cloudflare 开发人员功能一年。您可以使用生产级工具构建、实验和启动项目，并在我们的学生开发人员社区中与同行交流。
帮助建设未来：Cloudflare 宣布计划在 2026 年招聘 1111 名实习生
为促进创新和构建更好的互联网，Cloudflare 正式启动其迄今为止最具雄心的实习生项目，计划于 2026 年招募多达 1111 名实习生。该项目旨在投资新一代人才，共同塑造公司未来，助力构建更好的互联网。
Cap'n Web：用于浏览器和 Web 服务器的新 RPC 系统
Cap'n Web 是一种全新的开源、JavaScript 原生 RPC 协议，适用于浏览器和 Web 服务器。它提供 Cap'n Proto 的表达能力，但没有模式和样板代码。
免费使用 Cloudflare 面向非营利和民间社会组织的开发人员服务
我们正在扩大 Cloudflare for Startups 计划，将非营利组织、民间社会组织和公共利益组织也包括在内。现在，符合条件的组织可获得高达 25 万美元的 Cloudflare 积分，这些积分可用于我们的开发人员和核心产品（包括 AI、数据库和安全服务）。
与我们一起构建：Cloudflare 的初创企业新中心
2026 年，Cloudflare 将向开发者和初创公司开放旧金山、奥斯汀、伦敦和里斯本的办公室。Workers Launchpad 和 Cloudflare for Startups 计划的参与者将有资格申请访问。
通过 Galileo 项目保护记者和地方报纸免受 AI 爬虫的侵扰
我们很高兴地宣布，Galileo 项目现在将包含 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服务。参与该计划的人员（包括大约 750 名记者、独立新闻机构和其他支持全球新闻采集的非营利组织）现在将能够免费保护他们的网站免受 AI 爬虫程序的侵扰。
在 AI 时代，为每位客户构建专属的高级机器人威胁防护
Cloudflare 正在以前所未有的方式开展异常检测。今日我们将分享如何通过为每位客户定制专属模型来探测流量异常，并在 Bot Management 及 Super Bot Fight 模式中捕获更复杂的机器人。随着我们以 Cloudflare 的规模打造新一代超个性化检测系统，我们的首要使命是阻止 AI 爬虫程序。
为什么 Cloudflare、Netlify 和 Webflow 正在合作支持像 Astro 和 TanStack 这样的开源工具
今天，Cloudflare 自豪地宣布支持现代 Web 生态系统中的两个基石框架：我们与 Webflow 合作赞助 Astro，并与 Netlify 联手赞助 TanStack。
与 Coinbase 一起启动 x402 基金会，并支持 x402 交易
Cloudflare 正在与 Coinbase 合作成立 x402 基金会，并为 Agents SDK 和 MCP 服务器添加 x402 支持。
自动保护：我们如何为 600 万个域名默认升级安全防护，备战量子计算时代
Cloudflare 使用自动 SSL/TLS 为超过 600 万个域名自动升级了安全性，确保无需客户干预即可更安全地连接到源站。现在，我们将其扩展到后量子加密技术，帮助互联网做好抵御未来量子威胁的准备。
为了在 AI 时代构建更好的互联网，我们需要负责任的 AI 机器人原则。以下是我们的建议。
我们提出了一些负责任的 AI 聊天机器人原则作为出发点，这些原则强调透明度、问责制以及对内容访问和使用偏好的尊重。这些原则是开展更广泛讨论的基础，我们也认识到，要兼顾诸多细微的观点，还有很多工作要做。
保护 SaaS 到 SaaS 应用中的数据
Salesloft 最近遭遇的数据泄露事件给我们上了一课：企业对 SaaS 应用程序中的数据缺乏可见性。Cloudflare 致力于为使用 SaaS 应用程序及下游集成的企业提供额外的安全防护工具。
保护当下，迎接量子未来：WARP 客户端现在支持后量子加密 (PQC)
为了迎接未来强大量子计算机的到来，我们升级了 WARP 客户端，使其支持后量子加密技术。这将保护消费者和企业免受那些现在截取互联网流量、日后利用强大量子计算机进行解密的对手的威胁。
一年来持续提升 Cloudflare Workers 的 Node.js 兼容性
在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。这对我们来说是一项重大举措，我们很高兴与大家分享我们取得的进展。
Cloudflare 开发人员平台持续升级：更卓越、更快速、更强大。以下为全新功能一览。
我们推出了一系列重大升级，让开发人员能更轻松打造出色的作品！包括在 AI Search（前称 AutoRAG）中新增外部模型支持、更新 Node.js 兼容性、支持更大规模与更高并发的容器实例，以及更多功能！此外，我们也推出了新工具，例如交易电子邮件，并正式推出 Workers Builds、Media Transformations 以及 Browser Rendering with Playwright 等功能，为您的项目注入更强大的动能。
选择：通往 AI 主权的道路
随着世界各国政府将 AI 视为国家转型的契机，Cloudflare 通过多种选择来捍卫 AI 主权：多样化的工具、数据控制以及不受供应商限制。我们正在印度、日本和东南亚地区实现这一目标，提供 Workers AI 的本地开源模型，促进创新。
Cloudflare Workers 的安全加固
Cloudflare Workers 不断更新，力求尽可能安全高效。我们正在强化 Workers，以充分利用最新的软件和硬件功能。我们使用纵深防御措施，包括 V8 沙盒和 CPU 的内存保护密钥，确保您的数据安全。
合作加速全栈开发：直接从 Workers 部署 PlanetScale 数据库
我们与 PlanetScale 携手合作，让在 Cloudflare Workers 上发布全栈应用程序更加便捷。将您的 PlanetScale 和 Cloudflare 帐户关联起来，即可自动获得适用于任何 PlanetScale Postgres 或 MySQL 数据库的分布式连接池和查询缓存。
宣布推出 Cloudflare 数据平台：直接在 Cloudflare 上导入、存储和查询数据
今天推出的 Cloudflare 数据平台是一套完全托管的产品套件，用于提取、转换、存储和查询分析数据，基于 Apache Iceberg 和 R2 存储构建。
宣布推出 Cloudflare Email Service 内测版
今天，我们宣布推出 Cloudflare Email Service。您可以通过原生绑定直接从您的 Workers 收发电子邮件，无需 API 密钥。我们将 Email Sending 和 Routing 功能整合到一项专为开发者打造的服务中。立即注册体验内测版。
R2 SQL：深入剖析我们的全新分布式查询引擎
R2 SQL 提供了一种内置的无服务器方式，可针对您的 R2 数据目录运行临时分析查询。本文将深入探讨我们如何构建这个分布式引擎，从元数据驱动的规划器到并行执行模型，让您了解其中细节。
面向所有客户的 AI 索引
Cloudflare 即将为您的域自动创建 AI 优化的搜索索引，并提供一套即用型标准 API 和工具，包括 MCP 服务器、LLMs.txt 和搜索 API。对于 AI 开发人员来说，Cloudflare 将提供一种发现和检索 Web 内容的全新方式。
Radar 上的区域流量洞察 + Radar 上的证书透明度洞察
我们现正借助内部大语言模型 Cloudy，在电子邮件安全产品中生成自动化摘要，助力您的 SOC 团队更好地理解标记邮件中存在的问题。
消除 Workers 的冷启动问题
我们通过乐观地将请求路由到已加载 Workers 的服务器，将 Cloudflare Workers 的冷启动时间减少了 10 倍。在这里了解我们是如何做到的。
代码模式：使用 MCP 的更佳方式
事实证明，我们一直都在错误地使用 MCP。如今大多数代理使用 MCP 的方式是将“工具”直接提供给 LLM。我们尝试了不同的方法：将 MCP 工具转换为 TypeScript API，然后让 LLM 编写调用该 API 的代码。结果令人震惊。
网络性能更新：2025 年生日周
在互联网上，速度决定一切。Cloudflare 始终致力于打造全球最快的网络。本文将分享自 2024 年 9 月发布上篇报告以来我们网络性能的提升情况，并介绍我们用于评估网络性能的工具与方法。
监控 AS-SET 及其重要性
无论好坏，AS-SET 都是帮助在互联网上构建 BGP 路由过滤器的关键数据源。由于这些 AS-SET 对象完全基于信任，因此可能会被滥用。我们将探讨运营商为何需要监控其 ASN 所属的 AS-SET 成员关系，并介绍 Cloudflare Radar 如何协助实现这一监控
Rust 助力 Cloudflare 变得更快、更安全
我们已将 Cloudflare 原有的核心系统替换为基于 Rust 的全新模块化代理，以取代 NGINX。它不仅显著提升了所有客户的体验，也更加安全，让我们能够以前所未有的速度发布新产品。
Cloudflare 如何利用全球最大的性能数据集合，使其全球最快的网络变得更快
Cloudflare 正利用其庞大的流量数据，通过分析每个独立网络的特性并优化我们的拥塞控制系统，从而实现前所未有的响应速度。
隆重推出 Observatory 和 Smart Shield——洞悉全球访客视角，一键加速您的网站
今天，我们宣布推出应用程序性能套件的两项功能升级。Observatory 与 Smart Shield 让您能够清晰掌握网站在全球范围的访问表现，并能一键提速。这两项功能现已在 Cloudflare 仪表板中上线！
15 年来帮助建设更好的互联网：2025 年生日周总结
Cloudflare 刚刚迎来 15 岁生日！2025 年生日周庆祝了大规模创新：Rust 驱动的核心系统、后量子升级、为学生提供开发人员访问权限、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划 - 2026 年将招收 1,111 名实习生。