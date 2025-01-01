一年来持续提升 Cloudflare Workers 的 Node.js 兼容性

在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。这对我们来说是一项重大举措，我们很高兴与大家分享我们取得的进展。