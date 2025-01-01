支持
更新与公告
欢迎参加 2025 年生日周活动
欢迎来到 2025 年生日周

Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日。本周将迎来 Cloudflare 成立 15 周年纪念日。我们的传统做法是发布一系列创新产品，作为回馈互联网社群的礼物。

阅读博客
隆重宣布 Launchpad 第 6 期名单
回顾 Workers Launchpad 计划并热烈欢迎第六期学员

Workers Launchpad 计划为在 Cloudflare 网络上进行构建的创始人提供资源和指导。了解更多关于往期小组、Launchpad 校友的现状以及 Workers Launchpad 第六期项目的参与者的信息。

阅读博客
所有 .edu 电子邮件均可免费使用 Workers 一年
向学生推出免费使用 Cloudflare 开发人员功能的优惠

18 岁以上且拥有 .edu 电子邮箱的美国学生，现可免费使用 Cloudflare 开发人员功能一年。您可以使用生产级工具构建、实验和启动项目，并在我们的学生开发人员社区中与同行交流。

阅读博客
隆重推出 1.1.1.1 实习生计划
帮助建设未来：Cloudflare 宣布计划在 2026 年招聘 1111 名实习生

为促进创新和构建更好的互联网，Cloudflare 正式启动其迄今为止最具雄心的实习生项目，计划于 2026 年招募多达 1111 名实习生。该项目旨在投资新一代人才，共同塑造公司未来，助力构建更好的互联网。

阅读博客
Cap'n Web：用于浏览器和 Web 服务器的新 RPC 系统（前称 JSRPC）
Cap'n Web：用于浏览器和 Web 服务器的新 RPC 系统

Cap'n Web 是一种全新的开源、JavaScript 原生 RPC 协议，适用于浏览器和 Web 服务器。它提供 Cap'n Proto 的表达能力，但没有模式和样板代码。

阅读博客
Cloudflare 开源软件：Rust 新 HTTP 库、Ladybird 赞助及 Omarchy 赞助
支持开放 Web 的未来：Cloudflare 赞助 Ladybird 和 Omarchy

支持开放 Web 的未来：Cloudflare 赞助 Ladybird 和 Omarchy。

阅读博客
免费使用 Cloudflare 面向非营利和民间社会组织的开发人员服务
免费使用 Cloudflare 面向非营利和民间社会组织的开发人员服务

我们正在扩大 Cloudflare for Startups 计划，将非营利组织、民间社会组织和公共利益组织也包括在内。现在，符合条件的组织可获得高达 25 万美元的 Cloudflare 积分，这些积分可用于我们的开发人员和核心产品（包括 AI、数据库和安全服务）。

阅读博客
与我们一起构建：Cloudflare 的初创企业新中心
与我们一起构建：Cloudflare 的初创企业新中心

2026 年，Cloudflare 将向开发者和初创公司开放旧金山、奥斯汀、伦敦和里斯本的办公室。Workers Launchpad 和 Cloudflare for Startups 计划的参与者将有资格申请访问。

阅读博客
Vibekit：开源氛围构建
一键部署您自己的 AI 氛围编码平台！

隆重推出 VibeSDK，这是一个开源 AI 氛围编码平台，任何人都可以通过部署它来构建自己的自定义平台。它具备代码生成、沙盒环境和项目部署功能。

阅读博客
通过 Galileo 项目保护记者和地方报纸免受 AI 爬虫的侵扰
通过 Galileo 项目保护记者和地方报纸免受 AI 爬虫的侵扰

我们很高兴地宣布，Galileo 项目现在将包含 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服务。参与该计划的人员（包括大约 750 名记者、独立新闻机构和其他支持全球新闻采集的非营利组织）现在将能够免费保护他们的网站免受 AI 爬虫程序的侵扰。

阅读博客
在新 AI 时代检测机器人：我们如何应对前所未有的爬行挑战
在 AI 时代，为每位客户构建专属的高级机器人威胁防护

Cloudflare 正在以前所未有的方式开展异常检测。今日我们将分享如何通过为每位客户定制专属模型来探测流量异常，并在 Bot Management 及 Super Bot Fight 模式中捕获更复杂的机器人。随着我们以 Cloudflare 的规模打造新一代超个性化检测系统，我们的首要使命是阻止 AI 爬虫程序。

阅读博客
Cloudflare 联手 Netlify、Wix、Webflow，通过支持 Astro 与 TanStack 框架，共筑前端开源未来
为什么 Cloudflare、Netlify 和 Webflow 正在合作支持像 Astro 和 TanStack 这样的开源工具

今天，Cloudflare 自豪地宣布支持现代 Web 生态系统中的两个基石框架：我们与 Webflow 合作赞助 Astro，并与 Netlify 联手赞助 TanStack。

阅读博客
宣布与 Coinbase 合作成立 x402 基金会
与 Coinbase 一起启动 x402 基金会，并支持 x402 交易

Cloudflare 正在与 Coinbase 合作成立 x402 基金会，并为 Agents SDK 和 MCP 服务器添加 x402 支持。

阅读博客
自动保护：我们如何为 600 万个区域默认升级安全防护，备战量子计算时代
自动保护：我们如何为 600 万个域名默认升级安全防护，备战量子计算时代

Cloudflare 使用自动 SSL/TLS 为超过 600 万个域名自动升级了安全性，确保无需客户干预即可更安全地连接到源站。现在，我们将其扩展到后量子加密技术，帮助互联网做好抵御未来量子威胁的准备。

阅读博客
负责任的爬虫原则
为了在 AI 时代构建更好的互联网，我们需要负责任的 AI 机器人原则。以下是我们的建议。

我们提出了一些负责任的 AI 聊天机器人原则作为出发点，这些原则强调透明度、问责制以及对内容访问和使用偏好的尊重。这些原则是开展更广泛讨论的基础，我们也认识到，要兼顾诸多细微的观点，还有很多工作要做。

阅读博客
CSAM 扫描：让互联网对儿童更安全
通往更安全互联网的更简单路径：我们对 CSAM 扫描工具进行了更新

Cloudflare 已进一步简化程序，让所有客户都能更轻松启用我们免费的儿童安全工具。

阅读博客
安全的 SaaS 到 SaaS 集成（Hecate 项目）
保护 SaaS 到 SaaS 应用中的数据

Salesloft 最近遭遇的数据泄露事件给我们上了一课：企业对 SaaS 应用程序中的数据缺乏可见性。Cloudflare 致力于为使用 SaaS 应用程序及下游集成的企业提供额外的安全防护工具。

阅读博客
WARP 客户端现在支持后量子加密 (PQC)
保护当下，迎接量子未来：WARP 客户端现在支持后量子加密 (PQC)

为了迎接未来强大量子计算机的到来，我们升级了 WARP 客户端，使其支持后量子加密技术。这将保护消费者和企业免受那些现在截取互联网流量、日后利用强大量子计算机进行解密的对手的威胁。

阅读博客
更新了我们的受管理 robots.txt 服务的许可证
通过 Cloudflare 的新内容信号政策为用户提供选择权

Cloudflare 的内容信号政策为创作者提供了一个新工具来控制对其内容的使用。

阅读博客
节点兼容性更新
一年来持续提升 Cloudflare Workers 的 Node.js 兼容性

在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。这对我们来说是一项重大举措，我们很高兴与大家分享我们取得的进展。

阅读博客
Cloudflare 开发人员平台持续升级：更强大、更快速、更卓。以下为全新功能一览
Cloudflare 开发人员平台持续升级：更卓越、更快速、更强大。以下为全新功能一览。

我们推出了一系列重大升级，让开发人员能更轻松打造出色的作品！包括在 AI Search（前称 AutoRAG）中新增外部模型支持、更新 Node.js 兼容性、支持更大规模与更高并发的容器实例，以及更多功能！此外，我们也推出了新工具，例如交易电子邮件，并正式推出 Workers Builds、Media Transformations 以及 Browser Rendering with Playwright 等功能，为您的项目注入更强大的动能。

阅读博客
Cloudflare 与亚太地区的合作伙伴合作，将主权 AI 模型引入其开发人员平台
选择：通往 AI 主权的道路

随着世界各国政府将 AI 视为国家转型的契机，Cloudflare 通过多种选择来捍卫 AI 主权：多样化的工具、数据控制以及不受供应商限制。我们正在印度、日本和东南亚地区实现这一目标，提供 Workers AI 的本地开源模型，促进创新。

阅读博客
将企业级功能引入自助服务方案
每个 Cloudflare 功能都可供所有人使用

Cloudflare 向所有客户提供每项功能。

阅读博客
与 Igalia V8 沙箱合作（技术文章，明年将支持 EVAL()（技术文章）
Cloudflare Workers 的安全加固

Cloudflare Workers 不断更新，力求尽可能安全高效。我们正在强化 Workers，以充分利用最新的软件和硬件功能。我们使用纵深防御措施，包括 V8 沙盒和 CPU 的内存保护密钥，确保您的数据安全。

阅读博客
使用 Workers 和 PlanetScale Postgres 交付全栈应用程序
合作加速全栈开发：直接从 Workers 部署 PlanetScale 数据库

我们与 PlanetScale 携手合作，让在 Cloudflare Workers 上发布全栈应用程序更加便捷。将您的 PlanetScale 和 Cloudflare 帐户关联起来，即可自动获得适用于任何 PlanetScale Postgres 或 MySQL 数据库的分布式连接池和查询缓存。

阅读博客
隆重推出 Cloudflare 数据平台
宣布推出 Cloudflare 数据平台：直接在 Cloudflare 上导入、存储和查询数据

今天推出的 Cloudflare 数据平台是一套完全托管的产品套件，用于提取、转换、存储和查询分析数据，基于 Apache Iceberg 和 R2 存储构建。

阅读博客
Cloudflare 宣布推出 Transactional Email Service
宣布推出 Cloudflare Email Service 内测版

今天，我们宣布推出 Cloudflare Email Service。您可以通过原生绑定直接从您的 Workers 收发电子邮件，无需 API 密钥。我们将 Email Sending 和 Routing 功能整合到一项专为开发者打造的服务中。立即注册体验内测版。

阅读博客
R2 SQL：深入剖析我们的全新分布式查询引擎
R2 SQL：深入剖析我们的全新分布式查询引擎

R2 SQL 提供了一种内置的无服务器方式，可针对您的 R2 数据目录运行临时分析查询。本文将深入探讨我们如何构建这个分布式引擎，从元数据驱动的规划器到并行执行模型，让您了解其中细节。

阅读博客
面向所有客户的 AI 索引
面向所有客户的 AI 索引

Cloudflare 即将为您的域自动创建 AI 优化的搜索索引，并提供一套即用型标准 API 和工具，包括 MCP 服务器、LLMs.txt 和搜索 API。对于 AI 开发人员来说，Cloudflare 将提供一种发现和检索 Web 内容的全新方式。

阅读博客
Radar 上的区域流量洞察 + Radar 上的证书透明度洞察
Radar 上的区域流量洞察 + Radar 上的证书透明度洞察

我们现正借助内部大语言模型 Cloudy，在电子邮件安全产品中生成自动化摘要，助力您的 SOC 团队更好地理解标记邮件中存在的问题。

阅读博客
消除 Workers 的冷启动问题
消除 Workers 的冷启动问题

我们通过乐观地将请求路由到已加载 Workers 的服务器，将 Cloudflare Workers 的冷启动时间减少了 10 倍。在这里了解我们是如何做到的。

阅读博客
代码模式：使用 MCP 的更佳方式
代码模式：使用 MCP 的更佳方式

事实证明，我们一直都在错误地使用 MCP。如今大多数代理使用 MCP 的方式是将“工具”直接提供给 LLM。我们尝试了不同的方法：将 MCP 工具转换为 TypeScript API，然后让 LLM 编写调用该 API 的代码。结果令人震惊。

阅读博客
网络性能更新
网络性能更新：2025 年生日周

在互联网上，速度决定一切。Cloudflare 始终致力于打造全球最快的网络。本文将分享自 2024 年 9 月发布上篇报告以来我们网络性能的提升情况，并介绍我们用于评估网络性能的工具与方法。

阅读博客
监控 AS-SET 及其重要性
监控 AS-SET 及其重要性

无论好坏，AS-SET 都是帮助在互联网上构建 BGP 路由过滤器的关键数据源。由于这些 AS-SET 对象完全基于信任，因此可能会被滥用。我们将探讨运营商为何需要监控其 ASN 所属的 AS-SET 成员关系，并介绍 Cloudflare Radar 如何协助实现这一监控

阅读博客
Rust 助力 20% 的互联网变得更快、更安全
Rust 助力 Cloudflare 变得更快、更安全

我们已将 Cloudflare 原有的核心系统替换为基于 Rust 的全新模块化代理，以取代 NGINX。它不仅显著提升了所有客户的体验，也更加安全，让我们能够以前所未有的速度发布新产品。

阅读博客
Cloudflare 利用 AI 使其全球最快的网络变得更快
Cloudflare 如何利用全球最大的性能数据集合，使其全球最快的网络变得更快

Cloudflare 正利用其庞大的流量数据，通过分析每个独立网络的特性并优化我们的拥塞控制系统，从而实现前所未有的响应速度。

阅读博客
互联网 Observatory + Smart Shield：洞悉全球访客视角，一键加速您的网站
隆重推出 Observatory 和 Smart Shield——洞悉全球访客视角，一键加速您的网站

今天，我们宣布推出应用程序性能套件的两项功能升级。Observatory 与 Smart Shield 让您能够清晰掌握网站在全球范围的访问表现，并能一键提速。这两项功能现已在 Cloudflare 仪表板中上线！

阅读博客
2025 年生日周：总结文章
15 年来帮助建设更好的互联网：2025 年生日周总结

Cloudflare 刚刚迎来 15 岁生日！2025 年生日周庆祝了大规模创新：Rust 驱动的核心系统、后量子升级、为学生提供开发人员访问权限、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划 - 2026 年将招收 1,111 名实习生。

阅读博客