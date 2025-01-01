미래 구축 지원: Cloudflare, 2026년 인턴 1,111명 채용 목표 발표

혁신을 촉진하고 더 나은 인터넷을 구축하기 위해, Cloudflare는 지금까지 가장 야심 찬 인턴 프로그램을 시작합니다. 2026년에는 최대 1,111명의 인턴을 채용할 예정입니다. 이 프로그램은 차세대 인재에 대한 투자를 통해 회사의 미래를 형성하고 더 나은 인터넷 구축에 기여하는 것을 목표로 합니다.