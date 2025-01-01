업데이트 및 발표
2025년 창립기념일 주간에 오신 것을 환영합니다
Cloudflare는 2010년 9월 27일에 출시됐습니다. 이번 주에는 15번째 창립기념일을 축하할 예정입니다. Cloudflare는 인터넷에 환원하는 선물과도 같은 다양한 제품들을 발표하는 전통을 이어오고 있습니다.
Workers Launchpad 되돌아보기 및 그룹 #6에 대한 따뜻한 환영
Workers Launchpad 프로그램은 Cloudflare 네트워크에서 구축하는 창업자들에게 리소스와 멘토링을 제공합니다. 이전 그룹, 현재 Launchpad 동문들의 위치, Workers Launchpad 그룹 #6 참가자에 대해 자세히 알아보세요.
학생들을 위한 Cloudflare 개발자 기능 무료 액세스 소개
18세 이상의 미국 학생으로, 이메일 주소가 .edu인 학생 이메일을 통해 이제 Cloudflare 개발자 기능을 1년간 무료로 이용할 수 있습니다. 프로덕션 수준의 도구로 프로젝트를 구축하고, 실험하며, 실행하고, 또한 학생 개발자 커뮤니티의 동료들과 소통하세요.
미래 구축 지원: Cloudflare, 2026년 인턴 1,111명 채용 목표 발표
혁신을 촉진하고 더 나은 인터넷을 구축하기 위해, Cloudflare는 지금까지 가장 야심 찬 인턴 프로그램을 시작합니다. 2026년에는 최대 1,111명의 인턴을 채용할 예정입니다. 이 프로그램은 차세대 인재에 대한 투자를 통해 회사의 미래를 형성하고 더 나은 인터넷 구축에 기여하는 것을 목표로 합니다.
Cap'n Web: 브라우저 및 웹 서버용 새로운 RPC 시스템
Cap'n Web은 브라우저와 웹 서버에서 사용할 수 있는 새로운 오픈 소스, JavaScript 네이티브 RPC 프로토콜입니다. Cap'n Web은 Cap'n Proto의 표현력을 제공하지만, 스키마와 상용구가 필요하지 않습니다.
개방형 웹의 미래를 지원: Cloudflare에서는 Ladybird와 Omarchy를 후원하고 있습니다
비영리 단체와 시민 사회 단체를 위한 Cloudflare 개발자 서비스 무료 액세스
저희는 Cloudflare for Startups 프로그램에 비영리 단체, 시민 사회, 공익 조직이 포함되도록 확장하고 있습니다. 이제 자격이 있는 조직은 개발자 및 핵심 제품, 예를 들어 AI, 데이터베이스, 보안에 대해 최대 $250,000 상당의 Cloudflare 크레딧을 받을 수 있습니다.
저희와 함께 구축: Cloudflare의 스타트업을 위한 새로운 허브
2026년에 Cloudflare에서는 샌프란시스코, 오스틴, 런던, 리스본 사무소를 빌더와 스타트업에게 개방할 예정입니다. Workers Launchpad 및 Cloudflare for Startups 프로그램 참가자는 액세스 권한을 신청할 수 있습니다.
한 번의 클릭으로 AI 바이브 코딩 플랫폼을 직접 배포하세요!
누구나 배포하여 자신만의 맞춤 플랫폼을 구축할 수 있는 오픈 소스 AI "바이브 코딩" 플랫폼인 VibeSDK를 소개합니다. 코드 생성, 샌드박스 환경, 프로젝트 배포 기능을 모두 갖추고 있습니다.
Galileo 프로젝트를 통해 언론인과 지역 뉴스를 AI 크롤러로부터 보호하는 데 도움을 제공
Galileo 프로젝트가 이제 Cloudflare의 Bot Management 및 AI Crawl Control 서비스에 대한 액세스를 포함하게 되었음을 기쁘게 전해 드립니다. 전 세계적으로 약 750명의 언론인, 독립 뉴스 기관 및 뉴스 수집을 지원하는 기타 비영리 단체가 포함된 프로그램 참가자들은 이제 AI 크롤러로부터 무료로 웹사이트를 보호할 수 있는 기능을 갖게 됩니다.
AI 시대의 고급 봇 위협에 대한 고객 맞춤형 방어 구축
Cloudflare는 전에 없던 방식으로 이상 감지를 수행하고 있습니다. 오늘 우리는 트래픽 이상을 감지하고 봇 관리 및 Super Bot Fight 모드에서 더 정교한 봇을 포착하기 위한 고객 맞춤형 모델을 구축하고 배포하는 방법을 공유합니다. Cloudflare 규모에서 차세대 초개인화 감지 기능을 개발하면서, 우리의 첫 번째 임무는 AI 스크래퍼를 차단하는 것입니다.
Astro 및 TanStack과 같은 오픈 소스 도구를 지원하기 위해 Cloudflare, Netlify, Webflow가 협력하는 이유
오늘 Cloudflare는 최신 웹 생태계의 두 가지 핵심 프레임워크에 대한 지원을 발표하게 되어 자랑스럽습니다. 우리는 Webflow와 협력하여 Astro를 후원하고, Netlify와 협력하여 TanStack을 후원합니다.
Coinbase와 x402 Foundation 출시 및 x402 거래 지원
Cloudflare는 Coinbase와 협력하여 x402 Foundation을 설립하고, Agents SDK 및 MCP 서버에 x402 지원을 추가하고 있습니다.
자동으로 보안 강화: Cloudflare에서 퀀텀의 미래에 대비하기 위해 기본적으로 6,000,000개의 도메인을 업그레이드한 방법
Cloudflare는 6백만 개 이상의 도메인의 보안을 자동 SSL/TLS로 업그레이드하여 고객의 노력 없이도 오리진에 더 안전한 연결을 보장했습니다. 이제 우리는 이를 포스트 퀀텀 암호화로 확장하여 인터넷이 미래의 퀀텀 위협을 견딜 수 있도록 준비하고 있습니다.
AI 시대에 더 나은 인터넷을 구축하기 위해, 우리는 책임 있는 AI 봇 원칙이 필요합니다. 우리는 이렇게 제안합니다.
우리는 투명성, 책임성, 콘텐츠 접근 및 사용 선호도 존중을 강조하는 책임 있는 AI 봇 원칙을 출발점으로 제안합니다. 이는 더 큰 대화를 위한 출발점이며, 우리는 다양한 관점에서 미묘한 차이를 해결하기 위해 해야 할 일이 많다는 것을 잘 알고 있습니다.
더 안전한 인터넷으로 가는 더 간단한 길: CSAM 스캐닝 도구 업데이트
Cloudflare에서는 모든 고객이 무료 어린이 안전 도구를 더욱 쉽게 활성화할 수 있도록 했습니다.
SaaS 애플리케이션에 대한 SaaS 데이터 보호
최근의 Salesloft 침해로 우리가 얻은 교훈은, 회사에 SaaS 애플리케이션의 데이터에 대한 가시성이 없다는 것입니다. Cloudflare는 SaaS 애플리케이션 및 다운스트림 통합을 사용하는 기업에 추가 보안 도구를 제공하는 데 전념하고 있습니다.
퀀텀 미래를 위해 오늘날을 보호: 이제 포스트 퀀텀 암호화(PQC)를 지원하는 WARP 클라이언트
강력한 퀀텀 컴퓨터가 온라인에 등장할 미래에 대비하여, 우리는 포스트 퀀텀 암호화를 통해 WARP 클라이언트를 업그레이드했습니다. 이는 지금 인터넷 트래픽을 수집하고 나중에 강력한 퀀텀 컴퓨터로 해독하려는 공격자로부터 소비자와 기업을 보호합니다.
사용자에게 선택권을 주는 Cloudflare의 새로운 콘텐츠 신호 정책
Cloudflare의 콘텐츠 신호 정책은 창작자에게 자신의 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구를 제공합니다.
Cloudflare Workers에서 Node.js 호환성을 개선한 지난 1년
지난 한 해 동안 저희는 Node.js 호환성을 크게 확장했습니다. 이제 Cloudflare 플랫폼에서 기존 Node.js 코드를 더 쉽게 실행할 수 있는 수백 개의 새로운 Node.js API가 제공됩니다.이는 저희에게는 중요한 이니셔티브였으며, 저희가 이룬 진전을 공유하게 되어 기쁩니다.
Cloudflare의 개발자 플랫폼은 계속해서 더 나아지고, 더 빨라지며, 더 강력해지고 있습니다. 여기에서 새로운 사항을 모두 확인하세요.
Cloudflare는 AI 검색(이전 AutoRAG)의 외부 모델 지원, Node.js 호환성 업데이트, 더 크고 동시 실행 가능한 컨테이너 인스턴스 지원 등 주요 업그레이드를 도입하여 개발자들이 더욱 손쉽게 뛰어난 결과물을 만들어낼 수 있도록 지원합니다! 또한 트랜잭션 이메일, Workers Builds, Media Transformations, Playwright를 이용한 Browser Rendering의 정식 출시와 같은 새로운 도구들이 프로젝트에 강력한 추진력을 더합니다.
선택: AI 주권으로 가는 길
전 세계에 걸쳐 여러 정부에서 국가 변환을 위해 AI를 주목하는 가운데, Cloudflare에서는 다양한 도구, 데이터 제어, 벤더 종속성 없는 선택을 통해 AI 주권을 옹호합니다. 저희는 인도, 일본, 동남아시아에서 이를 가능하게 하며, Workers AI에서 현지 오픈 소스 모델을 제공하여 혁신을 촉진하고 있습니다.
Cloudflare Workers의 보안 강화
Cloudflare Workers는 최대한 안전하고 효율적으로 유지되도록 지속해서 업데이트되고 있습니다. Cloudflare에서는 최신 소프트웨어 및 하드웨어 기능을 활용하기 위해 Workers를 강화하고 있습니다. 저희는 V8 샌드박스와 CPU의 메모리 보호 키를 포함한 심층 방어를 사용하여 고객의 데이터를 안전하게 보호합니다.
전체 스택을 빠르게 만들기 위한 파트너십: Workers에서 PlanetScale 데이터베이스를 직접 배포
PlanetScale과의 협력으로 Cloudflare Workers에서 전체 스택 애플리케이션을 더 쉽게 배포할 수 있게 되었습니다. PlanetScale 계정과 Cloudflare 계정을 연결하여 모든 PlanetScale Postgres 또는 MySQL 데이터베이스에 대해 자동으로 분산 연결 풀링 및 쿼리 캐싱을 사용할 수 있습니다.
Cloudflare 데이터 플랫폼 발표: Cloudflare에서 데이터를 직접 수집, 저장, 쿼리
오늘 출시되는 Cloudflare 데이터 플랫폼은 Apache Iceberg와 R2 스토리지를 기반으로 구축된 분석 데이터를 수집, 변환, 저장, 쿼리하기 위한 완전 관리형 제품군입니다.
Cloudflare Email Service 비공개 베타 출시 발표
오늘 Cloudflare Email Service를 출시합니다. API 키가 필요 없는 네이티브 바인딩을 사용하여 Workers에서 직접 이메일을 주고 받습니다. Email Sending 및 Email Routing을 개발자를 위한 단일 서비스로 통합하고 있습니다. 비공개 베타에 등록하세요.
R2 SQL: Cloudflare의 새로운 분산 쿼리 엔진에 대한 심층 분석
R2 SQL은 R2 Data Catalog에 대해 임시 분석 쿼리를 실행할 수 있는 기본 제공 서버리스 방법을 제공합니다. 이 게시물에서는 메타데이터 기반 플래너부터 병렬 실행 모델에 이르기까지 이 분산형 엔진을 어떻게 구축했는지 Iceberg를 중점으로 심층적으로 알아봅니다.
모든 고객을 위한 AI 인덱스
Cloudflare는 곧 귀사의 도메인에 대한 AI 최적화 검색 인덱스를 자동으로 생성하고, MCP 서버, LLMs.txt, 검색 API를 포함한 바로 사용할 수 있는 표준 API 및 도구 세트를 공개할 예정입니다. AI 개발자를 위해 Cloudflare는 웹 콘텐츠를 발견하고 검색하는 새로운 방법을 제공합니다.
Radar에서의 지역 트래픽 인사이트 + Radar에서의 인증서 투명성 인사이트
이제 우리는 내부 LLM인 Cloudy를 활용하여 이메일 보안 제품 내에서 자동 요약을 생성하고 있으며, SOC 팀이 플래그가 지정된 메시지의 내용과 의도를 더 잘 이해할 수 있도록 돕고 있습니다.
Workers에서의 콜드 스타트 제거
우리는 이미 Workers가 로드되어 있는 서버로 낙관적으로 라우팅하는 방식을 통해 Cloudflare Workers의 콜드 스타트를 10배 줄였습니다. Cloudflare에서 어떻게 이러한 문제를 해결했는지 여기에서 알아보세요.
코드 모드: MCP를 더 효과적으로 사용하는 방법
알고 보니 우리 모두 MCP를 잘못 사용하고 있었습니다. 오늘날 대부분의 에이전트는 '도구'를 LLM에 직접 노출하는 방식으로 MCP를 사용합니다. 하지만 우리는 다르게 접근했습니다. MCP 도구를 TypeScript API로 변환하고, LLM에게 그 API를 호출하는 코드를 작성하도록 요청했습니다. 그 결과는 놀랍습니다.
네트워크 성능 업데이트: 2025년 창립기념일 주간
인터넷에서는 속도가 중요하며, Cloudflare는 세계에서 가장 빠른 네트워크가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 게시물에서는 2024년 9월의 마지막 게시물 이후 네트워크 성능이 어떻게 변화했는지 공유하고, 네트워크 성능을 평가하는 데 사용하는 도구와 프로세스에 대해 논의하겠습니다.
AS-SET 모니터링 및 그 중요성
좋든 나쁘든 AS-SET은 인터넷 전반에 걸쳐 BGP 경로 필터를 구축하는 데 중요한 데이터 소스입니다. 이러한 AS-SET 객체는 전적으로 신뢰에 기반하기 때문에 그만큼 악용될 수 있습니다. 운영자가 자율 시스템 번호의 AS-SET 멤버십을 모니터링해야 하는 몇 가지 이유, 그리고 이제 Cloudflare Radar가 이를 지원하는 방식을 살펴보겠습니다.
Rust 덕분에 더 빠르고 안전해진 Cloudflare
Cloudflare의 기존 코어 시스템을 새로운 모듈식 Rust 기반 프록시로 교체하여 NGINX를 대체했습니다. 모든 고객에게 지속적으로 더 빠르게 서비스를 제공할 뿐만 아니라, 더 안전하고, 그 어느 때보다 빠르게 신제품을 출시할 수도 있습니다.
Cloudflare가 세계 최고의 성능 데이터 컬렉션을 활용하여 세계에서 가장 빠른 글로벌 네트워크를 더욱 빠르게 만드는 방법
Cloudflare는 각 네트워크의 특성을 학습하고 혼잡 제어 시스템을 조정함으로써 방대한 트래픽을 활용해 이전보다 더 빠르게 응답을 전송합니다.
Observatory 및 Smart Shield 소개 — 클릭 한 번으로 세계가 귀하의 웹 사이트를 어떻게 보는지 확인하고, 웹 사이트 속도를 높이세요
오늘, 애플리케이션 성능 제품군에 대한 두 가지 개선 사항을 발표합니다. Observatory 및 Smart Shield를 사용하면 클릭 한 번으로 세계가 귀하의 웹 사이트를 어떻게 보는지 확인하고, 웹 사이트 속도를 높일 수 있습니다. 오늘 바로 Cloudflare 대시보드에서 이용 가능합니다!
더 나은 인터넷 구축을 지원하기 위한 15년의 여정: 2025년 창립기념일 주간 돌아보기
Cloudflare가 창립 15주년을 맞이했습니다! 2025년 창립기념일 주간은 Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지, 대규모 혁신을 기념하는 뜻깊은 시간이었습니다.