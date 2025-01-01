Aktualności i ogłoszenia
Witamy w Urodzinowym tygodniu Cloudflare 2025
Firma Cloudflare została oficjalnie uruchomiona 27 września 2010 roku. W tym tygodniu będziemy świętować nasze 15. urodziny. Zgodnie z naszą tradycją, zapowiemy serię produktów, które uważamy za nasze prezenty dla społeczności Internetu.
Podsumowanie platformy Workers Launchpad i powitanie grupy numer 6
Program Workers Launchpad oferuje zasoby i opiekę mentorską dla założycieli budujących na sieci Cloudflare. Dowiedz się więcej o wcześniejszych grupach, gdzie obecnie znajdują się absolwenci Launchpad, oraz o uczestnikach 6. kohorty Workers Launchpad.
Przedstawiamy studentom bezpłatny dostęp do funkcji programistycznych Cloudflare
Studenci w Stanach Zjednoczonych powyżej 18 roku życia z adresem e-mail w domenie .edu adres email może teraz uzyskać roczny, bezpłatny dostęp do funkcji programistycznych Cloudflare. Buduj, testuj i wdrażaj projekty przy użyciu profesjonalnych narzędzi oraz łącz się z innymi studentami-deweloperami.
Pomóż nam budować przyszłość: ogłaszamy, że Cloudflare zamierza zatrudnić 1111 stażystów w 2026 roku
Aby wspierać innowacje i budować lepszy Internet, Cloudflare uruchamia swój najbardziej ambitny program stażowy i planuje zatrudnić do 1111 stażystów w 2026 roku. Naszym celem jest inwestowanie w kolejne pokolenie talentów, które pomoże nam kształtować przyszłość firmy i budować lepszy Internet.
Cap'n Web: Nowy system RPC dla przeglądarek i serwerów WWW
Cap'n Web to nowy, natywny dla JavaScript protokół RPC typu open source do użycia w przeglądarkach i serwerach WWW. Zapewnia wyrazistą moc Cap'n Proto, ale bez schematów i zbędnego kodu.
Wspieranie przyszłości otwartej sieci: firma Cloudflare sponsoruje Ladybird i Omarchy
Free dostęp do usług deweloperskich Cloudflare dla organizacji non-profit i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Rozszerzamy program Cloudflare for Startups, aby objąć organizacje non-profit, społeczeństwo obywatelskie i organizacje interesu publicznego. Kwalifikujące się organizacje mogą teraz otrzymać do 250 000 USD w kredytach Cloudflare na nasze produkty dla programistów i podstawowe produkty, w tym sztuczną inteligencję, bazy danych i zabezpieczenia.
Dołącz do nas: Nowe centra dla startupów Cloudflare
W 2026 roku Cloudflare otworzy swoje biura w San Francisco, Austin, Londynie i Lizbonie dla twórców i startupów. Uczestnicy programu Workers Launchpad i Cloudflare for Startups będą mogli ubiegać się o dostęp.
Wdróż własną platformę do kodowania vibe z SI — wystarczy jedno kliknięcie!
Przedstawiamy VibeSDK, otwartoźródłową platformę AI do 'vibe coding', którą każdy może wdrożyć, aby stworzyć własną, niestandardową platformę. Zawiera gotowe funkcje generowania kodu, środowisko testowe sandbox i wdrażanie projektów.
Pomagamy chronić dziennikarzy i lokalne media przed AI crawlerami dzięki Project Galileo
Z przyjemnością ogłaszamy, że Projekt Galileo obejmie teraz dostęp do usług zarządzania botami Cloudflare i AI Crawl Control. Uczestnicy programu, w tym około 750 dziennikarzy, niezależnych organizacji informacyjnych i innych organizacji non-profit wspierających zbieranie wiadomości na całym świecie, będą teraz mogli bezpłatnie chronić swoje strony internetowe przed crawlerami SI.
Budowanie unikalnych, dostosowanych do klienta narzędzi do obrony przed zaawansowanymi zagrożeniami botów w erze AI
Cloudflare wprowadza nową jakość w wykrywaniu anomalii. Dziś dzielimy się tym, jak tworzymy i wdrażamy spersonalizowane modele dla każdego klienta, aby wykrywać anomalie w ruchu i wyłapywać bardziej zaawansowane boty w zarządzaniu botami oraz w trybie Super Bot Fight. Tworząc nową generację hiper-spersonalizowanych systemów wykrywania w skali Cloudflare, naszym pierwszym celem jest powstrzymanie AI scraperów.
Dlaczego Cloudflare, Netlify i Webflow współpracują, aby wspierać narzędzia open source, takie jak Astro i TanStack
Dzisiaj Cloudflare z dumą ogłasza wsparcie dla dwóch kluczowych frameworków w nowoczesnym ekosystemie internetowym: współpracujemy z Webflow, aby sponsorować Astro, oraz z Netlify, aby sponsorować TanStack.
Uruchomienie x402 Foundation z Coinbase oraz wsparcie dla transakcji x402
Cloudflare współpracuje z Coinbase, aby stworzyć fundację x402 i dodać obsługę x402 do pakietu SDK dla agentów i serwerów MCP.
Automatyczne zabezpieczenie: jak domyślnie zmodernizowaliśmy 6 000 000 domen, aby przygotować się na kwantową przyszłość
Cloudflare automatycznie zwiększył bezpieczeństwo ponad 6 milionów domen dzięki funkcji Automatic SSL/TLS, zapewniając bezpieczniejsze połączenia z serwerami źródłowymi bez dodatkowego wysiłku ze strony klientów. Teraz rozszerzamy to na kryptografię postkwantową, przygotowując Internet na przyszłe zagrożenia kwantowe.
Aby zbudować lepszy Internet w erze SI, potrzebujemy zasad odpowiedzialnych botów SI. Oto nasza propozycja.
Jako wstępne założenia proponujemy zasady odpowiedzialnego korzystania z botów AI, które stawiają na przejrzystość, odpowiedzialność oraz respektowanie preferencji dotyczących dostępu do treści i ich wykorzystania. Są one punktem wyjścia do szerszej dyskusji, przy czym zdajemy sobie sprawę, że jest wiele do zrobienia, aby uwzględnić różnorodne, złożone perspektywy.
Prostsza ścieżka do bezpieczniejszego Internetu: aktualizacja naszego narzędzia do skanowania CSAM
Dzięki Cloudflare korzystanie z darmowych narzędzi ochrony dzieci jest prostsze niż kiedykolwiek.
Zabezpieczanie danych w aplikacjach SaaS do aplikacji SaaS
Niedawne naruszenie danych w Salesloft nauczyło nas jednego: firmy nie mają kontroli nad danymi w aplikacjach SaaS. Cloudflare zobowiązuje się do udostępnienia dodatkowych narzędzi bezpieczeństwa firmom, które korzystają z aplikacji SaaS i integracji typu downstream.
Zabezpieczenie teraźniejszości na kwantową przyszłość: klient WARP obsługuje teraz kryptografię postkwantową (PQC)
Aby przygotować się na przyszłość, w której potężne komputery kwantowe wejdą do użytku, zaktualizowaliśmy naszego klienta WARP, dodając kryptografię postkwantową. Chroni to zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstwa przed przeciwnikami, którzy przechwytują ruch Internetu, a następnie odszyfrowują go w przyszłości za pomocą potężnych komputerów kwantowych.
Więcej możliwości wyboru dla użytkowników dzięki nowej Polityce Sygnałów Treści Cloudflare
Dzięki Polityce Sygnałów Treści Cloudflare twórcy zyskują nowe narzędzie do zarządzania wykorzystaniem swoich treści.
Rok poprawy kompatybilności z Node.js w Cloudflare Workers
W ciągu roku znacznie zwiększyliśmy zgodność z Node.js. Obecnie dostępne są setki nowych interfejsów API Node.js, które ułatwiają uruchamianie istniejącego kodu Node.js na naszej platformie. Była to dla nas istotna inicjatywa i z przyjemnością prezentujemy osiągnięte postępy.
Platforma deweloperska Cloudflare staje się coraz lepsza, szybsza i bardziej wydajna. Przegląd wszystkich nowości.
Ułatwiamy programistom tworzenie niesamowitych rzeczy, wprowadzając duże usprawnienia, takie jak obsługa zewnętrznych modeli w AI Search (wcześniej AutoRAG), aktualizacje kompatybilności z Node.js, wsparcie dla większych i bardziej równoległych instancji kontenerów i wiele więcej! Dodatkowo, nowe narzędzia, takie jak transakcyjna poczta e-mail oraz wsparcie GAed dla Workers Builds, Media Przekształcenia i renderowania przeglądarkowego z Playwright, pozwolą wynieść Twoje projekty na wyższy poziom.
Wybór: droga do suwerenności AI
Gdy rządy na całym świecie widzą w sztucznej inteligencji narzędzie transformacji narodowej, Cloudflare wspiera suwerenność AI dzięki wyborowi: różnorodne narzędzia, pełna kontrola danych i brak uzależnienia od dostawcy. Umożliwiamy to w Indiach, Japonii i Azji Południowo-Wschodniej, oferując lokalne modele open-source na platformie Workers AI, wspierając innowacje.
Każda funkcja Cloudflare, dostępna dla każdego
Cloudflare udostępnia każdą funkcję każdemu klientowi.
Wzmacnianie zabezpieczeń dla Cloudflare Workers
Cloudflare Workers są nieustannie aktualizowane, aby były jak najbardziej bezpieczne i wydajne. Wzmacniamy Workers, aby obsługiwały najnowsze funkcje sprzętu i oprogramowania. Stosujemy strategię obrony w głąb, w tym piaskownice V8 i klucze ochrony pamięci procesora, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.
Partnerstwo na rzecz przyspieszenia pełnego stosu: wdrażaj bazy danych PlanetScale bezpośrednio z Workers
Nawiązaliśmy współpracę z PlanetScale, aby jeszcze bardziej ułatwić wdrażanie aplikacji pełnego stosu na platformie Cloudflare Workers. Połącz swoje konta PlanetScale i Cloudflare, aby automatycznie uzyskać rozproszony pooling połączeń i zapisywanie w pamięci podręcznej dla dowolnej bazy danych PlanetScale Postgres lub MySQL.
Przedstawiamy Platformę Danych Cloudflare: umożliwia pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie zapytań dotyczących danych bezpośrednio na Cloudflare
Platforma Danych Cloudflare, która startuje dzisiaj, to w pełni zarządzany zestaw produktów do wprowadzania, przekształcania, przechowywania i przetwarzania danych analitycznych, zbudowany na Apache Iceberg i pamięci R2.
Przedstawiamy prywatną wersję beta usługi Cloudflare Email Service
Dziś uruchamiamy usługę Cloudflare Email Service. Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail bezpośrednio z Workers z natywnymi powiązaniami — nie są potrzebne klucze interfejsu API. Łączymy wysyłanie i routing wiadomości e-mail w jedną usługę stworzoną dla programistów. Zarejestruj się do prywatnej wersji beta.
R2 SQL: dogłębna analiza naszego nowego rozproszonego silnika zapytań
R2 SQL zapewnia wbudowany, bezserwerowy sposób uruchamiania doraźnych zapytań analitycznych w katalogu danych R2. Ten post zagłębia się w szczegóły budowy tego rozproszonego silnika, od planera opartego na metadanych po model równoległego wykonywania.
Indeks AI dla wszystkich naszych klientów
Cloudflare wkrótce automatycznie utworzy zoptymalizowany pod kątem AI indeks wyszukiwania dla Twojej domeny i udostępni zestaw gotowych do użycia standardowych interfejsów API oraz narzędzi, w tym serwer MCP, LLMs.txt i API wyszukiwania Dla twórców SI, Cloudflare zaoferuje nowy sposób odkrywania i pobierania treści z internetu.
Wprowadzamy nowe informacje o regionalnym ruchu internetowym i transparentności certyfikatów na platformie Cloudflare Radar
Cloudflare Radar oferuje dwie nowe funkcje: regionalną widoczność ruchu Internetu, umożliwiającą bardziej lokalne spojrzenie na trendy i zakłócenia, oraz nowy pulpit nawigacyjny, który dostarcza wgląd w przejrzystość certyfikatów — ekosystem zapewniający, że wszystkie certyfikaty stron internetowych są publicznie widoczne i podlegają audytowi.
Eliminacja opóźnień startowych w Cloudflare Workers
Dziesięciokrotnie zredukowaliśmy zimne starty Cloudflare Workers, optymistycznie przekierowując ruch do serwerów z już załadowaną tą platformą. Tutaj dowiedz się, jak to zrobiliśmy.
Tryb kodu: lepszy sposób korzystania z MCP
Okazuje się, że wszyscy źle używaliśmy MCP. Większość agentów obecnie korzysta z MCP, udostępniając „narzędzia” bezpośrednio modelowi językowemu (LLM). Spróbowaliśmy innego podejścia: przekształciliśmy narzędzia MCP w interfejs API TypeScript, a następnie zleciliśmy modelowi językowemu napisanie kodu wywołującego ten interfejs. Wyniki są uderzające.
Aktualności dotyczące wydajności sieci: Urodzinowy tydzień Cloudflare 2025
W Internecie liczy się szybkość, a w Cloudflare dążymy do tego, aby być najszybszą siecią na świecie. W tym wpisie podzielimy się informacjami o tym, jak zmieniła się wydajność naszej sieci od ostatniego wpisu z września 2024 r., jak również omówimy narzędzia i procesy, których używamy do oceny jej wydajności.
Monitorowanie AS-SETów i ich znaczenie
AS-SETy są kluczowymi źródłami danych, które pomagają tworzyć filtry tras BGP w całym Internecie. Ponieważ te obiekty AS-SET są oparte wyłącznie na zaufaniu, mogą być niewłaściwie wykorzystywane. Omówimy niektóre powody, dla których operatorzy muszą monitorować członkostwo w AS-SET dla swojego numeru ASN, a teraz Cloudflare Radar może w tym pomóc
Cloudflare stała się jeszcze szybsza i bezpieczniejsza dzięki Rust
Zastąpiliśmy oryginalny system bazowy w Cloudflare nowym, modułowym serwerem proxy opartym na Rust (zamiast NGINX). To rozwiązanie jest nie tylko znacząco szybsze dla wszystkich naszych klientów, ale również bezpieczniejsze i umożliwia nam wprowadzanie nowych produktów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Jak Cloudflare wykorzystuje największy na świecie zbiór danych dotyczących wydajności, aby uczynić najszybszą globalną sieć jeszcze szybszą
Cloudflare wykorzystuje ogromny ruch w swojej sieci, aby wysyłać odpowiedzi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, ucząc się charakterystyki każdej sieci z osobna i dostrajając nasz system kontroli przeciążeń.
Przedstawiamy Observatory i Smart Shield — sprawdź, jak świat postrzega Twoją witrynę internetową, oraz przyspiesz jej działanie jednym kliknięciem
Dzisiaj ogłaszamy dwa ulepszenia naszego pakietu wydajności aplikacji. Observatory i Smart Shield pozwalają sprawdzić, jak świat postrzega Twoją witrynę internetową, oraz przyspieszyć jej działanie jednym kliknięciem. Dostępne na pulpicie nawigacyjnym Cloudflare już dziś!
15 lat pomocy w budowaniu lepszego Internetu: spojrzenie wstecz na Urodzinowy tydzień Cloudflare 2025
Cloudflare właśnie skończyło 15 lat! Podczas urodzinowego tygodnia Cloudflare 2025 świętowaliśmy innowacje na dużą skalę: systemy bazowe zasilane przez Rust, postkwantowe aktualizacje, dostęp dla studentów do narzędzi deweloperskich, integrację z PlanetScale, partnerstwa open-source oraz nasz największy program stażowy w historii — 1 111 stażystów w 2026 roku.