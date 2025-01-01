Pomoc techniczna
Aktualności i ogłoszenia
Witamy w Urodzinowym tygodniu Cloudflare 2025
Witamy w Urodzinowym tygodniu Cloudflare 2025

Firma Cloudflare została oficjalnie uruchomiona 27 września 2010 roku. W tym tygodniu będziemy świętować nasze 15. urodziny. Zgodnie z naszą tradycją, zapowiemy serię produktów, które uważamy za nasze prezenty dla społeczności Internetu.

Przeczytaj wpis na blogu
Przedstawiamy grupę Launchpad #6
Podsumowanie platformy Workers Launchpad i powitanie grupy numer 6

Program Workers Launchpad oferuje zasoby i opiekę mentorską dla założycieli budujących na sieci Cloudflare. Dowiedz się więcej o wcześniejszych grupach, gdzie obecnie znajdują się absolwenci Launchpad, oraz o uczestnikach 6. kohorty Workers Launchpad.

Przeczytaj wpis na blogu
Free Workers dla wszystkich domen .edu e-maile przez 1 rok
Przedstawiamy studentom bezpłatny dostęp do funkcji programistycznych Cloudflare

Studenci w Stanach Zjednoczonych powyżej 18 roku życia z adresem e-mail w domenie .edu adres email może teraz uzyskać roczny, bezpłatny dostęp do funkcji programistycznych Cloudflare. Buduj, testuj i wdrażaj projekty przy użyciu profesjonalnych narzędzi oraz łącz się z innymi studentami-deweloperami.

Przeczytaj wpis na blogu
Ogłaszamy 1.1.1.1 Program stażowy
Pomóż nam budować przyszłość: ogłaszamy, że Cloudflare zamierza zatrudnić 1111 stażystów w 2026 roku

Aby wspierać innowacje i budować lepszy Internet, Cloudflare uruchamia swój najbardziej ambitny program stażowy i planuje zatrudnić do 1111 stażystów w 2026 roku. Naszym celem jest inwestowanie w kolejne pokolenie talentów, które pomoże nam kształtować przyszłość firmy i budować lepszy Internet.

Przeczytaj wpis na blogu
Cap'n Web: Nowy system RPC dla przeglądarek i serwerów WWW (wcześniej JSRPC)
Cap'n Web: Nowy system RPC dla przeglądarek i serwerów WWW

Cap'n Web to nowy, natywny dla JavaScript protokół RPC typu open source do użycia w przeglądarkach i serwerach WWW. Zapewnia wyrazistą moc Cap'n Proto, ale bez schematów i zbędnego kodu.

Przeczytaj wpis na blogu
Open Source w Cloudflare – nowa biblioteka HTTP w Rust oraz wsparcie dla Ladybird i Omarchy
Wspieranie przyszłości otwartej sieci: firma Cloudflare sponsoruje Ladybird i Omarchy

Wspieranie przyszłości otwartej sieci: firma Cloudflare sponsoruje Ladybird i Omarchy.

Przeczytaj wpis na blogu
Free dostęp do usług deweloperskich Cloudflare dla organizacji non-profit i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Free dostęp do usług deweloperskich Cloudflare dla organizacji non-profit i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Rozszerzamy program Cloudflare for Startups, aby objąć organizacje non-profit, społeczeństwo obywatelskie i organizacje interesu publicznego. Kwalifikujące się organizacje mogą teraz otrzymać do 250 000 USD w kredytach Cloudflare na nasze produkty dla programistów i podstawowe produkty, w tym sztuczną inteligencję, bazy danych i zabezpieczenia.

Przeczytaj wpis na blogu
Dołącz do nas: Nowe centra dla startupów Cloudflare
Dołącz do nas: Nowe centra dla startupów Cloudflare

W 2026 roku Cloudflare otworzy swoje biura w San Francisco, Austin, Londynie i Lizbonie dla twórców i startupów. Uczestnicy programu Workers Launchpad i Cloudflare for Startups będą mogli ubiegać się o dostęp.

Przeczytaj wpis na blogu
Vibekit: środowisko open source do kodowania vibe
Wdróż własną platformę do kodowania vibe z SI — wystarczy jedno kliknięcie!

Przedstawiamy VibeSDK, otwartoźródłową platformę AI do 'vibe coding', którą każdy może wdrożyć, aby stworzyć własną, niestandardową platformę. Zawiera gotowe funkcje generowania kodu, środowisko testowe sandbox i wdrażanie projektów.

Przeczytaj wpis na blogu
Pomagamy chronić dziennikarzy i lokalne media przed AI crawlerami dzięki Project Galileo
Pomagamy chronić dziennikarzy i lokalne media przed AI crawlerami dzięki Project Galileo

Z przyjemnością ogłaszamy, że Projekt Galileo obejmie teraz dostęp do usług zarządzania botami Cloudflare i AI Crawl Control. Uczestnicy programu, w tym około 750 dziennikarzy, niezależnych organizacji informacyjnych i innych organizacji non-profit wspierających zbieranie wiadomości na całym świecie, będą teraz mogli bezpłatnie chronić swoje strony internetowe przed crawlerami SI.

Przeczytaj wpis na blogu
Wykrywanie botów w czasach AI - jak radzimy sobie z bezprecedensowym indeksowaniem
Budowanie unikalnych, dostosowanych do klienta narzędzi do obrony przed zaawansowanymi zagrożeniami botów w erze AI

Cloudflare wprowadza nową jakość w wykrywaniu anomalii. Dziś dzielimy się tym, jak tworzymy i wdrażamy spersonalizowane modele dla każdego klienta, aby wykrywać anomalie w ruchu i wyłapywać bardziej zaawansowane boty w zarządzaniu botami oraz w trybie Super Bot Fight. Tworząc nową generację hiper-spersonalizowanych systemów wykrywania w skali Cloudflare, naszym pierwszym celem jest powstrzymanie AI scraperów.

Przeczytaj wpis na blogu
Cloudflare łączy siły z Netlify, Wix, Webflow, aby wspierać przyszłość frontendu open-source, wspierając frameworki Astro i Tanstack
Dlaczego Cloudflare, Netlify i Webflow współpracują, aby wspierać narzędzia open source, takie jak Astro i TanStack

Dzisiaj Cloudflare z dumą ogłasza wsparcie dla dwóch kluczowych frameworków w nowoczesnym ekosystemie internetowym: współpracujemy z Webflow, aby sponsorować Astro, oraz z Netlify, aby sponsorować TanStack.

Przeczytaj wpis na blogu
Zapowiedź fundacji x402 we współpracy z Coinbase
Uruchomienie x402 Foundation z Coinbase oraz wsparcie dla transakcji x402

Cloudflare współpracuje z Coinbase, aby stworzyć fundację x402 i dodać obsługę x402 do pakietu SDK dla agentów i serwerów MCP.

Przeczytaj wpis na blogu
Automatyczne zabezpieczenie: jak domyślnie zmodernizowaliśmy 6 mln stref, aby przygotować się na kwantową przyszłość
Automatyczne zabezpieczenie: jak domyślnie zmodernizowaliśmy 6 000 000 domen, aby przygotować się na kwantową przyszłość

Cloudflare automatycznie zwiększył bezpieczeństwo ponad 6 milionów domen dzięki funkcji Automatic SSL/TLS, zapewniając bezpieczniejsze połączenia z serwerami źródłowymi bez dodatkowego wysiłku ze strony klientów. Teraz rozszerzamy to na kryptografię postkwantową, przygotowując Internet na przyszłe zagrożenia kwantowe.

Przeczytaj wpis na blogu
Zasady odpowiedzialnego indeksowania
Aby zbudować lepszy Internet w erze SI, potrzebujemy zasad odpowiedzialnych botów SI. Oto nasza propozycja.

Jako wstępne założenia proponujemy zasady odpowiedzialnego korzystania z botów AI, które stawiają na przejrzystość, odpowiedzialność oraz respektowanie preferencji dotyczących dostępu do treści i ich wykorzystania. Są one punktem wyjścia do szerszej dyskusji, przy czym zdajemy sobie sprawę, że jest wiele do zrobienia, aby uwzględnić różnorodne, złożone perspektywy.

Przeczytaj wpis na blogu
Skanowanie CSAM: dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Internecie
Prostsza ścieżka do bezpieczniejszego Internetu: aktualizacja naszego narzędzia do skanowania CSAM

Dzięki Cloudflare korzystanie z darmowych narzędzi ochrony dzieci jest prostsze niż kiedykolwiek.

Przeczytaj wpis na blogu
Zabezpiecz integracje SaaS do SaaS (Projekt Hecate)
Zabezpieczanie danych w aplikacjach SaaS do aplikacji SaaS

Niedawne naruszenie danych w Salesloft nauczyło nas jednego: firmy nie mają kontroli nad danymi w aplikacjach SaaS. Cloudflare zobowiązuje się do udostępnienia dodatkowych narzędzi bezpieczeństwa firmom, które korzystają z aplikacji SaaS i integracji typu downstream.

Przeczytaj wpis na blogu
Klient WARP obsługuje teraz kryptografię postkwantową (PQC)
Zabezpieczenie teraźniejszości na kwantową przyszłość: klient WARP obsługuje teraz kryptografię postkwantową (PQC)

Aby przygotować się na przyszłość, w której potężne komputery kwantowe wejdą do użytku, zaktualizowaliśmy naszego klienta WARP, dodając kryptografię postkwantową. Chroni to zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstwa przed przeciwnikami, którzy przechwytują ruch Internetu, a następnie odszyfrowują go w przyszłości za pomocą potężnych komputerów kwantowych.

Przeczytaj wpis na blogu
zaktualizowana licencja na naszą ofertę zarządzania plikiem robots.txt
Więcej możliwości wyboru dla użytkowników dzięki nowej Polityce Sygnałów Treści Cloudflare

Dzięki Polityce Sygnałów Treści Cloudflare twórcy zyskują nowe narzędzie do zarządzania wykorzystaniem swoich treści.

Przeczytaj wpis na blogu
Aktualizacja zgodności z Node
Rok poprawy kompatybilności z Node.js w Cloudflare Workers

W ciągu roku znacznie zwiększyliśmy zgodność z Node.js. Obecnie dostępne są setki nowych interfejsów API Node.js, które ułatwiają uruchamianie istniejącego kodu Node.js na naszej platformie. Była to dla nas istotna inicjatywa i z przyjemnością prezentujemy osiągnięte postępy.

Przeczytaj wpis na blogu
Platforma deweloperska Cloudflare staje się coraz lepsza, szybsza i bardziej wydajna. Przegląd wszystkich nowości
Platforma deweloperska Cloudflare staje się coraz lepsza, szybsza i bardziej wydajna. Przegląd wszystkich nowości.

Ułatwiamy programistom tworzenie niesamowitych rzeczy, wprowadzając duże usprawnienia, takie jak obsługa zewnętrznych modeli w AI Search (wcześniej AutoRAG), aktualizacje kompatybilności z Node.js, wsparcie dla większych i bardziej równoległych instancji kontenerów i wiele więcej! Dodatkowo, nowe narzędzia, takie jak transakcyjna poczta e-mail oraz wsparcie GAed dla Workers Builds, Media Przekształcenia i renderowania przeglądarkowego z Playwright, pozwolą wynieść Twoje projekty na wyższy poziom.

Przeczytaj wpis na blogu
Cloudflare nawiązuje współpracę z inicjatywami w regionie Azji i Pacyfiku, aby wprowadzić suwerenne modele sztucznej inteligencji na swoją platformę deweloperską
Wybór: droga do suwerenności AI

Gdy rządy na całym świecie widzą w sztucznej inteligencji narzędzie transformacji narodowej, Cloudflare wspiera suwerenność AI dzięki wyborowi: różnorodne narzędzia, pełna kontrola danych i brak uzależnienia od dostawcy. Umożliwiamy to w Indiach, Japonii i Azji Południowo-Wschodniej, oferując lokalne modele open-source na platformie Workers AI, wspierając innowacje.

Przeczytaj wpis na blogu
Wprowadzanie funkcji korporacyjnych do planów samoobsługowych
Każda funkcja Cloudflare, dostępna dla każdego

Cloudflare udostępnia każdą funkcję każdemu klientowi.

Przeczytaj wpis na blogu
Współpraca z Igalia V8 Sandboxes (Post techniczny) z EVAL() w przyszłym roku (Post techniczny)
Wzmacnianie zabezpieczeń dla Cloudflare Workers

Cloudflare Workers są nieustannie aktualizowane, aby były jak najbardziej bezpieczne i wydajne. Wzmacniamy Workers, aby obsługiwały najnowsze funkcje sprzętu i oprogramowania. Stosujemy strategię obrony w głąb, w tym piaskownice V8 i klucze ochrony pamięci procesora, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.

Przeczytaj wpis na blogu
Dostarczaj aplikacje pełnego stosu z Workers i PlanetScale Postgres
Partnerstwo na rzecz przyspieszenia pełnego stosu: wdrażaj bazy danych PlanetScale bezpośrednio z Workers

Nawiązaliśmy współpracę z PlanetScale, aby jeszcze bardziej ułatwić wdrażanie aplikacji pełnego stosu na platformie Cloudflare Workers. Połącz swoje konta PlanetScale i Cloudflare, aby automatycznie uzyskać rozproszony pooling połączeń i zapisywanie w pamięci podręcznej dla dowolnej bazy danych PlanetScale Postgres lub MySQL.

Przeczytaj wpis na blogu
Przedstawiamy platformę danych Cloudflare
Przedstawiamy Platformę Danych Cloudflare: umożliwia pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie zapytań dotyczących danych bezpośrednio na Cloudflare

Platforma Danych Cloudflare, która startuje dzisiaj, to w pełni zarządzany zestaw produktów do wprowadzania, przekształcania, przechowywania i przetwarzania danych analitycznych, zbudowany na Apache Iceberg i pamięci R2.

Przeczytaj wpis na blogu
Cloudflare przedstawia usługę Transactional Email Service
Przedstawiamy prywatną wersję beta usługi Cloudflare Email Service

Dziś uruchamiamy usługę Cloudflare Email Service. Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail bezpośrednio z Workers z natywnymi powiązaniami — nie są potrzebne klucze interfejsu API. Łączymy wysyłanie i routing wiadomości e-mail w jedną usługę stworzoną dla programistów. Zarejestruj się do prywatnej wersji beta.

Przeczytaj wpis na blogu
R2 SQL: dogłębna analiza naszego nowego rozproszonego silnika zapytań
R2 SQL: dogłębna analiza naszego nowego rozproszonego silnika zapytań

R2 SQL zapewnia wbudowany, bezserwerowy sposób uruchamiania doraźnych zapytań analitycznych w katalogu danych R2. Ten post zagłębia się w szczegóły budowy tego rozproszonego silnika, od planera opartego na metadanych po model równoległego wykonywania.

Przeczytaj wpis na blogu
Indeks AI dla wszystkich naszych klientów
Indeks AI dla wszystkich naszych klientów

Cloudflare wkrótce automatycznie utworzy zoptymalizowany pod kątem AI indeks wyszukiwania dla Twojej domeny i udostępni zestaw gotowych do użycia standardowych interfejsów API oraz narzędzi, w tym serwer MCP, LLMs.txt i API wyszukiwania Dla twórców SI, Cloudflare zaoferuje nowy sposób odkrywania i pobierania treści z internetu.

Przeczytaj wpis na blogu
Radar: regionalne statystyki ruchu i wgląd w przejrzystość certyfikatów
Wprowadzamy nowe informacje o regionalnym ruchu internetowym i transparentności certyfikatów na platformie Cloudflare Radar

Cloudflare Radar oferuje dwie nowe funkcje: regionalną widoczność ruchu Internetu, umożliwiającą bardziej lokalne spojrzenie na trendy i zakłócenia, oraz nowy pulpit nawigacyjny, który dostarcza wgląd w przejrzystość certyfikatów — ekosystem zapewniający, że wszystkie certyfikaty stron internetowych są publicznie widoczne i podlegają audytowi.

Przeczytaj wpis na blogu
Eliminacja opóźnień startowych w Cloudflare Workers
Eliminacja opóźnień startowych w Cloudflare Workers

Dziesięciokrotnie zredukowaliśmy zimne starty Cloudflare Workers, optymistycznie przekierowując ruch do serwerów z już załadowaną tą platformą. Tutaj dowiedz się, jak to zrobiliśmy.

Przeczytaj wpis na blogu
Tryb kodu: lepszy sposób korzystania z MCP
Tryb kodu: lepszy sposób korzystania z MCP

Okazuje się, że wszyscy źle używaliśmy MCP. Większość agentów obecnie korzysta z MCP, udostępniając „narzędzia” bezpośrednio modelowi językowemu (LLM). Spróbowaliśmy innego podejścia: przekształciliśmy narzędzia MCP w interfejs API TypeScript, a następnie zleciliśmy modelowi językowemu napisanie kodu wywołującego ten interfejs. Wyniki są uderzające.

Przeczytaj wpis na blogu
Aktualności dotyczące wydajności sieci
Aktualności dotyczące wydajności sieci: Urodzinowy tydzień Cloudflare 2025

W Internecie liczy się szybkość, a w Cloudflare dążymy do tego, aby być najszybszą siecią na świecie. W tym wpisie podzielimy się informacjami o tym, jak zmieniła się wydajność naszej sieci od ostatniego wpisu z września 2024 r., jak również omówimy narzędzia i procesy, których używamy do oceny jej wydajności.

Przeczytaj wpis na blogu
Monitorowanie AS-SETów i ich znaczenie
Monitorowanie AS-SETów i ich znaczenie

AS-SETy są kluczowymi źródłami danych, które pomagają tworzyć filtry tras BGP w całym Internecie. Ponieważ te obiekty AS-SET są oparte wyłącznie na zaufaniu, mogą być niewłaściwie wykorzystywane. Omówimy niektóre powody, dla których operatorzy muszą monitorować członkostwo w AS-SET dla swojego numeru ASN, a teraz Cloudflare Radar może w tym pomóc

Przeczytaj wpis na blogu
20% Internetu właśnie stało się szybsze i bardziej bezpieczne dzięki Rust
Cloudflare stała się jeszcze szybsza i bezpieczniejsza dzięki Rust

Zastąpiliśmy oryginalny system bazowy w Cloudflare nowym, modułowym serwerem proxy opartym na Rust (zamiast NGINX). To rozwiązanie jest nie tylko znacząco szybsze dla wszystkich naszych klientów, ale również bezpieczniejsze i umożliwia nam wprowadzanie nowych produktów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Przeczytaj wpis na blogu
Dzięki AI Cloudflare przyspiesza swoją najszybszą globalną sieć
Jak Cloudflare wykorzystuje największy na świecie zbiór danych dotyczących wydajności, aby uczynić najszybszą globalną sieć jeszcze szybszą

Cloudflare wykorzystuje ogromny ruch w swojej sieci, aby wysyłać odpowiedzi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, ucząc się charakterystyki każdej sieci z osobna i dostrajając nasz system kontroli przeciążeń.

Przeczytaj wpis na blogu
Internet Observatory + Smart Shield - sprawdź, jak świat widzi Twoją stronę i przyspiesz ją jednym kliknięciem
Przedstawiamy Observatory i Smart Shield — sprawdź, jak świat postrzega Twoją witrynę internetową, oraz przyspiesz jej działanie jednym kliknięciem

Dzisiaj ogłaszamy dwa ulepszenia naszego pakietu wydajności aplikacji. Observatory i Smart Shield pozwalają sprawdzić, jak świat postrzega Twoją witrynę internetową, oraz przyspieszyć jej działanie jednym kliknięciem. Dostępne na pulpicie nawigacyjnym Cloudflare już dziś!

Przeczytaj wpis na blogu
Urodzinowy tydzień Cloudflare 2025: Podsumowanie wpisu
15 lat pomocy w budowaniu lepszego Internetu: spojrzenie wstecz na Urodzinowy tydzień Cloudflare 2025

Cloudflare właśnie skończyło 15 lat! Podczas urodzinowego tygodnia Cloudflare 2025 świętowaliśmy innowacje na dużą skalę: systemy bazowe zasilane przez Rust, postkwantowe aktualizacje, dostęp dla studentów do narzędzi deweloperskich, integrację z PlanetScale, partnerstwa open-source oraz nasz największy program stażowy w historii — 1 111 stażystów w 2026 roku.

Przeczytaj wpis na blogu