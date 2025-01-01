Cloudflare stała się jeszcze szybsza i bezpieczniejsza dzięki Rust

Zastąpiliśmy oryginalny system bazowy w Cloudflare nowym, modułowym serwerem proxy opartym na Rust (zamiast NGINX). To rozwiązanie jest nie tylko znacząco szybsze dla wszystkich naszych klientów, ale również bezpieczniejsze i umożliwia nam wprowadzanie nowych produktów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.