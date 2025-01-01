Actualización del rendimiento de la red: Semana aniversario 2025

En Internet, lo que importa es la rapidez, y en Cloudflare estamos comprometidos a ser la red más rápida del mundo. En esta publicación, compartiremos cómo ha cambiado el rendimiento de nuestra red desde nuestra última publicación en septiembre de 2024 y hablaremos sobre las herramientas y procesos que estamos utilizando para evaluar el rendimiento de la red.