Novedades y anuncios
Te damos la bienvenida a la Semana aniversario 2025
Cloudflare inició el 27 de septiembre de 2010. Esta semana, ¡cumplimos 15 años! Como ya es tradición, anunciaremos una serie de productos que consideramos nuestro aporte al ecosistema de Internet.
Una mirada retrospectiva a Workers Launchpad y una cálida bienvenida al grupo n.° 6
El programa Workers Launchpad ofrece recursos y mentoría para los fundadores que desarrollan en la red de Cloudflare. Obtén más información sobre grupos anteriores, dónde están hoy los exalumnos de Launchpad y los participantes del grupo n.º 6 de Workers Launchpad.
Presentamos el acceso gratuito a las funciones para desarrolladores de Cloudflare para estudiantes
Los estudiantes en los Estados Unidos mayores de 18 años con un correo electrónico .edu Ahora pueden obtener un año de acceso gratuito a las funciones para desarrolladores de Cloudflare. Desarrolla, experimenta y lanza proyectos con herramientas de calidad de producción, además conéctate con colegas en nuestra comunidad de desarrolladores de estudiantes.
Ayudar a construir el futuro: anuncio del objetivo de Cloudflare de contratar 1 111 pasantes en 2026
Para fomentar la innovación y construir una mejor Internet, Cloudflare está lanzando su programa de pasantías más ambicioso hasta la fecha para contratar hasta 1 111 pasantes en 2026. El programa tiene como objetivo invertir en la próxima generación de talento para ayudar a dar forma al futuro de la empresa y contribuir a construir una Internet mejor.
Cap'n Web: un nuevo sistema RPC para navegadores y servidores web
Cap'n Web es un nuevo protocolo RPC de código abierto, nativo de JavaScript, para su uso en navegadores y servidores web. Ofrece la potencia expresiva de Cap'n Proto, pero sin esquemas ni plantillas.
Apoyamos el futuro de la web abierta: Cloudflare está patrocinando a Ladybird y Omarchy
Apoyamos el futuro de la web abierta: Cloudflare está patrocinando a Ladybird y Omarchy.
Acceso gratuito a los servicios de desarrolladores de Cloudflare para organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil
Estamos ampliando Cloudflare for Startups para incluir organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de interés público. Las organizaciones elegibles ahora pueden recibir hasta USD 250.000 en créditos de Cloudflare para nuestros productos de desarrolladores y los productos principales, incluidos la IA, las bases de datos y la seguridad.
Desarrolla con nosotros: los nuevos centros de Cloudflare para startups
En 2026, Cloudflare abrirá sus oficinas de San Francisco, Austin, Londres y Lisboa a desarrolladores y startups. Los participantes del programa Workers Launchpad y del programa Cloudflare for Startups serán elegibles para solicitar acceso.
Implementa tu propia plataforma de codificación intuitiva de IA — ¡con tan solo un solo clic!
Presentamos VibeSDK, una plataforma de "codificación intuitiva" con IA y código abierto que cualquiera puede implementar para crear su propia plataforma personalizada. Viene listo con generación de código, entorno de pruebas e implementación de proyectos.
Proteger a los periodistas y a las noticias locales de los rastreadores de IA con el proyecto Galileo
Nos complace anunciar que el Proyecto Galileo ahora incluirá acceso a los servicios de gestión de bots y AI Crawl Control de Cloudflare. Los participantes del programa, que incluye aproximadamente a 750 periodistas, organizaciones de noticias independientes y otras organizaciones sin fines de lucro que apoyan la recopilación de noticias en todo el mundo, ahora tendrán la capacidad de proteger sus sitios web de los rastreadores de IA, de forma gratuita.
Desarrollo de defensas únicas para cada cliente contra amenazas avanzadas de bots en la era de la IA
Cloudflare está realizando detección de anomalías como nunca antes. Hoy compartimos cómo construimos e implementamos soluciones a medida, por cliente, para detectar anomalías de tráfico y capturar bots más sofisticados con la gestión de bots y el Modo Super Bot Fight. A medida que desarrollamos una nueva generación de detecciones hiperpersonalizadas a medida de Cloudflare, nuestra primera misión es detener a los rastreadores de contenido de IA.
Por qué Cloudflare, Netlify y Webflow están colaborando para apoyar herramientas de código abierto como Astro y TanStack
Hoy, Cloudflare se enorgullece de anunciar el apoyo a dos marcos fundamentales en el ecosistema web moderno: nos asociamos con Webflow para patrocinar Astro y con Netlify para patrocinar TanStack.
Lanzamiento de x402 Foundation en asociación con Coinbase, y el soporte para transacciones x402
Cloudflare se asocia con Coinbase para crear x402 Foundation y brindar soporte x402 al SDK de agentes y a los servidores MCP.
Protección automática: cómo actualizamos 6 000 000 de dominios de forma automática para prepararnos para el futuro cuántico
Cloudflare mejoró automáticamente la seguridad de más de 6 millones de dominios con SSL/TLS automático, y garantiza conexiones más seguras a las fuentes sin esfuerzo del cliente. Ahora estamos ampliando esto a la criptografía poscuántica, y preparamos la Internet para resistir futuras amenazas cuánticas.
Para construir una mejor Internet en la era de la IA, necesitamos principios responsables para los bots de IA. Aquí está nuestra propuesta.
Estamos proponiendo, como puntos de partida, principios de bots de IA responsables que enfatizan la transparencia, responsabilidad y el respeto por el acceso y las preferencias de uso del contenido. Estos son un punto de partida para un debate más amplio, y reconocemos que queda trabajo por hacer para abordar muchas perspectivas matizadas.
Un camino más sencillo hacia una Internet más segura: una actualización de nuestra herramienta de escaneo de CSAM
Cloudflare ha hecho que sea aún más fácil habilitar nuestras herramientas gratuitas de seguridad infantil para todos los clientes.
Protección de datos en integraciones entre aplicaciones SaaS
La reciente filtración de Salesloft nos enseñó una cosa: las empresas no tienen visibilidad de los datos en las aplicaciones SaaS. Cloudflare se compromete a proporcionar herramientas de seguridad adicionales a las empresas que utilizan aplicaciones SaaS e integraciones downstream.
Aseguramos el presente para el futuro cuántico: el cliente WARP ahora admite la criptografía poscuántica (PQC)
Para prepararnos para un futuro en el que las potentes computadoras cuánticas estén operativas, hemos mejorado nuestro cliente WARP con la criptografía poscuántica. Esto protege tanto a los consumidores como a las empresas de los adversarios que recopilan el tráfico de Internet ahora y luego lo descifran en el futuro utilizando potentes computadoras cuánticas.
Brindar opciones a los usuarios con la nueva política de indicaciones de contenido de Cloudflare
La política de indicaciones de contenido de Cloudflare proporciona a los creadores una nueva herramienta para controlar el uso de su contenido.
Un año de mejora de la compatibilidad de Node.js en Cloudflare Workers
A lo largo del año, ampliamos considerablemente la compatibilidad de Node.js. Hay cientos de nuevas API de Node.js ahora disponibles que facilitan la ejecución del código Node.js existente en nuestra plataforma. Esta ha sido una iniciativa importante para nosotros y estamos emocionados de compartir el progreso que hemos logrado.
La plataforma para desarrolladores de Cloudflare sigue mejorando, es más rápida y más potente. Aquí está todo lo nuevo
Estamos facilitando a los desarrolladores la creación de cosas increíbles al introducir importantes actualizaciones, como el soporte para modelos externos en la búsqueda con inteligencia artificial (anteriormente AutoRAG), actualizaciones de compatibilidad con Node.js, soporte para instancias de contenedores más grandes y concurrentes, ¡y mucho más! Además, nuevas herramientas como el correo electrónico transaccional y el soporte GAed para Workers Builds, Media Transformations y Browser Rendering con Playwright están aquí para potenciar tus proyectos.
Elección: el camino hacia la soberanía de la IA
Mientras los gobiernos de todo el mundo consideran la IA para la transformación nacional, Cloudflare defiende la soberanía de la IA mediante la elección: herramientas diversas, control de datos y ausencia de dependencia de proveedores. Estamos logrando habilitar esto en India, Japón y el sudeste asiático, para ofrecer modelos locales de código abierto en Workers AI, y fomentar la innovación.
Todas las funciones de Cloudflare, disponibles para todos
Cloudflare está poniendo todas las funciones a disposición de todos los clientes.
Refuerzo de la seguridad para Cloudflare Workers
Cloudflare Workers se actualiza constantemente para ser lo más seguro y eficiente posible. Estamos fortaleciendo Workers para que utilicen las funciones de software y hardware más recientes. Utilizamos la defensa en profundidad, que incluye los entornos seguros de V8 y las claves de protección de memoria de la CPU, para mantener tus datos seguros.
Colaboración para hacer que la infraestructura completa sea rápida: implementa las bases de datos de PlanetScale directamente desde Workers
Nos hemos asociado con PlanetScale para hacer que el envío de aplicaciones integrales en Cloudflare Workers sea aún más fácil. Conecta tus cuentas de PlanetScale y Cloudflare para obtener automáticamente la agrupación de conexiones distribuidas y el almacenamiento en caché de consultas para cualquier base de datos Postgres o MySQL de PlanetScale.
Anunciamos Cloudflare Data Platform: ingresa, almacena y consulta tus datos directamente en Cloudflare
Cloudflare Data Platform, que se lanza hoy, es un conjunto de productos totalmente gestionado para integrar, transformar, almacenar y consultar datos analíticos, desarrollado sobre Apache Iceberg y el almacenamiento R2.
Anunciamos la versión beta privada de Cloudflare Email Service
Hoy, lanzamos Cloudflare Email Service. Envía y recibe correos electrónicos directamente desde Workers con enlaces nativos, sin necesidad de claves API. Estamos unificando el envío y el enrutamiento de correos electrónicos en un solo servicio diseñado para desarrolladores. Regístrate para la versión beta privada.
R2 SQL: un análisis profundo de nuestro nuevo motor de consultas distribuidas
R2 SQL proporciona una manera integrada y sin servidor de ejecutar consultas analíticas ad hoc en tu catálogo de datos R2. Esta publicación detalla cómo construimos este motor distribuido, desde su planificador impulsado por metadatos hasta su modelo de ejecución en paralelo.
Un índice de IA para todos nuestros clientes
Cloudflare pronto creará de manera automática un índice de búsqueda optimizado para IA para tu dominio y expondrá un conjunto de API y herramientas estándar listas para usar, que incluyen un servidor MCP, LLMs.txt y una API de búsqueda. Para los creadores de IA, Cloudflare ofrecerá una nueva manera de identificar y recuperar contenido web.
Presentamos nuevas perspectivas sobre el tráfico de Internet regional y la transparencia de certificados en Cloudflare Radar
Cloudflare Radar ofrece dos nuevas funciones: visibilidad regional del tráfico de Internet para una perspectiva más local sobre las tendencias y las interrupciones, y un nuevo panel de control que brinda información sobre la transparencia de certificados, el ecosistema que garantiza que todos los certificados de sitios web sean visibles y auditables públicamente.
Eliminación de los inicios desde cero en Workers
Logramos una reducción de los inicios desde cero de Cloudflare Workers en 10 veces al realizar el enrutamiento de manera optimista a servidores con Workers ya cargados. Descubre cómo lo hicimos aquí.
Code Mode: la mejor manera de usar MCP
Resulta que todos hemos estado usando MCP de manera incorrecta. Hoy en día, la mayoría de los agentes utilizan MCP y exponen las "herramientas" directamente al LLM. Probamos algo diferente: convertir las herramientas MCP en una API de TypeScript y luego pedir a un LLM que escriba código que llame a esa API. Los resultados son impactantes.
Actualización del rendimiento de la red: Semana aniversario 2025
En Internet, lo que importa es la rapidez, y en Cloudflare estamos comprometidos a ser la red más rápida del mundo. En esta publicación, compartiremos cómo ha cambiado el rendimiento de nuestra red desde nuestra última publicación en septiembre de 2024 y hablaremos sobre las herramientas y procesos que estamos utilizando para evaluar el rendimiento de la red.
Supervisión de los AS-SET y por qué son importantes
Los AS-SET, positivo o negativo, son fuentes de datos críticas que ayudan a construir filtros de rutas BGP en toda la Internet. Debido a que estos objetos AS-SET se basan únicamente en la confianza, pueden usarse de forma incorrecta. Veremos algunas de las razones por las que los operadores necesitan monitorear las membresías de AS-SET para su número de sistema autónomo, y ahora Cloudflare Radar puede ayudar
Cloudflare ahora es más rápida y más segura, con tecnología Rust
Hemos reemplazado el sistema central original de Cloudflare con un nuevo proxy modular basado en Rust, y sustituye a NGINX. No solo es sustancialmente más rápido para todos nuestros clientes, sino que también es más seguro y nos permite lanzar nuevos productos más rápido que nunca.
Cómo Cloudflare utiliza la mayor colección de datos de rendimiento del mundo para hacer que la red global más rápida sea aún más rápida
Cloudflare está utilizando su gran tráfico para enviar respuestas más rápido que nunca, al aprender las características de cada red individual y ajustar nuestro sistema de control de congestión.
Presentamos Observatory y Smart Shield: observa cómo el mundo percibe tu sitio web y hazlo más rápido con un solo clic
Hoy anunciamos dos mejoras en nuestro conjunto de rendimiento de aplicaciones. Observatory y Smart Shield te permiten ver cómo el mundo ve tu sitio web y cómo hacerlo más rápido con un solo clic. ¡Disponible hoy mismo en el panel de control de Cloudflare!
15 años ayudando a construir una Internet mejor: un repaso de la Semana aniversario 2025
¡Cloudflare acaba de cumplir 15 años! La Semana aniversario 2025 celebró la innovación a gran escala: sistemas básicos con tecnología Rust, actualizaciones poscuánticas, acceso para desarrolladores estudiantes, integración con PlanetScale, asociaciones de código abierto y nuestro mayor programa de pasantías: 1 111 pasantes en 2026.