AI時代における高度なボット脅威に対抗する、顧客ごとに最適化された独自の防御を構築

Cloudflareは、これまでにない形で異常検知に取り組んでいます。本日、私たちがどのようにして顧客ごとに特化したカスタムモデルを構築および展開し、トラフィックの異常を検出してボット管理やSuper Bot Fight Modeでより高度なボットを見抜いているかをご紹介します。Cloudflareの規模で新世代の超パーソナライズされた検出を開発する中で、最初の使命はAIスクレイパーを阻止することです。