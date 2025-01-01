最新情報と告知
バースデーウィーク2025へようこそ
Cloudflareは2010年9月27日に設立されました。今週当社は、15周年を迎えることとなります。当社の恒例となったインターネットへの恩返しともいえる一連の製品を発表します。
Workers Launchpadの振り返りと第6コホートへの暖かい歓迎
Workers Launchpadプログラムは、Cloudflareネットワーク上で構築する起業家にリソースとメンターシップを提供します。これまでのコホート、Launchpad卒業生の今、そしてWorkers Launchpad第6コホートの参加者について詳しく知ることができます。
学生向けCloudflare開発者機能を無料提供
18歳以上で.eduメールアドレスを持つ米国の学生は、Cloudflareの開発者機能を1年間無料で利用できるようになりました。本番環境レベルのツールを使ってプロジェクトを構築・実験・公開でき、さらに学生開発者コミュニティで仲間と交流することができます。
未来を築く：Cloudflare、2026年に1,111人のインターンを採用する目標を発表
イノベーションを促進し、より良いインターネットを構築するために、2026年に最大1,111人のインターンを採用するというCloudflare史上最大規模のインターンプログラムを立ち上げています。このプログラムは、次世代の人材に投資し、Cloudflareの未来を形づくるとともに、より良いインターネットの構築に貢献することを目指しています。
Cap'n Web：ブラウザとWebサーバー用の新しいRPCシステム
Cap'n Webは、新しいオープンソースのJavaScriptネイティブRPCプロトコルで、ブラウザやウェブサーバーで利用できます。Cap'n Protoの表現力を備えつつ、スキーマや冗長なコードは不要です。
オープンWebの未来をサポート：Cloudflareは、LadybirdとOmarchyのスポンサーです
非営利団体および市民社会組織向けCloudflare開発者サービスの無償提供
当社は、スタートアップ向けCloudflareの対象を非営利団体、市民社会、公益団体にも拡大します。対象となる組織は、AI、データベース、セキュリティを含む開発者向けおよびコア製品に対して、最大25万ドル分のCloudflareクレジットを受け取ることができます。
一緒に構築しませんか：Cloudflareのスタートアップ向けの新しいハブ
2026年、Cloudflareはサンフランシスコ、オースティン、ロンドン、リスボンのオフィスを、開発者やスタートアップ向けに開放します。Workers LaunchpadおよびCloudflare for Startupsプログラムの参加者は、利用申請の対象となります。
ワンクリックで独自のAIバイブコーディングプラットフォームを展開！
VibeSDKを紹介します。これは、誰でも独自のカスタムプラットフォームを構築できるオープンソースのAI「バイブコーディング」プラットフォームです。コード生成や、サンドボックス環境、プロジェクトのデプロイメントがすぐに利用可能です。
Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）で、ジャーナリストおよび地域ニュースをAIクローラーから保護
このたび、Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）にCloudflareの「ボット管理」サービスと「AI Crawl Control」サービスが追加されることをお知らせします。このプログラムには、世界中のニュース取材を支援する約750名のジャーナリスト、独立系報道機関、その他の非営利団体が参加しており、参加者はAIクローラーから自分たちのWebサイトを無料で保護できるようになります。
AI時代における高度なボット脅威に対抗する、顧客ごとに最適化された独自の防御を構築
Cloudflareは、これまでにない形で異常検知に取り組んでいます。本日、私たちがどのようにして顧客ごとに特化したカスタムモデルを構築および展開し、トラフィックの異常を検出してボット管理やSuper Bot Fight Modeでより高度なボットを見抜いているかをご紹介します。Cloudflareの規模で新世代の超パーソナライズされた検出を開発する中で、最初の使命はAIスクレイパーを阻止することです。
Cloudflare、Netlify、Webflowが協力して、AstroやTanStackのようなオープンソースツールをサポートする理由
Cloudflareは本日、最新のWebエコシステムにおける2つの重要なフレームワークのサポートを発表しました。Webflowと提携してAstroを、Netlifyと提携してTanStackを後援します。
Coinbaseと提携してx402財団を設立、x402取引をサポート
CloudflareはCoinbaseと提携してx402 Foundationを設立し、Agents SDKおよびMCPサーバーにx402のサポートを追加します。
自動保護：量子の未来に備えて、6百万ドメインをデフォルトでアップグレードした方法
Cloudflareは、6百万以上のドメインに自動でSSL/TLSを適用しました。これにより、お客様は作業不要でオリジンへの安全な接続が確保されるようになりました。現在、私たちはこれをポスト量子暗号に拡張し、インターネットが将来の量子脅威に耐えられるように備えています。
AI時代により良いインターネットを構築するためには、責任あるAIボットの原則が必要です。こちらが私たちの提案です。
私たちは先ずは手始めに、透明性、説明責任、コンテンツへのアクセスと使用の選好を尊重することを重視した、責任あるAIボットの原則を提案します。これは今後の大きな議論に向けた出発点であり、多様で繊細な視点に応えていくには、まだ取り組むべき課題が多いと私たちは考えています。
SaaS間アプリケーションのデータを安全に保護
最近のSalesloftの情報漏洩から分かったことは、企業はSaaSアプリケーション内のデータに対する可視性が欠如しているということです。Cloudflareは、SaaSアプリケーションやダウンストリーム連携機能を使用する企業へ追加のセキュリティツールを提供できるよう取り組んでいます。
量子の未来に備えて今から始めるセキュリティ：WARPクライアントがポスト量子暗号（PQC）に対応
将来的な高性能な量子コンピュータの実用化に備え、WARPクライアントをポスト量子暗号（PQC）にアップグレードしました。これにより、今のインターネットトラフィックを収集し、将来的に強力な量子コンピューターを使用して復号化する敵対者から消費者と企業の両方を保護します。
Cloudflareの新コンテンツシグナルポリシーでユーザーに選択肢を
Cloudflareのコンテンツシグナルポリシーにより、クリエイターは自分のコンテンツ利用を管理できる新しいツールを使用できるようになります。
Cloudflare WorkersにおけるNode.js互換性改善の1年
この1年間で、当社はNode.jsの互換性を大幅に拡大しました。当社のプラットフォームで既存のNode.jsコードを簡単に実行できる新しいNode.js APIが数百も利用可能です。これは当社にとって大きなイニシアチブであり、このような達成の進捗を皆様と共有できることを嬉しく思います。
Cloudflareの開発者プラットフォームは、より良く、速く、強力に進化し続けています。すべての新機能をご紹介します。
当社は、AI検索（旧AutoRAG）での外部モデルのサポート、Node.jsの互換性の更新、より大規模で同時かつ多くの処理を実行できるコンテナインスタンスのサポートなど主要なアップグレードを導入することで、開発者が素晴らしいものを簡単に構築できるようにしています！さらに、プロジェクトを強化するため、トランザクションメールなどの新しいツールに加え、Workers Builds、Media Transformations、Browser Rendering with PlaywrightのGA版サポートもご用意しています。
選択：ソブリンAIへの道
世界各国の政府がAIに注目する中、Cloudflareは多様なツール、データ管理、非ベンダーロックインといった選択を通じてソブリンAIを尊重します。インド、日本、東南アジアにおいて、Workers AI上でローカルのオープンソースモデルを提供し、イノベーションを促進することによりこれを可能にします。
Cloudflare Workersのセキュリティハードニング
Cloudflare Workersは、可能な限り安全で効率的であるように、常に更新されており、最新のソフトウェアおよびハードウェア機能を活用するために、Workersを強化しています。また、V8サンドボックスやCPUのメモリ保護キーを含む多層防御を使用して、データの安全性を確保しています。
提携によるフルスタック高速化：PlanetScaleデータベースをWorkersから直接デプロイ
PlanetScaleとの協力の下、Cloudflare Workers上でフルスタックアプリケーションがより簡単にデプロイできるようになりました。PlanetScaleとCloudflareのアカウントを接続し、PlanetScale PostgresやMySQLデータベースに対して、分散接続プーリングとクエリキャッシングを自動的に取得します。
Cloudflare Data Platform発表：Cloudflare上で直接、データ取り込み、保存、クエリ
本日ローンチするCloudflareデータプラットフォームは、Apache IcebergとR2ストレージ上に構築された、分析データ取り込み、変換、保存、クエリのための完全管理型製品スイートです。
Cloudflare Email Serviceプライベートベータ版発表
本日、Cloudflare Email Serviceの提供を開始します。ネイティブバインディングを使用して、Workersから直接メールを送受信できます。APIキーは不要です。開発者向けに設計された単一のサービスにメール送信とルーティングを統合しました。プライベートベータ版に登録する。
R2 SQL：新しい分散型クエリーエンジンを徹底解説
R2 SQLは、R2データカタログに対してアドホックな分析クエリを実行するための組み込みのサーバーレス手段を提供します。この記事から、Icebergの下に深く潜り込み、メタデータ駆動型プランナーから並列実行モデルに至るまで、どのようにしてこの分散エンジンを構築したかを探ることができます。
すべてのお客様向けAIインデックス
Cloudflareはまもなく、お客様のドメインにAIで最適化された検索インデックスを自動的に作成し、MCPサーバー、LLMs.txt、検索APIを含む、すぐに利用可能な標準APIとツール一式を公開します。CloudflareはAIビルダー向けにWebコンテンツを発見し取得する新しい方法を提供します。
Radarにおける地域別トラフィックインサイト+ Radarでの証明書透明性インサイト
現在、内部LLMの「Cloudy」を活用して、メールセキュリティ製品内で自動要約を生成し、SOCチームがフラグ付きメッセージ内の状況をよりよく理解できるようにしています。
Workersのコールドスタートを解消
すでにロード済みのWorkersを持つサーバーに楽観的にルーティングすることで、Cloudflare Workersのコールドスタートを10倍削減しました。私たちの取り組みをここでご紹介します。
コードモード：MCPをよりうまく使う方法
結局的に、私たちはみな、MCPの使い方を間違っていたことがわかりました。今日のほとんどのエージェントは、LLMに「ツール」を直接公開することでMCPを利用しています。私たちは別のやり方として、MCPツールをTypeScript APIに変換し、そのAPIを呼び出すコードをLLMに書かせることを試みました。結果は驚くべきものです。
ネットワークパフォーマンスの最新情報：バースデーウィーク2025
インターネットで重要なのは高速であることです。そのため、Cloudflareは、世界最速のネットワークを目指して全力を注いでいます。この記事では、2024年9月の最後の投稿以来、私たちのネットワークパフォーマンスがどのように変化したかを共有し、ネットワークパフォーマンスの評価に使用しているツールとプロセスについて説明していきます。
AS-SETの監視とその重要性
AS-SETは、良し悪しはともかく、インターネット全体でBGPルートフィルターを構築するのに役立つ重要なデータソースです。これらのAS-SETオブジェクトは信頼のみに基づいているため、悪用される恐れがあります。オペレーターが自律システム番号のAS-SETメンバーシップを監視する必要がある理由をいくつか紹介します。現在、Cloudflare Radarがその支援を行うことができます
CloudflareがRustによってさらに高速かつ安全に
Cloudflareの元のコアシステムをNGINXから新しいモジュラー型のRustベースのプロキシに置き換えました。すべてのお客様にとって大幅に高速化されただけでなく、より安全になり、新製品をこれまでになく迅速に出荷できるようになります。
Cloudflareが世界最大のパフォーマンスデータコレクションを活用して、世界最速のグローバルネットワークをさらに高速化するには
Cloudflareは、個々のネットワークの特性を学習し、輻輳制御システムを調整することで、膨大なトラフィックを活用し、これまでになく速く応答を送信しています。
ObservatoryとSmart Shieldのご紹介—世界からあなたのWebサイトがどう見えているかを確認しワンクリックで高速可能に
本日、アプリケーションパフォーマンススイートに2つの機能強化を発表します。ObservatoryとSmart Shieldを使用すると、世界からあなたのWebサイトがどう見えているかを確認し、ワンクリックで高速化できます。本日、Cloudflareダッシュボード内で利用可能です！
より良いインターネットの構築を支援して15年：バースデーウィーク2025を振り返る
Cloudflareはこのほど15周年を迎えました！バースデーウィーク2025ではイノベーションを大々的に祝い、Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleの統合、オープンソースパートナーシップ、史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1,111名のインターンを採用）などを発表しました。