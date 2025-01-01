Обновления и анонсы
Добро пожаловать на Birthday Week (Неделя инноваций в честь нашего дня рождения) 2025!
Компания Cloudflare была запущена 27 сентября 2010 г. На этой неделе мы будем отмечать наш 15-й день рождения. По традиции мы анонсируем серию продуктов, которые мы считаем своими подарками, отдающими должное Интернету.
Обзор программы Workers Launchpad и теплый прием участников группы № 6
Программа Workers Launchpad предлагает ресурсы и наставничество для основателей, выполняющих разработку на сети Cloudflare. Узнайте больше о предыдущих группах, где находятся выпускники Launchpad сегодня, а также об участниках группы Workers Launchpad № 6.
Представляем бесплатный доступ к функциям разработчиков Cloudflare для студентов
Учащиеся в США от 18 лет, имеющие домен .edu Теперь можно получить один год бесплатного доступа к функциям разработчика Cloudflare. Создавайте, экспериментируйте и запускайте проекты с инструментами промышленного уровня, а также общайтесь с коллегами в нашем сообществе студентов-разработчиков.
Помогите строить будущее: объявление о цели Cloudflare нанять 1111 стажеров в 2026 году
Чтобы стимулировать инновации и улучшить Интернет, Cloudflare запускает свою самую амбициозную программу стажировок, в рамках которой в 2026 году будет нанято до 1111 стажеров. Программа направлена на инвестирование в следующее поколение перспективных кадров, чтобы помочь сформировать будущее компании и способствовать созданию лучшего Интернета.
Cap'n Web: новая система RPC для браузеров и веб-серверов
Cap'n Web — это новый протокол RPC с открытым исходным кодом, нативный для JavaScript, предназначенный для использования в браузерах и веб-серверах. Он предоставляет выразительные возможности Cap'n Proto, но без использования схем и шаблонного кода.
Поддержка будущего открытого Интернета: Cloudflare спонсирует Ladybird и Omarchy
Поддержка будущего открытого Интернета: Cloudflare спонсирует Ladybird и Omarchy.
Бесплатный доступ к сервисам Cloudflare для разработчиков для некоммерческих организаций и организаций гражданского общества
Мы расширяем программу Cloudflare для стартапов, чтобы включить в нее некоммерческие организации, гражданское общество и организации, представляющие общественные интересы. Организации, соответствующие требованиям, теперь могут получить до 250 000 долл. США в виде кредитов Cloudflare на наши продукты для разработчиков и основные продукты, включая ИИ, базы данных и безопасность.
Присоединяйтесь к нам: новые хабы Cloudflare для стартапов
В 2026 году Cloudflare откроет свои офисы в Сан-Франциско, Остине, Лондоне и Лиссабоне для разработчиков и стартапов. Участники программ Workers Launchpad и Cloudflare для стартапов будут иметь право подать заявку на доступ.
Разверните собственную платформу ИИ для vibe-кодинга — в один клик!
Представляем VibeSDK — открытую платформу для «vibe-кодинга» на базе ИИ, которую может развернуть любой желающий для создания собственной платформы. Поставляется с готовой генерацией кода, «песочницей» для тестирования и инструментами для развертывания проектов.
Помощь в защите журналистов и местных новостей от программ-обходчиков на базе ИИ с проектом «Галилей»
Мы рады сообщить, что проект «Галилей» теперь будет включать доступ к сервисам управления ботами Cloudflare и AI Crawl Control. Участники программы, в которую входят примерно 750 журналистов, независимые новостные организации и другие некоммерческие организации, поддерживающие сбор новостей по всему миру, теперь смогут бесплатно защитить свои веб-сайты от ИИ-обходчиков.
Создание уникальных средств защиты от изощренных ботов в эпоху ИИ для каждого клиента
Cloudflare выполняет обнаружение аномалий, как никогда раньше. Сегодня мы расскажем о том, как мы создаем и развертываем индивидуальные модели для каждого клиента, чтобы обнаруживать аномалии трафика и выявлять более изощренных ботов при управлении ботами и режиме Super Bot Fight. Разрабатывая новое поколение гиперперсонализированных средств обнаружения в масштабах Cloudflare, наша первая задача — остановить ИИ-скраперов.
Почему Cloudflare, Netlify и Webflow сотрудничают для поддержки инструментов с открытым исходным кодом, таких как Astro и TanStack
Сегодня Cloudflare с гордостью объявляет о поддержке двух ключевых фреймворков в современной веб-экосистеме: мы сотрудничаем с Webflow для спонсирования Astro и с Netlify для спонсирования TanStack.
Запуск фонда x402 совместно с Coinbase и поддержка транзакций x402
Cloudflare сотрудничает с Coinbase для создания фонда x402 Foundation и добавления поддержки x402 в SDK для агентов и MCP-серверы.
Автоматическая защита: как мы обновили 6 000 000 доменов по умолчанию, чтобы подготовиться к квантовому будущему
Cloudflare автоматически обновила систему безопасности для более чем 6 миллионов доменов с помощью Automatic SSL/TLS, обеспечив более безопасные соединения с источниками без каких-либо усилий со стороны клиентов. Теперь мы расширяем это на постквантовую криптографию, готовя Интернет к противостоянию будущим квантовым угрозам.
Чтобы создать лучший Интернет в эпоху ИИ, нам нужны принципы ответственного ИИ-бота. Вот наше предложение.
В качестве отправной точки мы предлагаем принципы ответственного использования ИИ-ботов, которые подчеркивают важность прозрачности, подотчетности и уважения к предпочтениям пользователей в отношении доступа к контенту и его использования. Это отправная точка для более широкого обсуждения, и мы признаем, что необходимо проделать работу для учета множества тонких аспектов.
Более простой путь к более безопасному интернету: обновление нашего инструмента для сканирования CSAM
Cloudflare сделала еще проще включение наших бесплатных инструментов для защиты детей для всех клиентов.
Защита данных в приложениях Saas для SaaS
Недавняя утечка данных в Salesloft научила нас одному: компании не имеют контроля над видимостью данных в SaaS-приложениях. Cloudflare обязуется предоставлять дополнительные инструменты безопасности компаниям, использующим SaaS-приложения и интеграции с другими системами.
Защита сегодня для квантового будущего: теперь клиент WARP поддерживает постквантовую криптографию (PQC)
Чтобы подготовиться к будущему, в котором мощные квантовые компьютеры начнут работать, мы обновили наш клиент WARP, внедрив постквантовую криптографию. Это защищает как потребителей, так и предприятия от злоумышленников, которые собирают интернет-трафик сейчас, а затем расшифровывают его в будущем с помощью мощных квантовых компьютеров.
Предоставление пользователям возможности выбора с помощью новой Политики сигналов контента компании Cloudflare
Политика сигналов контента компании Cloudflare предоставляет создателям контента новый инструмент для контроля использования их контента.
Год улучшения совместимости Node.js в Cloudflare Workers
За прошедший год мы значительно расширили совместимость с Node.js. Теперь доступны сотни новых API для Node.js, которые упрощают выполнение существующего кода Node.js на нашей платформе. Это была важная инициатива для нас, и мы рады поделиться достигнутым прогрессом.
Платформа для разработчиков Cloudflare становится все лучше, быстрее и мощнее. Вот все, что нового.
Мы упрощаем разработчикам создание интересных вещей, внедряя значительные обновления, такие как поддержка внешних моделей в AI Search (ранее AutoRAG), обновления совместимости с Node.js, поддержка более крупных и функционирующих параллельно экземпляров контейнеров, а также многое другое! Кроме того, новые инструменты, такие как транзакционная электронная почта и поддержка в общедоступном формате для сборок Workers, преобразования медиа и рендеринг в браузере с Playwright, призваны максимально повысить эффективность ваших проектов.
Выбор: путь к независимости ИИ
В то время как правительства по всему миру рассматривают ИИ как средство национального преобразования, Cloudflare отстаивает суверенитет ИИ через выбор: разнообразные инструменты, контроль над данными и отсутствие привязки к поставщику. Мы реализуем это в Индии, Японии и Юго-Восточной Азии, предлагая локальные модели с открытым исходным кодом на Workers AI и способствуя инновациям.
Каждая функция Cloudflare, доступная каждому
Cloudflare делает каждую функцию доступной для любого клиента.
Укрепление безопасности для Cloudflare Workers
Cloudflare Workers постоянно обновляются, чтобы быть максимально безопасными и эффективными. Мы укрепляем Workers, чтобы они могли использовать новейшие функции программного и аппаратного обеспечения. Мы используем многоуровневую защиту, включая песочницы V8 и ключи защиты памяти процессора, чтобы обеспечить безопасность ваших данных.
Партнерство для быстрого создания полнофункциональных решений: развертывайте базы данных PlanetScale напрямую из Workers
Мы объединились с PlanetScale, чтобы еще больше упростить доставку полнофункциональных приложений на Cloudflare Workers. Свяжите свои учетные записи PlanetScale и Cloudflare и автоматически получите распределенный пул подключений и кэширование запросов для любой базы данных PlanetScale Postgres или MySQL.
Представляем платформу данных Cloudflare: сбор, хранение и запрос данных непосредственно в Cloudflare
Платформа данных Cloudflare, запускаемая сегодня, представляет собой полностью управляемый набор продуктов для сбора, преобразования, хранения и запроса аналитических данных, построенный на базе Apache Iceberg и хранилища R2.
Объявление о запуске закрытой бета-версии Cloudflare Email Service
Сегодня мы запускаем сервис Cloudflare Email Service. Отправляйте и получайте электронные письма напрямую из Workers с помощью нативных привязок — ключи API не требуются. Мы объединяем отправку и маршрутизацию электронной почты в единый сервис, предназначенный для разработчиков. Зарегистрируйтесь для получения закрытой бета-версии.
R2 SQL: подробный анализ нашего нового распределенного механизма запросов
R2 SQL предоставляет встроенный бессерверный способ выполнения специальных аналитических запросов к вашему каталогу данных R2. В этой статье мы подробно рассказываем о том, как мы создали этот распределенный движок, от его планировщика на основе метаданных до модели параллельного выполнения.
Инструмент AI Index для всех наших клиентов
В ближайшее время Cloudflare автоматически создаст оптимизированный для ИИ поисковый индекс для вашего домена и предоставит набор готовых к использованию стандартных API и инструментов, включая сервер MCP, LLMs.txt и API поиска. Для разработчиков ИИ Cloudflare предложит новый способ обнаружения и извлечения веб-контента.
Аналитика регионального трафика на Radar + прозрачность сертификатов на Radar
Мы начали использовать нашу внутреннюю большую языковую модель, Cloudy, для автоматической генерации сводок в нашем продукте Email Security, помогая командам SOC быстрее понимать суть инцидентов в помеченных сообщениях.
Устранение холодных запусков в Workers
Мы сократили количество холодных запусков Cloudflare Workers в 10 раз, оптимистично маршрутизируя запросы на серверы с уже загруженными Workers. Узнайте, как мы это сделали здесь.
Режим кода: лучший способ использования MCP
Оказывается, мы все используем MCP неправильно. Большинство агентов сегодня применяют MCP, предоставляя «инструменты» непосредственно большим языковым моделям (LLM). Мы попробовали другой подход: преобразовали инструменты MCP в TypeScript API и поручили большим языковым моделям писать код, который обращается к этому API. Результаты оказались впечатляющими.
Обновление по производительности сети: Неделя инноваций в честь нашего дня рождения 2025
В Интернете скорость имеет первостепенное значение, и в Cloudflare мы стремимся быть самой быстрой сетью в мире. В этом посте мы поделимся результатами измерений производительности нашей сети с момента нашего последнего поста в сентябре 2024 года, и расскажем о методах и инструментах, которые мы используем для оценки параметров сети.
Мониторинг объектов AS-SET и в чем их важность
Как бы там ни было, а объекты AS-SET являются важными источниками данных, которые помогают создавать фильтры маршрутов BGP по всему Интернету. Поскольку эти объекты AS-SET основаны исключительно на доверии, их можно неправильно использовать. Мы рассмотрим некоторые причины, по которым операторам необходимо отслеживать членство в AS-SET для своего номера автономной системы (ASN), и здесь Cloudflare Radar может помочь
Cloudflare стал быстрее и безопаснее благодаря Rust
Мы сменили исходную основную систему в Cloudflare на новый модульный прокси-сервер на основе Rust, заменив NGINX. Это не только значительно быстрее для всех наших клиентов, но и безопаснее, и позволяет нам выпускать новые продукты на рынок быстрее, чем когда-либо.
Как Cloudflare использует крупнейший в мире набор данных о производительности, чтобы сделать самую быструю в мире глобальную сеть еще быстрее
Cloudflare использует свой обширный трафик для еще более быстрой доставки ответов, изучая характеристики каждой сети и настраивая систему управления перегрузками.
Представляем Observatory и Smart Shield — узнайте как именно мир воспринимает ваш веб-сайт, и ускорить его работу одним кликом.
Сегодня мы объявляем о двух улучшениях в нашем пакете Производительности Приложений (Application Performance suite). Observatory и Smart Shield позволяют вам узнать как именно мир воспринимает ваш веб-сайт, и ускорить его работу одним кликом. Доступно в панели управления Cloudflare уже сегодня!
Birthday Week (Неделя инновация в честь нашего дня рождения) 2025: публикация с подведением итогов
