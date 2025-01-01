Поддержка
Обновления и анонсы
Добро пожаловать на Birthday Week (Неделя инноваций в честь нашего дня рождения) 2025!
Добро пожаловать на Birthday Week (Неделя инноваций в честь нашего дня рождения) 2025!

Компания Cloudflare была запущена 27 сентября 2010 г. На этой неделе мы будем отмечать наш 15-й день рождения. По традиции мы анонсируем серию продуктов, которые мы считаем своими подарками, отдающими должное Интернету.

Читать блог
Представляем группу № 6 программы Launchpad
Обзор программы Workers Launchpad и теплый прием участников группы № 6

Программа Workers Launchpad предлагает ресурсы и наставничество для основателей, выполняющих разработку на сети Cloudflare. Узнайте больше о предыдущих группах, где находятся выпускники Launchpad сегодня, а также об участниках группы Workers Launchpad № 6.

Читать блог
Бесплатный Workers для всех .edu электронные письма за 1 год
Представляем бесплатный доступ к функциям разработчиков Cloudflare для студентов

Учащиеся в США от 18 лет, имеющие домен .edu Теперь можно получить один год бесплатного доступа к функциям разработчика Cloudflare. Создавайте, экспериментируйте и запускайте проекты с инструментами промышленного уровня, а также общайтесь с коллегами в нашем сообществе студентов-разработчиков.

Читать блог
Анонсируем 1.1.1.1 Программа стажировок
Помогите строить будущее: объявление о цели Cloudflare нанять 1111 стажеров в 2026 году

Чтобы стимулировать инновации и улучшить Интернет, Cloudflare запускает свою самую амбициозную программу стажировок, в рамках которой в 2026 году будет нанято до 1111 стажеров. Программа направлена на инвестирование в следующее поколение перспективных кадров, чтобы помочь сформировать будущее компании и способствовать созданию лучшего Интернета.

Читать блог
Cap'n Web: новая система RPC для браузеров и веб-серверов (ранее JSRPC)
Cap'n Web: новая система RPC для браузеров и веб-серверов

Cap'n Web — это новый протокол RPC с открытым исходным кодом, нативный для JavaScript, предназначенный для использования в браузерах и веб-серверах. Он предоставляет выразительные возможности Cap'n Proto, но без использования схем и шаблонного кода.

Читать блог
OSS в Cloudflare – Новая HTTP-библиотека RUST, спонсорство Ladybird и спонсорство Omarchy
Поддержка будущего открытого Интернета: Cloudflare спонсирует Ladybird и Omarchy

Поддержка будущего открытого Интернета: Cloudflare спонсирует Ladybird и Omarchy.

Читать блог
Бесплатный доступ к сервисам Cloudflare для разработчиков для некоммерческих организаций и организаций гражданского общества
Бесплатный доступ к сервисам Cloudflare для разработчиков для некоммерческих организаций и организаций гражданского общества

Мы расширяем программу Cloudflare для стартапов, чтобы включить в нее некоммерческие организации, гражданское общество и организации, представляющие общественные интересы. Организации, соответствующие требованиям, теперь могут получить до 250 000 долл. США в виде кредитов Cloudflare на наши продукты для разработчиков и основные продукты, включая ИИ, базы данных и безопасность.

Читать блог
Присоединяйтесь к нам: новые хабы Cloudflare для стартапов
Присоединяйтесь к нам: новые хабы Cloudflare для стартапов

В 2026 году Cloudflare откроет свои офисы в Сан-Франциско, Остине, Лондоне и Лиссабоне для разработчиков и стартапов. Участники программ Workers Launchpad и Cloudflare для стартапов будут иметь право подать заявку на доступ.

Читать блог
Vibekit: среда разработки с открытым исходным кодом
Разверните собственную платформу ИИ для vibe-кодинга — в один клик!

Представляем VibeSDK — открытую платформу для «vibe-кодинга» на базе ИИ, которую может развернуть любой желающий для создания собственной платформы. Поставляется с готовой генерацией кода, «песочницей» для тестирования и инструментами для развертывания проектов.

Читать блог
Помощь в защите журналистов и местных новостей от программ-обходчиков на базе ИИ с проектом «Галилей»
Помощь в защите журналистов и местных новостей от программ-обходчиков на базе ИИ с проектом «Галилей»

Мы рады сообщить, что проект «Галилей» теперь будет включать доступ к сервисам управления ботами Cloudflare и AI Crawl Control. Участники программы, в которую входят примерно 750 журналистов, независимые новостные организации и другие некоммерческие организации, поддерживающие сбор новостей по всему миру, теперь смогут бесплатно защитить свои веб-сайты от ИИ-обходчиков.

Читать блог
Обнаружение ботов в новую эпоху ИИ — что мы сделали для борьбы с беспрецедентным обходом
Создание уникальных средств защиты от изощренных ботов в эпоху ИИ для каждого клиента

Cloudflare выполняет обнаружение аномалий, как никогда раньше. Сегодня мы расскажем о том, как мы создаем и развертываем индивидуальные модели для каждого клиента, чтобы обнаруживать аномалии трафика и выявлять более изощренных ботов при управлении ботами и режиме Super Bot Fight. Разрабатывая новое поколение гиперперсонализированных средств обнаружения в масштабах Cloudflare, наша первая задача — остановить ИИ-скраперов.

Читать блог
Cloudflare сотрудничает с Netlify, Wix и Webflow для поддержки будущего фронтенда с открытым исходным кодом, поддерживая фреймворки Astro и Tanstack
Почему Cloudflare, Netlify и Webflow сотрудничают для поддержки инструментов с открытым исходным кодом, таких как Astro и TanStack

Сегодня Cloudflare с гордостью объявляет о поддержке двух ключевых фреймворков в современной веб-экосистеме: мы сотрудничаем с Webflow для спонсирования Astro и с Netlify для спонсирования TanStack.

Читать блог
Объявление о создании фонда x402 в партнерстве с Coinbase
Запуск фонда x402 совместно с Coinbase и поддержка транзакций x402

Cloudflare сотрудничает с Coinbase для создания фонда x402 Foundation и добавления поддержки x402 в SDK для агентов и MCP-серверы.

Читать блог
Автоматическая защита: как мы обновили 6 миллионов зон по умолчанию, чтобы подготовиться к квантовому будущему
Автоматическая защита: как мы обновили 6 000 000 доменов по умолчанию, чтобы подготовиться к квантовому будущему

Cloudflare автоматически обновила систему безопасности для более чем 6 миллионов доменов с помощью Automatic SSL/TLS, обеспечив более безопасные соединения с источниками без каких-либо усилий со стороны клиентов. Теперь мы расширяем это на постквантовую криптографию, готовя Интернет к противостоянию будущим квантовым угрозам.

Читать блог
Принципы ответственного обходчика
Чтобы создать лучший Интернет в эпоху ИИ, нам нужны принципы ответственного ИИ-бота. Вот наше предложение.

В качестве отправной точки мы предлагаем принципы ответственного использования ИИ-ботов, которые подчеркивают важность прозрачности, подотчетности и уважения к предпочтениям пользователей в отношении доступа к контенту и его использования. Это отправная точка для более широкого обсуждения, и мы признаем, что необходимо проделать работу для учета множества тонких аспектов.

Читать блог
Сканирование CSAM: делаем Интернет безопасным для детей
Более простой путь к более безопасному интернету: обновление нашего инструмента для сканирования CSAM

Cloudflare сделала еще проще включение наших бесплатных инструментов для защиты детей для всех клиентов.

Читать блог
Безопасные интеграции от SaaS к SaaS (Проект Hecate)
Защита данных в приложениях Saas для SaaS

Недавняя утечка данных в Salesloft научила нас одному: компании не имеют контроля над видимостью данных в SaaS-приложениях. Cloudflare обязуется предоставлять дополнительные инструменты безопасности компаниям, использующим SaaS-приложения и интеграции с другими системами.

Читать блог
Теперь клиент WARP поддерживает постквантовую криптографию (PQC)
Защита сегодня для квантового будущего: теперь клиент WARP поддерживает постквантовую криптографию (PQC)

Чтобы подготовиться к будущему, в котором мощные квантовые компьютеры начнут работать, мы обновили наш клиент WARP, внедрив постквантовую криптографию. Это защищает как потребителей, так и предприятия от злоумышленников, которые собирают интернет-трафик сейчас, а затем расшифровывают его в будущем с помощью мощных квантовых компьютеров.

Читать блог
обновленная лицензия для нашего управляемого предложения robots.txt
Предоставление пользователям возможности выбора с помощью новой Политики сигналов контента компании Cloudflare

Политика сигналов контента компании Cloudflare предоставляет создателям контента новый инструмент для контроля использования их контента.

Читать блог
Обновление совместимости узла
Год улучшения совместимости Node.js в Cloudflare Workers

За прошедший год мы значительно расширили совместимость с Node.js. Теперь доступны сотни новых API для Node.js, которые упрощают выполнение существующего кода Node.js на нашей платформе. Это была важная инициатива для нас, и мы рады поделиться достигнутым прогрессом.

Читать блог
Платформа для разработчиков Cloudflare становится все лучше, быстрее и мощнее. Вот все, что нового
Платформа для разработчиков Cloudflare становится все лучше, быстрее и мощнее. Вот все, что нового.

Мы упрощаем разработчикам создание интересных вещей, внедряя значительные обновления, такие как поддержка внешних моделей в AI Search (ранее AutoRAG), обновления совместимости с Node.js, поддержка более крупных и функционирующих параллельно экземпляров контейнеров, а также многое другое! Кроме того, новые инструменты, такие как транзакционная электронная почта и поддержка в общедоступном формате для сборок Workers, преобразования медиа и рендеринг в браузере с Playwright, призваны максимально повысить эффективность ваших проектов.

Читать блог
Cloudflare сотрудничает с инициативами Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы внедрить суверенные модели ИИ на свою платформу для разработчиков
Выбор: путь к независимости ИИ

В то время как правительства по всему миру рассматривают ИИ как средство национального преобразования, Cloudflare отстаивает суверенитет ИИ через выбор: разнообразные инструменты, контроль над данными и отсутствие привязки к поставщику. Мы реализуем это в Индии, Японии и Юго-Восточной Азии, предлагая локальные модели с открытым исходным кодом на Workers AI и способствуя инновациям.

Читать блог
Добавление функций уровня Enterprise в планы самообслуживания
Каждая функция Cloudflare, доступная каждому

Cloudflare делает каждую функцию доступной для любого клиента.

Читать блог
Партнерство с песочницами Igalia V8 (техническая публикация) с EVAL() в следующем году (техническая публикация)
Укрепление безопасности для Cloudflare Workers

Cloudflare Workers постоянно обновляются, чтобы быть максимально безопасными и эффективными. Мы укрепляем Workers, чтобы они могли использовать новейшие функции программного и аппаратного обеспечения. Мы используем многоуровневую защиту, включая песочницы V8 и ключи защиты памяти процессора, чтобы обеспечить безопасность ваших данных.

Читать блог
Развёртывайте приложения на стороне клиента и сервера с помощью Workers и PlanetScale Postgres
Партнерство для быстрого создания полнофункциональных решений: развертывайте базы данных PlanetScale напрямую из Workers

Мы объединились с PlanetScale, чтобы еще больше упростить доставку полнофункциональных приложений на Cloudflare Workers. Свяжите свои учетные записи PlanetScale и Cloudflare и автоматически получите распределенный пул подключений и кэширование запросов для любой базы данных PlanetScale Postgres или MySQL.

Читать блог
Представляем платформу данных Cloudflare
Представляем платформу данных Cloudflare: сбор, хранение и запрос данных непосредственно в Cloudflare

Платформа данных Cloudflare, запускаемая сегодня, представляет собой полностью управляемый набор продуктов для сбора, преобразования, хранения и запроса аналитических данных, построенный на базе Apache Iceberg и хранилища R2.

Читать блог
Cloudflare анонсирует сервис транзакционных электронных писем
Объявление о запуске закрытой бета-версии Cloudflare Email Service

Сегодня мы запускаем сервис Cloudflare Email Service. Отправляйте и получайте электронные письма напрямую из Workers с помощью нативных привязок — ключи API не требуются. Мы объединяем отправку и маршрутизацию электронной почты в единый сервис, предназначенный для разработчиков. Зарегистрируйтесь для получения закрытой бета-версии.

Читать блог
R2 SQL: подробный анализ нашего нового распределенного механизма запросов
R2 SQL: подробный анализ нашего нового распределенного механизма запросов

R2 SQL предоставляет встроенный бессерверный способ выполнения специальных аналитических запросов к вашему каталогу данных R2. В этой статье мы подробно рассказываем о том, как мы создали этот распределенный движок, от его планировщика на основе метаданных до модели параллельного выполнения.

Читать блог
Инструмент AI Index для всех наших клиентов
Инструмент AI Index для всех наших клиентов

В ближайшее время Cloudflare автоматически создаст оптимизированный для ИИ поисковый индекс для вашего домена и предоставит набор готовых к использованию стандартных API и инструментов, включая сервер MCP, LLMs.txt и API поиска. Для разработчиков ИИ Cloudflare предложит новый способ обнаружения и извлечения веб-контента.

Читать блог
Аналитика регионального трафика на Radar + прозрачность сертификатов на Radar
Аналитика регионального трафика на Radar + прозрачность сертификатов на Radar

Мы начали использовать нашу внутреннюю большую языковую модель, Cloudy, для автоматической генерации сводок в нашем продукте Email Security, помогая командам SOC быстрее понимать суть инцидентов в помеченных сообщениях.

Читать блог
Устранение холодных запусков в Workers
Устранение холодных запусков в Workers

Мы сократили количество холодных запусков Cloudflare Workers в 10 раз, оптимистично маршрутизируя запросы на серверы с уже загруженными Workers. Узнайте, как мы это сделали здесь.

Читать блог
Режим кода: лучший способ использования MCP
Режим кода: лучший способ использования MCP

Оказывается, мы все используем MCP неправильно. Большинство агентов сегодня применяют MCP, предоставляя «инструменты» непосредственно большим языковым моделям (LLM). Мы попробовали другой подход: преобразовали инструменты MCP в TypeScript API и поручили большим языковым моделям писать код, который обращается к этому API. Результаты оказались впечатляющими.

Читать блог
Обновление сетевой производительности
Обновление по производительности сети: Неделя инноваций в честь нашего дня рождения 2025

В Интернете скорость имеет первостепенное значение, и в Cloudflare мы стремимся быть самой быстрой сетью в мире. В этом посте мы поделимся результатами измерений производительности нашей сети с момента нашего последнего поста в сентябре 2024 года, и расскажем о методах и инструментах, которые мы используем для оценки параметров сети.

Читать блог
Мониторинг объектов AS-SET и в чем их важность
Мониторинг объектов AS-SET и в чем их важность

Как бы там ни было, а объекты AS-SET являются важными источниками данных, которые помогают создавать фильтры маршрутов BGP по всему Интернету. Поскольку эти объекты AS-SET основаны исключительно на доверии, их можно неправильно использовать. Мы рассмотрим некоторые причины, по которым операторам необходимо отслеживать членство в AS-SET для своего номера автономной системы (ASN), и здесь Cloudflare Radar может помочь

Читать блог
20 % Интернета стало быстрее и безопаснее благодаря Rust
Cloudflare стал быстрее и безопаснее благодаря Rust

Мы сменили исходную основную систему в Cloudflare на новый модульный прокси-сервер на основе Rust, заменив NGINX. Это не только значительно быстрее для всех наших клиентов, но и безопаснее, и позволяет нам выпускать новые продукты на рынок быстрее, чем когда-либо.

Читать блог
Cloudflare использует ИИ, чтобы сделать свою самую быструю в мире глобальную сеть еще быстрее
Как Cloudflare использует крупнейший в мире набор данных о производительности, чтобы сделать самую быструю в мире глобальную сеть еще быстрее

Cloudflare использует свой обширный трафик для еще более быстрой доставки ответов, изучая характеристики каждой сети и настраивая систему управления перегрузками.

Читать блог
Интернет Observatory + Smart shield — узнайте, как мир видит ваш веб-сайт, и ускорьте его одним щелчком мыши
Представляем Observatory и Smart Shield — узнайте как именно мир воспринимает ваш веб-сайт, и ускорить его работу одним кликом.

Сегодня мы объявляем о двух улучшениях в нашем пакете Производительности Приложений (Application Performance suite). Observatory и Smart Shield позволяют вам узнать как именно мир воспринимает ваш веб-сайт, и ускорить его работу одним кликом. Доступно в панели управления Cloudflare уже сегодня!

Читать блог
Birthday Week (Неделя инноваций в честь нашего дня рождения) 2025: публикация с подведением итогов
Birthday Week (Неделя инновация в честь нашего дня рождения) 2025: публикация с подведением итогов

описание

Читать блог