Мониторинг объектов AS-SET и в чем их важность

Как бы там ни было, а объекты AS-SET являются важными источниками данных, которые помогают создавать фильтры маршрутов BGP по всему Интернету. Поскольку эти объекты AS-SET основаны исключительно на доверии, их можно неправильно использовать. Мы рассмотрим некоторые причины, по которым операторам необходимо отслеживать членство в AS-SET для своего номера автономной системы (ASN), и здесь Cloudflare Radar может помочь