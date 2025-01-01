一年來持續提升 Cloudflare Workers 的 Node.js 相容性

過去一年來，我們大幅擴展了 Node.js 的相容性。目前已有數百個新的 Node.js API 可供使用，讓您能更輕鬆地在 Cloudflare 平台上執行既有的 Node.js 程式碼。這對我們來說是一項重要的計畫，我們也很高興能與大家分享目前的進展。