更新與公告
歡迎來到 2025 年生日週
Cloudflare 成立於 2010 年 9 月 27 日。本週我們將慶祝我們的第 15 個生日。作為一直以來的傳統，我們將推出一系列產品，並將其視為回饋給網際網路的禮物。
Workers Launchpad 回顧與熱烈歡迎群組 6
Workers Launchpad 計畫為基於 Cloudflare 網路構建的創辦人提供資源和指導。進一步瞭解先前的群組、Launchpad 校友的現況，以及 Workers Launchpad 群組 #6 的參與者。
隆重推出學生可免費使用的 Cloudflare 開發人員功能
年滿 18 歲並擁有 .edu 電子郵件地址的美國學生現在可以免費使用一年的 Cloudflare 開發人員功能。使用生產級工具構建、實驗和啟動專案，並在我們的學生開發人員社群中與同儕交流。
協助打造未來：Cloudflare 宣佈計劃在 2026 年招募 1111 名實習生
為促進創新和建立更好的網際網路，Cloudflare 正式啟動其迄今為止最具雄心壯志的實習生項目，計劃於 2026 年招募多達 1111 名實習生。此計畫旨在投資新一代人才，共同塑造公司未來，協助建立更好的網際網路。
Cap'n Web：為瀏覽器與 Web 伺服器打造的新 RPC 系統
Cap'n Web 是一種全新開放原始碼、原生支援 JavaScript 的 RPC 通訊協定，供瀏覽器與 Web 伺服器使用。它具有 Cap'n Proto 的表現力，但不需要結構描述也無樣板程式碼。
非營利和公民社會組織可免费使用 Cloudflare 開發人員服務
我們擴大 Cloudflare for Startups 的服務範疇，納入非營利組織、民間社會與公共利益組織。符合資格的組織現可獲得高達 250,000 美元的 Cloudflare 點數，可用於我們的開發者與核心產品，包括人工智慧、資料庫與安全解決方案。
一起來共創：Cloudflare 為新創打造的新樞紐
2026 年，Cloudflare 將開放位於舊金山、奧斯汀、倫敦與里斯本的辦公據點，供創業者與新創公司使用。Workers Launchpad 與 Cloudflare for Startups 計畫的參與者將具資格申請使用權限。
一鍵部署您自己的 AI Vibe 編碼平台！
隆重推出 VibeSDK，一個開放原始碼的 AI「Vibe 編碼」平台，任何人都能部署並打造屬於自己的自訂化平台。它具備程式碼產生、沙盒環境和專案部署功能。
透過 Galileo 專案協助保護記者和地方新聞免受 AI 爬蟲的侵擾
我們很高興地宣布，Galileo 專案現在將包含 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服務。參與該計畫的成員（包括全球約 750 名記者、獨立新聞機構及其他支援新聞採集的非營利組織）現在將能夠免費保護其網站免受 AI 爬蟲的侵擾。
在 AI 時代，為每位客戶打造專屬的高階機器人威脅防護
Cloudflare 正在以全新方式進行異常偵測。今天我們將分享如何透過為每位客戶訂製專屬模型來探測流量異常，並在 Bot Management 及 Super Bot Fight 模式中捕捉更複雜的機器人。隨著我們以 Cloudflare 的規模打造新一代超個人化偵測系統，我們的首要使命是阻止 AI 抓取程式。
為什麼 Cloudflare、Netlify 和 Webflow 正在合作支援像 Astro 和 TanStack 這樣的開放原始碼工具
今天，Cloudflare 很自豪地宣布支援現代 Web 生態系統中的兩個基石框架：我們與 Webflow 合作贊助 Astro，並與 Netlify 聯手贊助 TanStack。
與 Coinbase 一同啟動 x402 基金會，並支援 x402 交易
Cloudflare 正在與 Coinbase 合作成立 x402 基金會，並為 Agents SDK 和 MCP 伺服器新增 x402 支援。
自動保護：我們如何為 600 萬個網域預設升級安全防護，備戰量子運算時代
Cloudflare 使用自動 SSL/TLS 為超過 600 萬個網域自動升級了安全性，確保無需客戶幹預即可更安全地連接到來源站。現在，我們將其擴展到後量子加密技術，幫助網際網路做好抵禦未來量子威脅的準備。
為了在 AI 時代建立更好的網際網路，我們需要負責任的 AI 機器人原則。以下是我們的建議。
我們提出了一些負責任的 AI 聊天機器人原則作為出發點，這些原則強調透明度、問責制以及對內容存取和使用偏好的尊重。這些原則是進行更廣泛討論的基礎，我們也意識到，要兼顧諸多細微的觀點，還有很多工作要做。
保護 SaaS 應用程式到 SaaS 應用程式中的資料
Salesloft 最近遭遇的資料外洩事件給我們上了一課：企業對 SaaS 應用程式中的資料缺乏可見性。Cloudflare 致力於為使用 SaaS 應用程式及下游整合的企業提供額外的安全防護工具。
保護現在，迎接量子未來：WARP 用戶端現在支援後量子加密 (PQC)
為了迎接未來強大量子電腦的到來，我們升級了 WARP 用戶端，使其支援後量子加密技術。這將保護消費者和企業免受那些現在截取網際網路流量、日後利用強大量子電腦進行解密的對手的威脅。
一年來持續提升 Cloudflare Workers 的 Node.js 相容性
過去一年來，我們大幅擴展了 Node.js 的相容性。目前已有數百個新的 Node.js API 可供使用，讓您能更輕鬆地在 Cloudflare 平台上執行既有的 Node.js 程式碼。這對我們來說是一項重要的計畫，我們也很高興能與大家分享目前的進展。
Cloudflare 的開發人員平台不斷變得更好、更快、更強。以下是所有新功能。
我們推出了一系列重大升級，讓開發人员能更輕鬆打造出色的作品！包括在 AI Search（前稱 AutoRAG）中新增外部模型支援、更新 Node.js 相容性、支援更大規模與更多並行的容器執行個體，以及更多功能！此外，我們也推出了新工具，例如交易電子郵件，並正式推出 Workers Builds、Media Transformations 以及 Browser Rendering with Playwright 等功能，為您的專案注入更強大的動能。
選擇：通往 AI 主權之路
隨著世界各國政府將 AI 視為國家轉型的契機，Cloudflare 透過多種選擇來捍衛 AI 主權：多樣化的工具、資料控制以及不受廠商限制。我們正在印度、日本和東南亞地區實現這一目標，提供 Workers AI 的本地開放原始碼模型，促進創新。
Cloudflare Workers 的安全強化
Cloudflare Workers 不斷更新，力求盡可能安全、有效率。我們正在強化 Workers，以充分利用最新的軟體和硬體功能。我們使用縱深防禦措施，包括 V8 沙盒和 CPU 的記憶體保護金鑰，確保您的資料安全。
合作加速完整堆疊開發：直接從 Workers 部署 PlanetScale 資料庫
我們與 PlanetScale 合作，使在 Cloudflare Workers 上部署完整堆疊應用程式變得更加輕鬆。將您的 PlanetScale 和 Cloudflare 帳戶連接在一起，自動為任何 PlanetScale Postgres 或 MySQL 資料庫獲得分散式連線集區和查詢快取。
宣布推出 Cloudflare 資料平台：直接在 Cloudflare 上擷取、儲存和查詢您的資料
今天推出的 Cloudflare 資料平台是一套完全受管理的產品套件，用於擷取、轉換、儲存和查詢分析資料，基於 Apache Iceberg 和 R2 儲存體建立。
宣佈推出 Cloudflare Email Service 的私人測試版
今天，我們宣佈推出 Cloudflare Email Service。您可以透過原生綁定直接從您的 Workers 收發電子郵件，無需 API 金鑰。我們將 Email Sending 和 Email Routing功能整合到一項專為開發人員打造的服務中。立即註冊體驗私人測試版。
R2 SQL：深度剖析我們全新的分散式查詢引擎
R2 SQL 提供了一種內建、無伺服器的解決方案，讓您能針對 R2 資料目錄執行臨機分析查詢。本文將深入探討我們如何打造這套分散式引擎，從以中繼資料驅動的查詢規劃器，到其平行執行模型，帶您一窺冰山底下的技術細節。
適用於所有客戶的 AI 索引
Cloudflare 即將為您的網域自動建立 AI 最佳化的搜尋索引，並提供一套即用型標準 API 和工具，包括 MCP 伺服器、LLMs.txt 和搜尋 API。對於 AI 開發人員來說，Cloudflare 將提供一種發現和擷取 Web 內容的全新方式。
Radar 上的區域流量深入解析 + Radar 上的憑證透明度深入解析
我們現在正在利用內部的 LLM Cloudy 來在我們的電子郵件安全產品中生成自動摘要，從而協助 SOC 團隊更好地理解標記郵件中發生的情況。
消除 Workers 上的冷啟動
我們透過樂觀地將流量路由到已載入 Workers 的伺服器，將 Cloudflare Workers 的冷啟動時間減少了 10 倍。在此處瞭解我們的做法。
程式碼模式：使用 MCP 的更佳方式
事實證明，我們一直在錯誤地使用 MCP。如今大多數代理使用 MCP 的方式是將「工具」直接提供給 LLM。我們嘗試了不同的方法：將 MCP 工具轉換為 TypeScript API，然後讓 LLM 編寫呼叫該 API 的程式碼。結果令人震驚。
網路效能更新：2025 年生日週
在網際網路上，速度至關重要。Cloudflare 始終致力於打造全球最快的網路。本文將分享自 2024 年 9 月發布上篇報告以來我們網路效能的提升情況，並介紹我們用於評估網路效能的工具與方法。
監控 AS-SET 及其重要性
無論好壞，AS-SET 都是幫助在網際網路上建立 BGP 路由篩選器的關鍵資料來源。由於這些 AS-SET 物件完全基於信任，因此可能會被濫用。我們將探討營運商為何需要監控其 ASN 所屬的 AS-SET 成員關係，並介紹 Cloudflare Radar 如何協助實現此監控
Cloudflare 在 Rust 的驅動下變得更快、更安全
我們已將 Cloudflare 原有的核心系統替換為基於 Rust 的全新模組化代理，以取代 NGINX。它不僅顯著提升了所有客戶的體驗，也更加安全，讓我們能夠以前所未有的速度發布新產品。
Cloudflare 如何運用全球最龐大的效能資料集，進一步加快全球最快的網路
Cloudflare 正利用其龐大的流量資料，透過分析每個獨立網路的特性並優化我們的擁塞控制系統，從而實現前所未有的回應速度。
隆重推出 Observatory 和 Smart Shield——瞭解全球如何看待您的網站，並可一鍵加速網站速度
今天，我們宣布推出應用程式效能套件的兩項功能升級。Observatory 與 Smart Shield 讓您能夠清晰掌握網站在全球範圍的存取表現，並能一鍵提速。這兩項功能現已在 Cloudflare 儀表板中上線！
15 年來協助建立更好的網際網路：2025 年生日週回顧
Cloudflare 滿 15 歲啦！2025 年生日週圍繞大規模創新舉行了慶祝活動：Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。