サポート
プレスリリース
プレスリリース - サムネイル
Cloudflareは、次世代のテクノロジーリーダーを育成するため、2026年に1,111名のインターンを採用することを目指しています。

Cloudflareは、学生やスタートアップ向けの新しいプログラムを立ち上げ、インターネットの未来に投資しています。

詳細を見る
プレスリリース - サムネイル
Cloudflareが独立系ジャーナリズムと非営利団体をAIクローラーから無料で保護

CloudflareのProject Galileo（プロジェクト・ガリレオ）は、ジャーナリストや非営利団体が、AIによるオリジナルコンテンツの使用を管理できるよう支援します。

詳細を見る
プレスリリース - サムネイル
CloudflareとCoinbaseがx402財団を設立

x402財団は、オンライン決済をシンプルにする新しいオープンインターネット標準を目指します

詳細を見る
プレスリリース - サムネイル
Cloudflare、クリエイターに自分のコンテンツの利用を管理できる新しいツールを提供

新しいコンテンツシグナルポリシーにより、Webサイトオーナーやパブリッシャーは、AI企業がコンテンツにどのようにアクセスし、利用するかについての希望宣言が可能に–完全無料で利用可能

詳細を見る
プレスリリース - サムネイル
Cloudflare、AI時代の新しいインターネットビジネスモデルを支える「NET Dollar」を発表

NET Dollarで、インターネットの速度でグローバルかつ安全な取引を実現

詳細を見る
プレスリリース - サムネイル
Cloudflareとユニセフの「Giga」との提携により、世界中の教育機関の接続を加速

Cloudflareのスピードテストソリューションとグローバルネットワークは、情報格差を解消するためのリアルタイムデータをユニセフに提供します

詳細を見る