Cloudflareは、次世代のテクノロジーリーダーを育成するため、2026年に1,111名のインターンを採用することを目指しています。
Cloudflareは、学生やスタートアップ向けの新しいプログラムを立ち上げ、インターネットの未来に投資しています。
Cloudflareが独立系ジャーナリズムと非営利団体をAIクローラーから無料で保護
CloudflareのProject Galileo（プロジェクト・ガリレオ）は、ジャーナリストや非営利団体が、AIによるオリジナルコンテンツの使用を管理できるよう支援します。
Cloudflare、クリエイターに自分のコンテンツの利用を管理できる新しいツールを提供
新しいコンテンツシグナルポリシーにより、Webサイトオーナーやパブリッシャーは、AI企業がコンテンツにどのようにアクセスし、利用するかについての希望宣言が可能に–完全無料で利用可能
Cloudflareとユニセフの「Giga」との提携により、世界中の教育機関の接続を加速
Cloudflareのスピードテストソリューションとグローバルネットワークは、情報格差を解消するためのリアルタイムデータをユニセフに提供します