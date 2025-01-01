Cloudflare、コンテンツの利用を管理する新ツールをクリエイターに提供

新しいコンテンツシグナルポリシーにより、Webサイトオーナーやパブリッシャーは、AI企業がコンテンツにどのようにアクセスし、利用するかについての希望宣言が可能に–完全無料で利用可能

コネクティビティクラウドの先端企業である Cloudflare（クラウドフレア）は本日、ウェブサイトオーナーやパブリッシャーがコンテンツをより細かく管理できるよう支援する最新の方法を発表しました。Cloudflareは、あらゆるWebサイトによるrobots.txtの容易な更新を実現。Webクローラーに、サイトのどの部分にアクセスできるか、またはアクセスできないかを伝えるシンプルなテキストファイルを、新しいコンテンツシグナルポリシーで提供します。この新しいポリシーにより、Webサイト運営者は、AIの概要や推論をオプトアウトする機能を含め、他者によるデータの使用方法についてプリファレンスを表明することが可能になります。

インターネットは、ユーザーが情報を探すために探索できるトレジャーマップのリンクを提供する「検索エンジン」から、AIを活用した「回答エンジン」に移行しています。ユーザーは元のサイトのクリックが不要で、直接答えを提供します。検討する必要はありません。この状況は、Webサイト、パブリッシャー、コンテンツクリエイターが、サイトへのトラフィックとビューを高めることで金銭や評判を獲得することができる、インターネット本来のビジネスモデルを著しく脅かします。今日、AIクローラーはWebサイトから膨大な量のデータをスクレイピングしていますが、Webサイトの運営者は、コンテンツの利用を許可するかどうか、どのように、何の目的のために許可したいかという微妙な違いを表現する方法を持ち合わせていません。robots.txtファイルを使用することで、Webサイトの運営者は、どのクローラーが許可され、Webサイトのどの部分にアクセスできるかを指定することができます。しかし、アクセス後、コンテンツに対して何ができるかをクローラーに知らせることはありません。アクセスされた後でも、データの利用方法を知らせる標準的で機械が読み取れる方法が必要です。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「インターネットは解決策を待つことはできません。その間、クリエイターのオリジナルコンテンツは他社が利益を得るために利用することになります。Webがオープンで繁栄していることを確認するために、企業がコンテンツをどのように使用できるかを表現するより良い方法をWebサイトオーナーに提供します。Robots.txtは十分に活用されていないリソースですが、当社が強化し、AI企業がコンテンツクリエイターの好みを無視できないことを明確に示すことができるのです。」と述べています。

Cloudflareは、地域ニュース配信機関、AIスタートアップ、eコマースショップであるかを問わず、Webサイト、API、MCPサーバー、またはインターネットに接続されたサービスの運営者は、自らのデータを他者が商業目的のためにどのように使用するかを決定すべきであると考えています。現在、380万以上のドメインがCloudflareのマネージドrobots.txtサービスを利用して、自分のコンテンツをトレーニングに利用しないことを表明しています。Cloudflareの新しいコンテンツシグナルポリシーにより、AIクローラーなどの自動化された手段でWebサイトにアクセスするすべての人に対する明確な指示によって、robots.txtの設定を強化することが可能になります。ポリシーにより次の方法でクローラーに通知されるようになります。

コンテンツシグナルの解釈方法を簡単に説明すると、「はい」は許可を、「いいえ」は許可されないことを意味し、シグナルがない場合はプリファレンスが明示されていないことを意味します。

通常、クローラーがコンテンツを使用するさまざまな方法（検索、AI入力、AIトレーニングなど）を明確な言葉で定義する。

ウェブサイト運営者がrobots.txtファイルで設定する設定が法的意義を持つ可能性があることを企業に認識させる。

robots.txtファイルは不要なスクレイピングを阻止できない可能性がありますが、Cloudflareの目的は、このポリシー言語の改善により、Webサイト所有者の好みをボット操作者により良く伝え、企業がコンテンツクリエーターの設定をより尊重するよう仕向けることです。

本日より、Cloudflareは、robots.txtファイルの管理をCloudflareに依頼しているすべてのお客様に対して、この新しいポリシー言語を自動的にrobots.txtファイルに追加します。Cloudflareは、クローラーがコンテンツを利用する方法について、カスタマイズされたrobots.txtファイルで宣言したい方向けに支援ツールを公開しております。

企業は、コンテンツの使用方法により多くの指示を与えるために、コンテンツシグナルポリシーのようなソリューションの必要性を認識しています。

News/Media Alliance社： 「当社は、Cloudflareが、コンテンツがどのように、どこで使用されるかを決定できるようにするための、すべてのユーザーに広く利用可能な、強力な新ツールを提供することを嬉しく思います。これは、あらゆる規模のパブリッシャーが自社コンテンツの主導権を取り戻すことができるようにするための重要な一歩であり、ユーザーが信頼する高品質のコンテンツの作成に継続的に資金を提供できるようにするものです。これによって、テクノロジー企業がコンテンツクリエイターの嗜好を尊重するようになることを期待しています。Cloudflareは、正しいことを行うことは可能であるだけではなく、良いビジネスであることを示しています」と述べています。– Danielle Coffy氏、News/Media Alliance社長兼CEO

詳細は、以下のリソースをご覧ください。

Cloudflareについて

Cloudflare, Inc.（NYSE：NET）はコネクティビティクラウドの先端企業で、より優れたインターネット環境の構築のサポートに取り組んでいます。企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるように支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた機能満載の統合プラットフォームで、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできます。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについては、https://radar.cloudflare.com/ja-jpをご覧ください。

