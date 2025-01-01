Cloudflare, 크리에이터에게 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구 제공

새로운 콘텐츠 신호 정책은 웹 사이트 소유자와 퍼블리셔가 AI 기업이 자신의 콘텐츠에 접근하고 활용하는 방식에 대해 선호도를 직접 선언할 수 있도록 권한을 부여합니다. 그리고 이 모든 기능은 완전히 무료로 제공됩니다.

캘리포니아주 샌프란시스코, 2025년 9월 24일 – Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 클라우드 연결성을 선도하는 기업으로, 오늘 웹 사이트 소유자와 퍼블리셔가 콘텐츠에 대한 제어 능력을 더욱 강화할 수 있도록 지원하는 최신 방법을 소개했습니다. Cloudflare는 새로운 콘텐츠 신호 정책을 통해 모든 웹 사이트가 robots.txt 파일을 손쉽게 업데이트할 수 있도록 지원할 예정입니다. robots.txt는 웹 크롤러에게 사이트의 어떤 부분에 접근할 수 있고, 어떤 부분에 접근할 수 없는지를 알려주는 단순한 텍스트 파일입니다. 이 새로운 정책을 통해 웹 사이트 운영자는 AI 개요 및 추론을 거부하는 기능을 포함하여 다른 사람이 자신의 데이터를 사용하는 방식에 대한 기본 설정을 표명할 수 있습니다.

인터넷은 사용자가 정보를 찾기 위해 탐색할 수 있는 링크 보물 지도를 제공하던 ‘검색 엔진’에서 원본 사이트의 콘텐츠를 클릭할 필요조차 없이 직접 응답을 제시하는 AI 기반의 ‘응답 엔진’으로 변화하고 있습니다. 이는 웹 사이트, 퍼블리셔, 콘텐츠 크리에이터가 사이트로의 트래픽과 조회수를 유도하여 돈이나 명성을 얻을 수 있는 기존 인터넷 비즈니스 모델에 심각한 위협이 됩니다. 현재 AI 크롤러들은 웹 사이트에서 방대한 데이터를 긁어가지만, 웹 사이트 운영자들은 자신의 콘텐츠를 허용할지 여부, 어떻게 허용할지, 그리고 어떤 목적을 위해 허용할지를 세밀하게 표현할 방법이 없습니다. 웹 사이트 운영자는 Robots.txt 파일을 사용하여 어떤 크롤러를 허용할지, 그리고 이 크롤러가 웹 사이트의 어떤 부분에 액세스할 수 있는지를 지정할 수 있습니다. 그러나 이렇게 한다고 해서 크롤러가 콘텐츠에 액세스한 후에 해당 콘텐츠로 어떤 작업을 수행할 수 있는지까지 지정할 수 있는 것은 아닙니다. 크롤러가 데이터에 액세스한 이후에도 데이터를 어떻게 사용할 수 있는지를 신호로 알릴 수 있는 기계가 판독 가능한 표준 방식이 필요합니다.

“인터넷은 해결책을 마냥 기다릴 수 없습니다. 그 사이에 크리에이터들의 원본 콘텐츠가 다른 기업들의 수익 창출에 이용되고 있기 때문입니다.”라고 Cloudflare의 공동 창업자 겸 CEO인 Matthew Prince는 말했습니다. “웹의 개방성과 성장을 유지하기 위해, Cloudflare는 웹 사이트 소유자가 회사의 콘텐츠 사용을 어떤 방식으로 허용할지 더 잘 표현할 수 있는 방법을 제공합니다. Robots.txt는 충분히 활용되지 못하고 있는 리소스입니다. 우리는 이를 강화해, AI 기업들이 더 이상 콘텐츠 크리에이터의 선호를 무시할 수 없다는 점을 분명히 할 수 있습니다.”

Cloudflare는 이런 상황이 바뀌어야 한다고 믿습니다. 웹 사이트, API, MCP 서버, 또는 지역 언론사, AI 스타트업, 혹은 전자 상거래 업체 등 인터넷에 연결된 어떤 서비스의 운영자이든 자신의 데이터가 다른 이들에 의해 상업적 목적으로 어떻게 사용될지 스스로 결정할 수 있어야 합니다. 현재 380만 개가 넘는 도메인이 Cloudflare의 관리형 robots.txt 서비스를 사용해, 자신의 콘텐츠가 학습용으로 사용되기를 원하지 않는다는 의사를 표시하고 있습니다. 이제 Cloudflare의 새로운 콘텐츠 신호 정책을 통해 사용자는 AI 크롤러와 같은 자동화 수단으로 웹 사이트에 접근하는 누구에게나 적용되는 명확한 지침을 설정해, robots.txt 선호도를 강화할 수 있게 됩니다. 이 정책은 이제 다음을 통해 크롤러에게 알립니다.

콘텐츠 신호를 쉽게 해석하는 방법을 설명: ‘Yes’는 허용, ‘No’는 비허용, 신호가 없으면 별도의 선호가 표시되지 않은 것을 의미합니다.

검색, AI 입력, AI 훈련 등 크롤러가 일반적으로 콘텐츠를 사용하는 다양한 방법을 명확한 용어로 정의.

robots.txt 파일에서 웹 사이트 운영자의 기본 설정은 법적 중요성을 가질 수 있음을 기업에 상기.

robots.txt 파일이 원치 않는 스크래핑을 막지 못할 수도 있겠지만 Cloudflare의 목표는 이러한 개선된 정책 언어를 통해 웹 사이트 소유자의 선호 사항을 봇 운영자에게 더 잘 전달하고 기업들이 콘텐츠 크리에이터의 선호 사항을 더 잘 존중할 수 있도록 하는 것입니다.

오늘부터 Cloudflare는 Cloudflare에게 robots.txt 파일의 관리를 요청하는 모든 고객을 위해 이 새로운 정책 언어를 포함하도록 robots.txt 파일을 자동으로 업데이트할 것입니다. 사용자 지정된 robots.txt 파일을 통해 크롤러가 자신의 콘텐츠를 사용하는 방법을 선언하려는 모든 사람을 위해서도 Cloudflare는 유용한 도구를 공개적으로 제공하고 있습니다.

조직에서는 콘텐츠 사용 방식에 추가적인 방향을 제시하기 위한 방법으로 콘텐츠 신호 정책과 같은 솔루션의 필요성을 느껴왔습니다.

News/Media Alliance: "Cloudflare가 이제 모든 사용자가 널리 이용할 수 있고, 퍼블리셔가 콘텐츠의 사용 방식과 위치까지 지정할 수 있도록 해주는 강력한 새 도구를 제공한다는 소식에 매우 기쁩니다. 이는 모든 규모의 퍼블리셔가 자체 콘텐츠에 대한 제어 능력을 되찾고, 사용자들이 의존하는 고품질 콘텐츠 제작을 위한 자금을 계속 조달할 수 있도록 해주는 중요한 진전입니다. 이것이 기술 회사들이 콘텐츠 크리에이터의 선호도를 존중하는 데에도 도움이 되기를 바랍니다. Cloudflare는 올바른 일을 하는 것이 단지 가능한 것이 아니라 좋은 비즈니스이기도 하다는 점을 잘 보여주고 있습니다." – Danielle Coffey, News/Media Alliance 사장 겸 CEO

Quora: "CloudFlare의 리더십에 경의를 표하며, 퍼블리셔가 콘텐츠 액세스 방식을 관리할 수 있도록 제어 및 프로토콜을 구축하려는 노력을 지지합니다." – Ricky Arai-Lopez, Quora 제품 책임자.

Reddit: "웹이 진정한 인간적 상호작용의 장으로 남기 위해서는 커뮤니티를 활성화하는 플랫폼들이 지속 가능해야 합니다. 우리는 콘텐츠의 남용과 오용으로부터 사람들을 보호한다는 명확한 신호를 옹호하는 이니셔티브를 지지합니다." – Chris Slowe, Reddit CTO

RSL Collective: "Cloudflare와 협력하여 퍼블리셔가 자신의 권리를 주장할 수 있도록 하고, 기업의 콘텐츠 사용 방식을 명확하게 정의하는 데 필수적인 단계인 Cloudflare 콘텐츠 신호 정책을 발표하게 되어 기쁩니다. 인터넷의 선도적인 출판업체들과의 협력으로 개발된 개방형 RSL 표준은 콘텐츠 소유자가 자신의 권리를 보호할 뿐만 아니라 이러한 사용 사례에 대한 기계 판독 가능 라이선스 및 보상 조건을 정의할 수 있도록 함으로써 콘텐츠 신호 프로토콜을 보완하도록 설계되었습니다. RSL Collective와 Cloudflare는 퍼블리셔와 크리에이터가 번창하고 AI 회사로부터 공정한 보상을 받는 지속 가능한 오픈 웹이라는 공통의 비전을 함께 진전시켜 나가고 있습니다." – Eckart Walther, RSL Collective 공동 창업자

Stack Overflow: "인터넷의 특성, 그리고 콘텐츠 퍼블리셔와 맺은 암묵적인 합의의 특성은 지난 몇 년 동안 상당히 극적으로 변화했습니다. 약 700억 개 토큰에 달하는 방대한 데이터를 보유한 Stack Overflow는 데이터 라이선싱 분야에서 선도적인 AI 랩 및 클라우드 제공업체와 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각하며, 새로운 AI 시대에 인터넷을 위한 확장 가능한 시스템을 구축할 수 있도록 콘텐츠 크리에이터를 지원하고 보호하는 중심적 역할을 수행한 Cloudflare에게 경의를 표합니다." – Prahanth Chandrasekar, Stack Overflow CEO

더 자세한 내용을 알아보려면, 다음 자료를 확인하세요.

Cloudflare 소개

Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 더 나은 인터넷 구축을 지원한다는 사명을 실천하고 있는 선도적인 클라우드 연결성 회사입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

가장 상호 연결성이 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다.가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 https://radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

