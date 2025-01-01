Cloudflare 為創作者提供新工具來控制其內容使用

新的內容訊號政策將賦予網站擁有者與發佈者權力，使其能夠宣告對於 AI 公司如何存取及使用其內容的偏好——此項政策完全免費提供

加州舊金山，2025 年 9 月 24 日 – 業界領先的全球連通雲公司Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今日推出最新方案，協助網站擁有者與發佈者對其內容掌握更多控制權。Cloudflare 將透過一項全新的「內容訊號政策」(content signals policy)，讓任何網站都能更輕鬆地更新其 robots.txt 檔案（這是一個簡單的文字檔案，用來告訴網路爬蟲哪些網站區域可以或不可以存取）。此項新政策將使網站營運者能夠表達他們對他人如何使用其資料的偏好，包括選擇退出 AI 概觀與推斷的能力。

網際網路正從「搜尋引擎」（為使用者提供一張可探索資訊的連結地圖），逐漸轉變為由 AI 驅動的「答案引擎」（直接給出答案），使用者甚至不需要點擊原始網站的內容。這種轉變嚴重威脅到網際網路的原有商業模式：過去，網站、內容發佈者和內容創作者可以透過吸引流量與瀏覽量來獲得收益或名聲。而現今，AI 爬蟲會從各網站大量抓取資料，但網站營運者卻沒有管道去清楚表達他們對於自身內容能否被使用、如何被使用，以及用於何種用途的細微偏好。robots.txt 檔案讓網站營運者能夠指定哪些網路爬蟲可以存取網站，以及可以存取網站的哪些部分。然而，它無法讓爬蟲知道，在存取內容之後，它們可以對這些內容做些什麼。因此，我們需要一套標準化、可供機器讀取的方式，來表明即使資料已被存取，其使用方式仍應受到限制或規範。

Cloudflare 共同創辦人暨執行長 Matthew Prince 表示：「在創作者的原始內容被其他公司用於營利的情況下，網際網路不能坐等解決方案出現。為了確保網路保持開放且蓬勃發展，我們正在為網站擁有者提供一種更好的方式，來表達他們允許哪些公司使用其內容。robots.txt 是一項未被充分運用的資源，我們可以協助強化它的功能，並向 AI 公司傳達一個明確訊息：他們不能再忽視內容創作者的偏好。」

Cloudflare 認為，無論是地方新聞機構、AI 初創企業，還是電子商務商店，只要是網站、API、MCP 伺服器或任何網際網路連接服務的營運者，都應該擁有決定他人如何將其資料用於商業用途的權力。目前，已有超過 380 萬個網域使用 Cloudflare 所提供的受管理 robots.txt 服務，來表明他們不希望自己的內容被用於訓練用途。如今，Cloudflare 的新內容訊號政策將讓使用者能進一步強化他們在 robots.txt 中所設定的偏好，並針對任何透過自動化方式（例如 AI 爬蟲）存取網站的使用者，提供一套清晰明確的指示。該政策將透過以下方式通知爬蟲：

說明如何用簡單的語言解釋內容訊號：「是」表示允許，「否」表示不允許，無訊號表示不表達偏好。

明確定義爬蟲通常使用內容的不同方式，包括搜尋、AI 輸入和 AI 訓練。

提醒各公司，網站營運者在 robots.txt 檔案中所表達的偏好，可能具有法律上的意義。

雖然 robots.txt 檔案本身未必能完全阻止非授權的資料抓取行為，但 Cloudflare 的目標是，透過這套強化的政策語言，能更清楚地向機器人操作者傳達網站擁有者的偏好，並促使企業更加尊重內容創作者的意願。

從今天起，Cloudflare 將自動為所有要求其管理 robots.txt 檔案的客戶，更新該檔案以納入這項新的政策語言。對於任何希望透過自訂的 robots.txt 檔案來宣告爬蟲如何使用其內容的使用者，Cloudflare 也發布了相關工具以提供協助。

各組織已經認識到，像「內容訊號政策」這樣的解決方案有其必要性，因為它能夠為其內容的使用方式提供更明確的指引：

新聞/媒體聯盟： 「我們非常高興 Cloudflare 推出了一項強大的新工具，現在已廣泛開放給所有使用者使用，讓內容發佈者能夠主導他們的內容以何種方式、在哪些地方被使用。這是朝著賦予各種規模的發佈者重新掌控自身內容邁出的重要一步，並確保他們能夠持續資助創作使用者所依賴的高品質內容。我們希望這能鼓勵科技公司尊重內容創作者的偏好。Cloudflare 正在證明，做正確的事不僅是可能的，更是明智的商業決策。」——新聞/媒體聯盟總裁暨執行長 Danielle Coffey

「我們讚揚 Cloudflare 的領導地位，並支援他們努力建立控制機制與通訊協定，以協助內容發佈者管理其內容的存取方式。」——Quora 產品主管 Ricky Arai-Lopez

「為了讓網路能持續成為真實人際互動的場所,那些能夠凝聚社群的平台必須具備永續發展的能力。我們支援提倡建立明確訊號的倡議,以防止內容遭到濫用與誤用。」——Reddit 技術長 Chris Slowe

「我們很高興能與 Cloudflare 合作推出『Cloudflare 內容訊號政策』,這是讓內容發佈者能夠主張自身權利,並清楚定義企業如何使用其內容的重要進展。我們與網際網路上領先的內容發佈者合作開發的開放式 RSL 標準,旨在補足內容訊號通訊協定的功能,讓內容擁有者不僅能保護自身權益,還能針對這些使用情境,定義出可供機器讀取的授權與補償條款。RSL Collective 與 Cloudflare 正攜手推進一個共同的願景:打造一個永續、開放的網路生態,在這個生態中,內容發佈者與創作者能夠蓬勃發展,並從 AI 公司獲得公平的報酬。」——RSL Collective 共同創辦人 Eckart Walther

「過去幾年間,網際網路的本質及其與內容發佈者之間的隱含協議,已經發生了極為顯著的變化。Stack Overflow 擁有約 700 億個詞元 (tokens) 的龐大資料庫,我們自豪地與領先的 AI 實驗室及雲端服務提供者在資料授權方面展開合作。我們也讚揚 Cloudflare 在賦能與保護內容創作者方面扮演了核心角色,協助打造一個能夠因應這個新 AI 時代的、可擴展的網際網路系統。」——Stack Overflow 的 CEO,Prashanth Chandrasekar

若要瞭解更多資訊，請查看下方資源：

關於 Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家業界領先的全球連通雲公司，其使命是幫助構建更好的網際網路。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。Cloudflare 的全球連通雲提供了功能最齊全的統一雲端原生產品和開發人員工具平台，因此，任何組織都能獲得高效工作、不斷開發和加速業務所需的控制能力。

Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。

若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 https://radar.cloudflare.com/zh-tw。

前瞻性聲明

本新聞稿包含經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 節與經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 節含義所載前瞻性聲明，且這些聲明涉及重大風險與不確定性。在某些情況下，您可以識別前瞻性聲明，因為其包含「可能」、「將會」、「應該」、「期望」、「探索」、「計畫」、「預期」、「會」、「打算」、「目標」、「專案」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等詞語、這些詞語的否定詞，或是其他涉及 Cloudflare 期望、策略、計畫或意圖的類似術語或表達方式。然而，並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞語。本新聞稿中所明示或暗示的前瞻性陳述，包括但不限於以下內容：有關 Cloudflare 針對其「內容訊號政策 (Content Signals Policy)」的計畫與目標、該政策的效能與功能，以及其他產品與技術的相關陳述；使用 Cloudflare 的內容訊號政策及其他產品與技術所能為客戶帶來的好處；Cloudflare 的全球網路、其產品與技術、技術發展、未來營運、成長、計畫、策略；以及 Cloudflare 執行長與其他人士所發表的評論等。由於多項因素，實際結果可能與前瞻性聲明中所載明或暗示之結果存在重大差別，包括但不限於 Cloudflare 向證券交易委員會 (SEC) 提交之文件中詳述的風險，包括 Cloudflare 在 2025 年 7 月 31 日提交的 10-Q 表格季度報告，以及 Cloudflare 可能不定時向 SEC 提交的其他文件。

在本新聞稿中所做之前瞻性聲明僅與截至聲明日期為止的活動相關。Cloudflare 沒有義務更新本新聞稿中做出之任何前瞻性聲明，以反映新聞稿發佈後的活動或情況，或是反映全新資訊或意外事件的發生狀況，除非法律要求。Cloudflare 可能不會實際完成 Cloudflare 前瞻性聲明中所披露的計畫、意圖或期望，且您不得過度依賴 Cloudflare 的前瞻性聲明。

