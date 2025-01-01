Cloudflareとユニセフの「Giga」との提携により、世界中の教育機関の接続を加速

セキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えたより高度なインターネットの構築を支援する Cloudflare（クラウドフレア）は本日、ユニセフと国際電気通信連合（ITU）の共同プロジェクトであるGigaとの新たなパートナーシップを発表しました。「Giga」は、すべての学校をインターネットに接続できるよう政府機関を支援することを目的としています。今後Gigaは、世界中の学校でのインターネットの接続状況をより的確に測定・監視するため、CloudflareのSpeed Test（速度テスト）ソリューションから得られるリアルタイムのデータを使用することになります。これは、より優れた接続ソリューションが最も必要とされている場所に政府や非営利団体がソリューションを推奨し、実装することに役立つ重要な一歩となります。

グローバルな情報格差は依然として大きな課題であり、推定13億人の子供が自宅でインターネットにアクセスできず、生徒の約50%が日々学校でインターネットを使用できていません。さらに、このデジタルギャップは経済的および社会的不平等を悪化させ、数百万人の若者の教育を受ける機会や将来の雇用の機会を制限します。この状況を踏まえ、Cloudflareは今後、毎月最大1000万件の可用性テストを教育機関で直接実施し、インターネットの速度、遅延、価格についてのデータを収集します。これは、インターネットサービスの行き届いていないコミュニティにインターネットを提供するための戦略を策定し、進捗を追跡するために必要なデータをGigaのライブオープンソースプラットフォーム「Giga Map」経由で政府や民間部門、市民社会団体に提供することに役立ちます。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は次のようにコメントしています。「Cloudflareの使命は、より良いインターネットの構築を支援すること、すなわちインターネットを誰でも利用できるようにすることです。世界中の学校の接続状況を測定・監視するための追加ツールを活用してユニセフの「Giga」を支援することにより、当社は何百万人もの子どもたちがオンラインにアクセスし、ますますデジタル化が進む世界に備えられるよう支援することになります。このような取り組みにおける役割を果たすことを支援し、情報格差の解消に取り組めることをとても誇りに思っています」

ユニセフのイノベーションオフィス局長であるThomas Davin氏は、「学校をインターネットに接続することは、すべての子供たちがデジタル学習ツールや成長に必要な情報にアクセスできるようにするために不可欠です。同時に、接続の質や速度を確保することも非常に重要です。Cloudflareは、Gigaのデータ収集能力をさらに高め、各国が学校の接続性に対する投資計画をする際に、精度の高い意思決定を行えるようにします。このパートナーシップから生まれる可能性は、期待にあふれるものです。」

「Giga Map」を利用することで、政府は学校の地理的位置を突き止め、リアルタイムの接続状況を測定し、最も効果的な接続ソリューションと資金調達戦略を特定し、学校の接続性を改善するために必要な実用的なインサイトを得ることができます。世界330都市以上にデータセンターを擁するCloudflareのグローバルネットワークは、「Giga」の使命を支援するため、遅延を最小限に抑え、正確なリアルタイム評価を世界中に提供できる戦略的な立地を誇ります。Cloudflareとの新たな連携により、「Giga」のリアルタイムの監視機能が一層強化され、「学校においてインターネットに接続できることを当たり前にする」という「Giga」の野心的な目標達成に向けた進展が加速されます。

