전 세계 학교 연결 가속화를 위해 파트너십을 체결한 Cloudflare와 유니세프의 Giga

캘리포니아주 샌프란시스코, 2025년 9월 26일 – Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 클라우드 연결성을 선도하는 기업으로, 오늘 유니세프와 국제통신연합(ITU)이 모든 학교를 인터넷에 연결하는 과정에서 정부를 지원하기 위해 공동으로 추진하는 Giga 이니셔티브와의 새로운 파트너십을 발표했습니다. 이제 Giga는 Cloudflare의 속도 테스트 솔루션의 실시간 데이터를 사용하여 전 세계 학교의 인터넷 연결을 더 효과적으로 측정하고 모니터링할 예정입니다. 이는 정부와 비영리 단체가 가장 필요한 곳에서 더 나은 연결 솔루션을 지지하고 구현하는 데 중요한 단계입니다.

약 13억 명의 어린이가 가정에서 인터넷을 사용하지 못하고 있으며 약 50%의 학생이 학교에서 매일 인터넷을 사용하지 못하는 등 글로벌 디지털 격차는 여전히 심각한 문제로 남아 있습니다. 게다가, 이러한 디지털 격차는 경제적, 사회적 불평등을 강화하여 수백만 명의 젊은이가 교육과 향후 고용 기회에 접근하는 것을 제한합니다. 이제 Cloudflare는 여러 학교에서 직접 월별 1,000만 건의 가용성 테스트를 실시하여 인터넷 속도, 대기 시간, 경제성에 대한 데이터를 수집합니다. 이를 통해 Giga의 라이브 오픈 소스 플랫폼인 Giga Maps는 정부, 민간 부문, 시민 사회 단체가 취약한 커뮤니티에 인터넷을 제공하는 전략을 개발하고 진행 상황을 추적하는 데 필요한 데이터를 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.

“Cloudflare의 사명은 더 나은 인터넷을 구축하는 것이며, 이는 모두가 인터넷에 더 쉽게 접근할 수 있도록 만드는 것을 의미”한다고 Cloudflare의 공동 설립자 겸 CEO인 Matthew Prince는 이야기합니다. “유니세프의 Giga에 전 세계 학교의 연결성을 측정하고 모니터링할 추가 도구를 제공한다는 것은 수백만 명의 어린이가 온라인에 접속하고 점점 더 커지는 디지털 세상에 적응하도록 보장한다는 의미입니다. 저는 우리가 이러한 노력에 힘을 보태고 디지털 격차를 해소하기 위해 노력하고 있다는 것이 자랑스럽습니다.”

“학교를 인터넷에 연결하는 것은 모든 아이들이 디지털 학습 도구와 정보에 액세스할 수 있도록 하는 데 꼭 필요한 일입니다. 최고의 연결 품질과 속도를 보장하는 것도 중요합니다.” Thomas Davin, 유니세프 혁신 오피스 글로벌 이사. “Cloudflare는 Giga의 데이터 수집에 더 많은 힘을 불어넣고, 중요한 의사 결정을 하는 국가에서 학교 연결에 대한 투자를 정확하게 계획할 수 있도록 지원할 것입니다. 이 파트너십의 잠재력은 정말 기대됩니다.”

Giga Maps를 통해 정부에서는 학교의 위치를 파악하고, 실시간으로 연결 상태를 측정하며, 가장 효과적인 연결 솔루션과 자금 조달 전략을 파악하고, 학교 연결을 개선하는 데 필요한 실행 가능성 있는 인사이트를 정부에 제공할 수 있습니다. 전 세계 330개 이상의 도시에 데이터 센터를 보유한 Cloudflare의 전역 네트워크는 대기 시간을 최소화하고 전 세계적으로 정확한 실시간 평가를 제공함으로써 Giga의 사명을 효율적으로 지원할 수 있는 전략적 위치에 있습니다. Cloudflare와의 새로운 협력을 통해 유니세프는 실시간 모니터링 성능을 한층 강화하고, 보편적인 학교 연결성 구축이라는 야심 찬 목표를 향한 여정에 박차를 가할 수 있습니다.

Cloudflare 소개

Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 더 나은 인터넷 구축을 지원한다는 사명을 실천하고 있는 선도적인 클라우드 연결성 회사입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

가장 상호 연결성이 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 https://radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

Cloudflare 팔로우하기: 블로그 | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

미래지향적 진술

본 언론 발표에는 1933년 증권법 개정본의 섹션 27A와 1934년 증권거래소법 개정본의 섹션 21E에 정의된 상당한 위험 및 불확실성을 포함하고 있는 진술인 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. “할 수 있음”, “할 것임”, “할 가능성이 있음”, “할 것으로 예측됨”, “살펴볼 예정임”, “계획하고 있음”, “기대하고 있음”, “가능성이 있음”, “하려 함”, “목표로 함”, “예상함”, “고려함”, “믿음”, “추정함”, “예측함”, “가능성”, “계속해서” 등의 단어 및 해당 단어의 부정형, 또는 Cloudflare의 예측, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 유사한 단어 또는 표현을 통해 미래지향적 진술이 확인되는 경우가 있습니다. 하지만, 모든 미래지향적 진술에 이와 같이 확인할 수 있는 단어가 포함되지는 않습니다. 이 보도 자료에 표시 혹은 암시된 미래지향적 진술에는 Cloudflare의 속도 테스트 솔루션 및 기타 Cloudflare 제품과 기술의 역량 및 효율성에 대한 진술, 속도 테스트 솔루션 및 기타 Cloudflare 제품과 기술을 이용하는 Cloudflare 고객 및 파트너의 이점, Cloudflare와 유니세프의 파트너십과 그 파트너십이 가져올 잠재적인 이점, Cloudflare의 기술 개발, 향후 운영, 성장, 이니셔티브나 전략, Cloudflare CEO 및 기타 인원의 발언 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. Cloudflare에서 2025년 7월 31일 양식 10-Q에 작성해서 제출한 Cloudflare의 분기 보고서 및 기타 SEC에 주기적으로 제출할 제출물 등을 포함하는 증권거래위원회(SEC) 제출물에 명시된 위험 및 그 밖의 여러 이유로, 실제 나오게 될 결과는 미래지향적 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 크게 다를 수 있습니다.

본 언론 발표에서 이루어진 미래지향적 진술은 진술이 이루어진 날짜 이전에 발생한 사건에만 관계됩니다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, Cloudflare에서는 본 언론 발표에서 사용한 미래지향적 진술을 언론 발표 시점 이후 발생한 사건 및 현황, 새로운 정보, 예측 불가능했던 사건의 발생 등을 반영해 갱신할 의무를 지니지 않습니다. Cloudflare는 자사의 미래지향적 서술문에서 공개한 계획, 의도 또는 예측을 달성하지 못할 가능성이 있으며, Cloudflare의 미래지향적 진술을 과도하게 신뢰해서는 안 됩니다.

© 2025 Cloudflare, Inc. All rights reserved. Cloudflare, Cloudflare 로고, 기타 Cloudflare 마크는 미국 및 기타 관할 지역에서 Cloudflare, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 모든 기타 마크 및 이름은 각 소유주의 상표일 수 있습니다.