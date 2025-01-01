Cloudflare y Giga se asocian con UNICEF para acelerar la conectividad escolar en todo el mundo

San Francisco, CA, 26 de septiembre de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy una nueva asociación con Giga, una iniciativa conjunta de UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dedicada a ayudar a los gobiernos a conectar todas las escuelas a Internet. Ahora, Giga utilizará los datos en tiempo real de la solución de prueba de velocidad de Cloudflare para medir y supervisar mejor la conectividad a Internet en las escuelas de todo el mundo, un paso fundamental para ayudar a los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro a promover e implementar mejores soluciones de conectividad donde más se necesitan.

La brecha digital global sigue siendo un desafío importante, ya que se estima que 1 300 millones de niños carecen de acceso a Internet en el hogar y casi el 50 % de los estudiantes no pueden usar Internet a diario en la escuela. Además, esta brecha digital refuerza las desigualdades económicas y sociales, y limita el acceso a la educación y a las futuras oportunidades de empleo de millones de jóvenes. Ahora, Cloudflare realizará hasta 10 millones de pruebas de disponibilidad por mes directamente desde las escuelas para recopilar datos sobre la velocidad, la latencia y la disponibilidad de Internet. Esto ayudará a impulsar la plataforma de código abierto en vivo de Giga, Giga Maps, para brindar a los gobiernos, el sector privado y los grupos de la sociedad civil los datos que necesitan para desarrollar estrategias y hacer un seguimiento del progreso para llevar Internet a las comunidades marginadas.

"La misión de Cloudflare es ayudar a mejorar Internet, y eso significa hacer que Internet sea más accesible para todos", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Ayudar a Giga de UNICEF con herramientas adicionales para medir y monitorear la conectividad escolar en todo el mundo significa que estamos ayudando a garantizar que millones de niños puedan conectarse y prepararse para un mundo cada vez más digital. Estoy orgulloso de que nuestro trabajo contribuye a ese esfuerzo, y que trabajamos para cerrar la brecha digital".

"Conectar las escuelas a Internet es una parte esencial para garantizar que todos los niños puedan acceder a las herramientas digitales de aprendizaje y a la información que necesitan para progresar. Igualmente importante es garantizar la mejor calidad y velocidad de la conectividad”, afirmó Thomas Davin, director global de la Oficina de Innovación de UNICEF. "Cloudflare activará aún más la capacidad de recopilación de datos de Giga y permitirá que los países encargados de la toma de decisiones críticas planifiquen con precisión las inversiones en la conectividad escolar. El potencial de esta asociación es realmente emocionante".

Giga Maps permite a los gobiernos geolocalizar las escuelas, medir su estado de conectividad en tiempo real, identificar las soluciones de conectividad y las estrategias de financiación más eficaces, y luego proporcionar a los gobiernos la información práctica necesaria para mejorar la conectividad escolar. La red global de Cloudflare, con centros de datos en más de 330 ciudades de todo el mundo, está estratégicamente posicionada para minimizar la latencia y ofrecer evaluaciones precisas en tiempo real a nivel global para apoyar la misión de Giga. Esta nueva colaboración con Cloudflare mejorará aún más sus capacidades de monitoreo en tiempo real y acelerará el progreso hacia su ambicioso objetivo de conectividad escolar universal.

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, puede identificar las proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", " pretender", "objetivo", "proyecto", "contemplar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial" o "continuar", o el negativo de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que afectan las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones futuras contienen estas palabras de identificación. Las proyecciones futuras expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, a modo enunciativo pero no se limita a, afirmaciones con respecto a las capacidades y a la efectividad de la solución de Speed Test de Cloudflare y de otros productos y tecnologías de Cloudflare, los beneficios para los clientes de Cloudflare a partir del uso de la solución de Speed Test de Cloudflare y de otros productos y tecnologías de Cloudflare, la asociación de Cloudflare con UNICEF y de los beneficios potenciales que resulten de dicha asociación, el desarrollo tecnológico de Cloudflare, las futuras operaciones, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare, y los comentarios realizados por el director general de Cloudflare y otros. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los establecidos o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluido el informe trimestral de Cloudflare en el Formulario 10 -Q presentada el 31 de julio de 2025, así como otras presentaciones que Cloudflare pueda hacer ocasionalmente ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2025 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.