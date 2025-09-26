Cloudflare und UNICEF-Initiative Giga beschleunigen gemeinsam die Internetanbindung von Schulen weltweit

San Francisco (Kalifornien), 26. September 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute eine neue Partnerschaft mit Giga bekannt. Diese gemeinsame Initiative von UNICEF und der International Telecommunication Union (ITU) unterstützt Staaten dabei, alle Schulen an das Internet anzuschließen. Giga wird künftig mithilfe von Echtzeitdaten der Geschwindigkeitstestlösung von Cloudflare die Internetanbindung von Schulen auf der ganzen Welt besser messen und erfassen können. Damit können Staaten und gemeinnützige Organisationen sich für bessere Konnektivitätslösungen einsetzen und sie dort einführen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Die digitale Kluft stellt international nach wie vor eine große Herausforderung dar: Schätzungsweise 1,3 Milliarden Kinder haben zu Hause keinen Internetzugang und fast 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler können das Internet nicht täglich in der Schule nutzen. Dies verstärkt die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit und schränkt die Bildungs- und zukünftigen Beschäftigungschancen für Millionen junger Menschen ein. Ab sofort führt Cloudflare monatlich bis zu 10 Millionen Verfügbarkeitstests direkt bei Schulen durch, um Daten zu Internetgeschwindigkeit, Latenz und Erschwinglichkeit zu erheben. Diese Informationen werden in die quelloffene Live-Plattform Giga Maps eingespeist. Dem Staat, dem Privatsektor und zivilgesellschaftlichen Gruppen stehen damit die erforderlichen Daten zur Entwicklung von Strategien für eine bessere Internetanbindung unterversorgter Bevölkerungsgruppen und zur Erfassung der dabei erzielten Fortschritte zur Verfügung.

„Cloudflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein besseres Internet zu schaffen. Das bedeutet, das Web für alle besser zugänglich zu machen“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Wir unterstützen die Giga-Initiative der UNICEF mit zusätzlichen Tools zur Messung und Erfassung der Internetverbindungen von Schulen auf der ganzen Welt und tragen so dazu bei, dass Millionen Kinder Zugang zum Internet erhalten und sich auf eine immer stärker digitalisierte Welt vorbereiten können. Es macht mich stolz, dass wir mit unserer Arbeit einen Beitrag zu diesem Ziel und zur Schließung der digitalen Kluft leisten.“

„Um sicherzustellen, dass alle Kinder Zugang zu digitalen Lernwerkzeugen und den Informationen haben, die sie für ihre Entwicklung brauchen, spielt die Anbindung von Schulen an das Internet eine entscheidende Rolle. Ebenso wichtig ist es, die beste Qualität und Geschwindigkeit der Verbindungen zu gewährleisten“, so Thomas Davin, Global Director des UNICEF Office of Innovation. „Cloudflare wird die Datenerfassung von Giga noch erweitern und Ländern die Möglichkeit geben, wichtige Entscheidungen für eine präzise Planung ihrer Investitionen in die Vernetzung von Schulen zu treffen. Das Potenzial dieser Partnerschaft ist schlichtweg atemberaubend.“

Mit Giga Maps können Behörden den Standort von Schulen bestimmen, ihren Anbindungsstatus in Echtzeit messen, die effektivsten Konnektivitätslösungen und Finanzierungsstrategien in Erfahrung bringen und die für die Verbesserung der Internetanbindung erforderlichen Erkenntnisse gewinnen. Das globale Cloudflare-Netzwerk ist mit Rechenzentren in mehr als 330 Städten rund um den Globus strategisch gut aufgestellt, um die Latenz auf ein Mindestmaß zu verringern und zur Unterstützung der Bestrebungen von Giga korrekte Echtzeit-Messwerte für die ganze Welt zu liefern. Durch die neue Zusammenarbeit mit Cloudflare wird Giga einen noch besseren Echtzeit-Überblick erhalten und das ehrgeizige Ziel, alle Schulen weltweit an das Internet anzuschließen, schneller erreichen können.

