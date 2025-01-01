Cloudflare 和 UNICEF 的 Giga 建立合作關係，加速全球學校連線

加利福尼亞州舊金山，2025 年 9 月 26 日 ——業界領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今天宣布與 Giga 建立新的合作關係，Giga 是 UNICEF 和國際電信聯盟 (ITU) 共同推出的一項計畫，致力於支援政府將每所學校連線到網際網路。現在，Giga 將使用從 Cloudflare 速度測試解決方案中獲取的即時資料，更好地測量和監控全球各地學校的網際網路連線能力——若要幫助政府和非營利組織在最需要的地方宣導和實作更好的連線解決方案，這是最關鍵的一步。

全球數位鴻溝仍然是一個重大的挑戰，估計有 13 億兒童在家中無法存取網際網路，將近 50% 的學生無法每天在學校使用網際網路。此外，這種數位差距還加劇了經濟和社會不平等，限制了數百萬年輕人獲得教育和未來就業的機會。現在，Cloudflare 每月直接從學校進行多達 1,000 萬次可用性測試，以收集有關網際網路速度、延遲和可負擔性的資料。這將協助支援 Giga 的即時開放原始碼平台 Giga Maps，為政府、私營部門和公民社會組織團體提供所需的資料，以便制定策略並追踪將網際網路覆蓋服務欠缺社區的進度。

Cloudflare 共同創辦人兼 CEO Matthew Prince 說：「Cloudflare 的使命是幫助構建更好的網際網路，這意味著要讓每個人都更容易存取網際網路。」「為 UNICEF 的 Giga 提供額外的工具來測量和監控世界各地的學校連線，意味著我們正在協助確保數百萬兒童能夠上網，並為日益數位化的世界做好準備。我們不僅在這方面發揮了重要作用，還在努力縮小數位鴻溝，我為此感到無比自豪。」

「若要確保所有兒童都能存取數位學習工具以及茁壯成長所需的資訊，學校能否與網際網路連線至關重要。而且，確保最佳連線品質和連線速度同樣至關重要，」UNICEF 創新辦公室全球總監 Thomas Davin 說道。「Cloudflare 將為 Giga 的資料收集注入更多動力，讓國家/地區能夠在學校連線投資計劃方面做出精準的關鍵決策。這種合作關係的潛力簡直太令人興奮了。」

Giga Maps 讓政府能夠追溯學校的位置、測量其即時連線狀態並確定最有效的連線解決方案和融資策略，然後為政府提供改善學校連線所需的可行見解。Cloudflare 的全球網路擁有遍佈全球 330 多座城市的資料中心，可以在戰略上最大限度減少延遲，並在全球範圍內提供準確、即時的評估，以支援 Giga 的使命。與 Cloudflare 建立這項新的合作關係後，Giga 將進一步增強即時監控能力，並加速實現雄心勃勃的普及學校連線的目標。

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家業界領先的全球連通雲公司，其使命是幫助構建更好的網際網路。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。Cloudflare 的全球連通雲提供了功能最齊全的統一雲端原生產品和開發人員工具平台，因此，任何組織都能獲得高效工作、不斷開發和加速業務所需的控制能力。

Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。

若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 https://radar.cloudflare.com/zh-tw。

