Cloudflare et le projet Giga de l'UNICEF s'associent pour accélérer la connectivité des écoles partout dans le monde

Paris, le 26 septembre 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce un nouveau partenariat avec Giga, une initiative commune entre l'UNICEF et l'ITU (International Telecommunication Union, Union internationale des télécommunications) pensée pour soutenir les gouvernements dans leurs efforts visant à connecter chaque école à Internet. Le projet Giga s'appuiera sur les données en temps réel du service de test de la vitesse Cloudflare Speed Test afin de mieux mesurer et surveiller la connectivité Internet dans les écoles à travers le monde. Cette étape essentielle permettra d'aider les gouvernements et les organisations à but non lucratif à plaider en faveur du déploiement et de la mise en place de meilleures solutions de connectivité là où elles sont le plus nécessaires.

Avec environ 1,3 milliard d'enfants ne disposant pas d'un accès Internet chez eux et près de 50 % des élèves qui ne peuvent utiliser Internet quotidiennement à l'école, la fracture numérique mondiale demeure un défi considérable. De plus, en limitant l'accès à l'éducation et à de futures opportunités d'emploi pour des millions de jeunes, ce fossé numérique renforce les inégalités économiques et sociales. Cloudflare conduira désormais jusqu'à 10 millions de tests de disponibilité par mois directement dans les écoles afin de collecter des données sur la vitesse, la latence et l'accessibilité d'Internet sur le plan des coûts. Cette opération permettra de soutenir la plateforme open source en direct de Giga (nommée Giga Maps) en proposant aux organismes gouvernementaux, aux entreprises du secteur privé et aux groupes issus de la société civile les données dont ils ont besoin pour définir des stratégies et suivre les progrès réalisés en matière de déploiement d'Internet auprès des collectivités mal desservies.

« Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Or, cette dernière implique de rendre Internet plus accessible à tous », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « En mettant à disposition des outils supplémentaires permettant de mesurer et de surveiller la connectivité des écoles partout à travers le monde, nous contribuons à aider le projet Giga de l'UNICEF à s'assurer que des millions d' enfants puissent se connecter et se préparer à un monde toujours plus numérique. Je suis fier de notre travail et du rôle que nous avons joué dans cette initiative, ainsi que de nos efforts communs pour contribuer à réduire la fracture numérique. »

« La connexion des écoles à Internet est essentielle pour permettre à tous les enfants d'accéder aux informations et aux outils d'enseignement numérique dont ils ont besoin pour assurer leur développement. De même, il s'avère tout aussi essentiel de garantir la meilleure qualité et la meilleure vitesse possibles pour la connectivité », explique Thomas Davin, Global Director, UNICEF Office of Innovation. « La collecte de données pour Giga va permettre à Cloudflare de générer encore davantage de puissance, mais aussi permettre aux principaux pays décisionnaires de planifier avec précision les investissements concernant la connectivité des écoles. Le potentiel de ce partenariat est absolument passionnant. »

La plateforme Giga Maps permet aux États de géolocaliser les écoles, de mesurer l'état de leur connectivité en temps réel, d'identifier les solutions de connectivité et les stratégies de financement les plus efficaces, mais aussi de proposer les informations exploitables nécessaires aux organismes gouvernementaux pour améliorer la connectivité des écoles. Avec des datacenters implantés dans plus de 330 villes à travers le monde, le réseau mondial Cloudflare bénéficie d'un positionnement stratégique pour minimiser la latence, tout en proposant des évaluations précises et en temps réel à l'échelle mondiale, afin de soutenir la mission du projet Giga. Cette nouvelle collaboration avec Cloudflare renforcera encore les capacités de suivi en temps réel de l'entreprise et accélérera sa progression vers son objectif ambitieux de mise en place d'une connectivité universelle à l'école.

