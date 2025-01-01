지원
Cloudflare, 차세대 기술 리더 양성을 지원하기 위해 2026년 1,111명의 인턴 채용 목표

Cloudflare, 인터넷의 미래에 투자하기 위해 학생과 스타트업을 위한 신규 프로그램 마련했습니다.

Cloudflare, 독립 저널리즘과 비영리 단체를 AI 크롤러로부터 무료로 보호

Cloudflare의 Galileo 프로젝트는 이제 언론인과 비영리 단체가 AI가 그들의 원본 콘텐츠를 사용하는 방식을 직접 통제할 수 있도록 지원합니다

Cloudflare와 Coinbase, x402 Foundation 출범 발표

x402 Foundation은 새로운 개방형 인터넷 표준을 통해 온라인 결제를 간소화하는 것을 목표로 합니다

Cloudflare, 크리에이터가 자신의 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구 제공

새로운 콘텐츠 신호 정책은 웹 사이트 소유자와 퍼블리셔가 AI 기업이 자신의 콘텐츠에 접근하고 활용하는 방식에 대해 선호도를 직접 선언할 수 있도록 권한을 부여합니다. 그리고 이 모든 기능은 완전히 무료로 제공됩니다.

Cloudflare, NET Dollar를 도입하여 AI 기반 인터넷을 위한 새로운 비즈니스 모델 지원

NET Dollar는 인터넷의 속도로 전 세계에서 안전한 거래를 지원합니다

전 세계 학교의 연결성을 가속화하기 위해 파트너십을 체결한 Cloudflare와 유니세프의 Giga

Cloudflare의 속도 테스트 솔루션과 글로벌 네트워크는 유니세프에 실시간 데이터를 제공하여 디지털 격차를 해소하는 데 도움을 줍니다

