Cloudflare, 크리에이터가 자신의 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구 제공

새로운 콘텐츠 신호 정책은 웹 사이트 소유자와 퍼블리셔가 AI 기업이 자신의 콘텐츠에 접근하고 활용하는 방식에 대해 선호도를 직접 선언할 수 있도록 권한을 부여합니다. 그리고 이 모든 기능은 완전히 무료로 제공됩니다.