Cloudflare, 독립 언론과 비영리 단체를 AI 크롤러로부터 무료로 보호 지원

캘리포니아주 샌프란시스코, 2025년 9월 23일 – Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 클라우드 연결성을 선도하는 기업으로, 오늘 Galileo 프로젝트를 확장하여 비영리 단체와 독립 언론이 AI 서비스가 자신의 웹 사이트 콘텐츠에 액세스하는 방식을 모니터링하고 제어할 수 있도록 지원한다고 발표했습니다. 이 프로그램에 참여하는 750명의 언론인, 독립 뉴스 기관 및 전 세계 뉴스 수집을 지원하는 기타 비영리 단체들은 Cloudflare의 Bot Management 및 AI Crawl Control 서비스에 무료로 액세스하여 원치 않는 AI 크롤러로부터 자신의 웹 사이트를 더욱 효과적으로 보호할 수 있게 됩니다.

특히 지역 단위에서 운영되거나 억압적인 사회 환경에서 활동하는 비영리 단체와 뉴스 기관은 AI 기반 웹 환경으로의 전환 과정에서 큰 어려움에 직면하고 있습니다. 이들은 독자와 소통하고, 정확한 정보를 대중에게 전달하며, 중요한 수익이나 기금을 마련하기 위해 사람들이 자신의 사이트를 방문하는 것에 의존하고 있습니다. 그러나 점점 더 많은 사람들이 정보를 얻기 위해 AI 모델을 활용하면서, 정보의 실제 출처인 웹 사이트를 직접 찾는 경우는 줄어들고 있습니다. 이러한 악순환은 뉴스 기관의 사업 지속 가능성을 위협할 뿐 아니라, 지역 사회를 지역 뉴스 소스를 잃을 위험에 빠뜨리고 있습니다.

“저는 저널리즘을 믿습니다. 그리고 지역 독립 언론의 건전성이 건강한 인터넷과 사회를 위해 반드시 필요하다고 생각합니다.”라고 Cloudflare의 공동 창업자이자 CEO인 Matthew Prince는 말합니다. “Galileo 프로젝트를 시작할 당시, 우리는 사이버 공격으로 언론인과 인권 활동가들의 온라인 목소리가 억압되는 것을 막고자 했습니다. 이제 그 비전은 더욱 확장되어, AI의 발전이 이들에게 불리하게 작용하지 않고 오히려 도움이 되도록 보장하려 합니다.”

2014년부터 Cloudflare의 Galileo 프로젝트는 비영리 단체, 언론인, 인권 옹호자 및 취약 계층을 사이버 위협으로부터 보호하는 데 기여해 왔습니다. 올해 초 Cloudflare는 대형 퍼블리셔와 모든 유형의 콘텐츠 크리에이터가 웹 사이트의 콘텐츠에 AI 크롤러가 액세스하는 방식을 더욱 효과적으로 제어하고 모니터링할 수 있도록 지원하는 방안을 발표한 바 있습니다. 이제 Cloudflare는 이러한 도구를 더 많은 비영리 단체와 언론인에게 무료로 제공하여 AI 기반 웹에 더욱 원활하게 적응할 수 있도록 돕고자 합니다. 아울러 Cloudflare는 비영리 및 공익 단체가 AI를 활용하고 구축하는 방식을 최신화하여 이들이 사명을 더욱 효과적으로 뒷받침할 수 있도록 AI 도구에 대한 액세스를 확대하는 데 전념하고 있습니다.

AI 기반 환경을 헤쳐 나가는 독립 언론

"AI와 파괴적인 디지털 혁신으로 정의되는 시대에 독립 언론에 강력한 도구를 제공하는 것은 단순한 지원이 아니라 생명줄과도 같습니다.”라고 Internews Europe의 CEO인 Meera Selva는 말합니다. “Cloudflare가 Internews와 그 파트너들에게 안전한 비즈니스급 액세스를 제공하려는 노력은, 고위험 환경에서 활동하는 언론인들이 사이버 위협에 맞서 언론의 자유를 수호할 수 있도록 힘을 실어주었습니다. 정보가 안전하게 흐를 때, 공동체가 번영할 수 있기 때문입니다.”

“독립 퍼블리셔가 비즈니스 성장에 집중하려면 사용하기 쉽고 저렴한 도구가 필요합니다.”라고 LION의 멤버십 디렉터 Sarah Gustavus Lim은 전했습니다. "LION은 Cloudflare가 Galileo 프로젝트를 통해 수년간 당사 회원들에게 제공해 온 보안과 보호에 감사드리며, 이제 빠르게 진화하는 디지털 보안 환경을 관리할 수 있도록 회원들이 더 많은 리소스를 활용할 수 있게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”

"독립 언론이 뉴스를 수집하고 신뢰할 수 있는 정보를 배포하는 민주적 역할을 수행하기 위해서는 정치적 또는 비즈니스 영향력으로부터 자유로운 수익 창출이 뒷받침되어야 합니다."라고 International Press Institute의 혁신 및 미디어 사업 책임자인 Ryan Powell은 말합니다. “퍼블리셔 사이트의 크롤링을 모니터링하고 이를 수익화함으로써 언론은 지적 재산을 보호하는 동시에, 양질의 저널리즘을 지원할 수 있는 새로운 수익원을 개발할 수 있습니다.”

더 자세한 내용을 알아보려면, 다음 자료를 확인하세요.

Cloudflare 소개 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 더 나은 인터넷 구축을 지원한다는 사명을 실천하고 있는 선도적인 클라우드 연결성 회사입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

상호 연결성이 가장 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 https://radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

미래지향적 진술

본 언론 발표에는 1933년 증권법 개정본의 섹션 27A와 1934년 증권거래소법 개정본의 섹션 21E에 정의된 상당한 위험 및 불확실성을 포함하고 있는 진술인 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. “할 수 있음”, “할 것임”, “할 가능성이 있음”, “할 것으로 예측됨”, “살펴볼 예정임”, “계획하고 있음”, “기대하고 있음”, “가능성이 있음”, “하려 함”, “목표로 함”, “예상함”, “고려함”, “믿음”, “추정함”, “예측함”, “가능성”, “계속해서” 등의 단어 및 해당 단어의 부정형, 또는 Cloudflare의 예측, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 유사한 단어 또는 표현을 통해 미래지향적 진술이 확인되는 경우가 있습니다. 하지만, 모든 미래지향적 진술에 이와 같이 확인할 수 있는 단어가 포함되지는 않습니다. 이 보도 자료에 표시 혹은 암시된 미래지향적 진술에는 Galileo 프로젝트에 대한 Cloudflare의 계획 및 목표, Cloudflare의 봇 관리 서비스 및 AI 크롤링 제어, Cloudflare의 기타 제품 및 기술의 기능과 효율성, Cloudflare의 봇 관리 서비스 및 AI 크롤링 제어, Cloudflare의 기타 제품 및 기술 사용으로 Cloudflare 고객이 얻는 이점, Cloudflare의 글로벌 네트워크, Cloudflare의 기술 개발, 향후 운영, 성장, 이니셔티브 또는 전략, Cloudflare CEO 및 다른 이들의 발언 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. Cloudflare에서 2025년 7월 31일 양식 10-Q에 작성해서 제출한 Cloudflare의 분기 보고서 및 기타 SEC에 주기적으로 제출할 제출물 등을 포함하는 증권거래위원회(SEC) 제출물에 명시된 위험 및 그 밖의 여러 이유로, 실제 나오게 될 결과는 미래지향적 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 크게 다를 수 있습니다.

본 언론 발표에서 이루어진 미래지향적 진술은 진술이 이루어진 날짜 이전에 발생한 사건에만 관계됩니다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, Cloudflare에서는 본 언론 발표에서 사용한 미래지향적 진술을 언론 발표 시점 이후 발생한 사건 및 현황, 새로운 정보, 예측 불가능했던 사건의 발생 등을 반영해 갱신할 의무를 지니지 않습니다. Cloudflare는 자사의 미래지향적 서술문에서 공개한 계획, 의도 또는 예측을 달성하지 못할 가능성이 있으며, Cloudflare의 미래지향적 진술을 과도하게 신뢰해서는 안 됩니다.

© 2025 Cloudflare, Inc. All rights reserved. Cloudflare, Cloudflare 로고, 기타 Cloudflare 마크는 미국 및 기타 관할 지역에서 Cloudflare, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 모든 기타 마크 및 이름은 각 소유주의 상표일 수 있습니다.