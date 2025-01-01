San Francisco, Californie (États-Unis), 23 septembre 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, a annoncé aujourd'hui l'extension du projet Galileo avec l'objectif d'aider les organisations à but non lucratif et les médias indépendants à surveiller et contrôler la manière dont les services IA accèdent aux contenus publiés sur leurs sites web. Les participants au programme, qui réunit 750 journalistes, organismes de presse indépendants et autres organisations à but non lucratif soutenant la collecte d'informations dans le monde entier, auront accès aux services de gestion des bots et AI Crawl Control de Cloudflare, qui leur permettront de mieux protéger leurs sites web contre les robots d'indexation IA indésirables.

Pour les organismes de presse, notamment ceux qui opèrent au niveau local ou au sein de sociétés répressives, la transition vers le web piloté par IA comporte des défis considérables. Ces organisations dépendent de la consultation de leurs sites par les internautes, qui leur permet de communiquer avec leurs lecteurs, de diffuser des informations exactes au public et de générer des revenus ou des collectes de fonds essentiels. Cependant, à l'heure où les internautes plébiscitent toujours davantage les modèles IA pour la recherche d'informations, ils sont de moins en moins enclins à se rendre sur le site web d'où proviennent les informations qu'ils ont reçues. Ce cycle menace la capacité des organismes de presse à poursuivre leurs activités et fait également courir aux communautés le risque de perdre leurs sources d'informations locales.

« Je crois au journalisme, et je pense que l'intégrité de l'information locale et indépendante est essentielle pour bâtir un Internet et une société sains », déclare Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Lorsque nous avons lancé le projet Galileo, nous voulions contribuer à mettre un terme aux cyberattaques qui étouffent les voix des journalistes et des défenseurs des droits humains en ligne. Aujourd'hui, cette vision se développe et nous voulons nous assurer que l'évolution de l'IA joue en leur faveur, en non en leur défaveur. »

Depuis 2014, le projet Galileo de Cloudflare contribue à protéger les organisations à but non lucratif, les journalistes, les défenseurs des droits humains et les groupes vulnérables contre les cybermenaces. Un peu plus tôt cette année, Cloudflare a annoncé comment elle aidait les grands éditeurs et les créateurs de contenu de toutes sortes à mieux contrôler et surveiller la manière dont les robots d'indexation IA accèdent aux contenus publiés sur leurs sites web. Cloudflare souhaite aujourd'hui mettre ces outils à la disposition d'un plus grand nombre de journalistes et d'organisations à but non lucratif, afin de les aider à mieux s'adapter au web piloté par IA. Cloudflare s'engage également à étendre l'accès aux outils IA pour les organisations à but non lucratif et d'intérêt public, afin de moderniser la manière dont elles peuvent utiliser l'IA et l'employer pour développer des solutions permettant de mieux soutenir leur mission.

Les médias indépendants s'orientent face au panorama du web piloté par IA

« Dans une ère définie par l'IA et la révolution numérique, la fourniture d'outils robustes aux médias indépendants ne constitue pas seulement un soutien, mais une véritable bouée de sauvetage, » déclare Meera Selva, CEO d'Internews Europe. « L'engagement de Cloudflare à doter Internews et ses partenaires d'un accès sécurisé, correspondant à l'offre Business de l'entreprise, a permis aux journalistes travaillant dans des environnements à haut risque de résister aux cybermenaces et de préserver la liberté de la presse. En effet, lorsque l'information circule n toute sécurité, les communautés prospèrent. »

« Les éditeurs indépendants ont besoin d'outils abordables et faciles à utiliser, afin de pouvoir se concentrer sur le développement de leur activité », déclare Sarah Gustavus Lim, Membership Director chez LION. « LION est reconnaissante à Cloudflare pour la sécurité et la protection qu'elle fournit depuis des années à ses membres par le biais du projet Galileo, et nous sommes ravis de voir que davantage de ressources sont désormais disponibles pour aider les membres à faire face au panorama rapidement changeant de la sécurité numérique. »

« La capacité des médias indépendants à remplir leur fonction démocratique en collectant des informations et en diffusant des informations fiables dépend de leur capacité à générer des revenus libres de toute influence politique ou commerciale, » déclare Ryan Powell, Head of Innovation and Media Business d'International Press Institute. « En surveillant et en monétisant l'indexation des sites des éditeurs, les médias peuvent protéger leur propriété intellectuelle, tout en développant de nouvelles sources de revenus permettant de soutenir leur journalisme de qualité. »

À propos de Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Ses solutions permettent à ses clients de rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier du contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud pour plus d'informations sur le cloud de connectivité de Cloudflare et sur https://radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

