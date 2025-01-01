Cloudflare 協助保護獨立媒體與非營利組織免受 AI 爬蟲侵擾——完全免費

加州舊金山，2025 年 9 月 23 日 – 業界領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今日宣布將擴大 Galileo 專案，協助非營利組織與獨立媒體監控並控制 AI 服務存取其網站內容的方式。參與此計畫的成員，包括全球 750 名記者、獨立新聞機構以及其他支援新聞採訪的非營利組織，都將能夠免費使用 Cloudflare 的 Bot Management 與 AI Crawl Control 服務，以更好地保護其網站，避免遭受非必要的 AI 爬蟲存取。

非營利組織與新聞機構，尤其是那些在地方層級運作或身處壓迫性社會中的組織，在轉型至 AI 驅動的網路環境時面臨著重大挑戰。他們仰賴民眾能夠造訪其網站，以便與讀者建立連結、向公眾傳遞準確資訊，並獲得維持營運所需的重要收入或募款。然而，隨著越來越多的人轉向 AI 模型來獲取資訊，他們反而較少會造訪原本發佈這些資訊的實際網站。這樣的循環不僅威脅新聞機構的生存能力，也使得社群面臨失去在地新聞來源的風險。

Cloudflare 共同創辦人暨執行長 Matthew Prince表示：「我相信新聞業，也相信地方與獨立新聞的健康發展對於一個健康的網際網路與健康的社會至關重要。當我們最初啟動 Galileo 專案時，我們的目標是幫助抵禦網路攻擊，避免它們壓制記者與人權工作者的線上聲音。如今，這個願景正在擴大，我們希望確保 AI 的演進能夠為他們所用，而不是對他們不利。」

自 2014 年以來，Cloudflare 的 Galileo 專案已協助保護非營利組織、記者、人權捍衛者及弱勢群體免受網路威脅的侵害。今年早些時候，Cloudflare 宣布其如何協助大型出版商與各類內容創作者更妥善地控管與監控 AI 爬蟲如何存取其網站上的內容。如今，Cloudflare 希望將這些工具免費提供給更多非營利組織與記者，協助他們更好地適應以 AI 驅動的網路環境。此外，Cloudflare 也承諾擴大非營利組織與公共利益團體取得 AI 工具的管道，讓他們能以更現代化的方式運用與建立 AI，進而更有效地支援其使命。

獨立媒體應對 AI 驅動的網路環境

Internews Europe 執行長 Meera Selva 表示：「在一個由 AI 與數位變革主導的時代，為獨立媒體提供堅實的工具，不僅是一種支援，更是救命的依靠。Cloudflare 致力於為 Internews 及其合作夥伴提供安全、企業級的存取服務，讓身處高風險環境的記者能夠抵禦網路威脅，並捍衛新聞自由。因為當資訊能夠安全流通時，社群才能蓬勃發展。」

LION 會員總監 Sarah Gustavus Lim 表示：「獨立出版商需要的是易於使用且價格合理的工具，這樣他們才能專注於拓展自身事業。LION 感謝 Cloudflare 多年來透過 Galileo 專案為我們的會員提供安全與保護，我們也很高興看到現在有更多資源可供會員使用，協助他們應對快速演變的數位安全環境。」

International Press Institute 創新和媒體業務主管 Ryan Powell 表示：「獨立媒體能否履行其民主功能，也就是蒐集新聞並傳播可信賴的資訊，取決於能否產生不受政治或商業勢力影響的收入。透過監控並對出版商網站的爬蟲存取行為進行變現，媒體既能保護其智慧財產權，也能開發新的收入來源，進而支援其高品質的新聞工作。」

