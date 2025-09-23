Cloudflare hilft, unabhängigen Journalismus und gemeinnützige Organisationen vor KI-Crawlern zu schützen – Kostenlos

San Francisco, Kalifornien, 23. September 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute bekannt, dass es Projekt Galileo ausweitet, um gemeinnützigen Organisationen und unabhängigen Medienunternehmen bei der Überwachung und Kontrolle des Zugriffs von KI-Diensten auf Inhalte auf ihren Websites zu helfen. Die Teilnehmer des Programms—zu dem 750 Journalisten, unabhängige Nachrichtenorganisationen und andere gemeinnützige Organisationen gehören, die das Sammeln von Nachrichten auf der ganzen Welt unterstützen—erhalten Zugang zu den Bot-Management- und AI Crawl Control-Diensten von Cloudflare, um ihre Websites kostenlos besser vor unerwünschten KI-Crawlern zu schützen.

Gemeinnützige Organisationen und Nachrichtenorganisationen – insbesondere solche, die auf lokaler Ebene oder in repressiven Gesellschaften tätig sind – stehen bei der Umstellung auf das KI-gesteuerte Web vor großen Herausforderungen. Sie verlassen sich darauf, dass die Leute ihre Websites besuchen können, um mit ihren Lesern in Kontakt zu treten, die Öffentlichkeit korrekt zu informieren und wichtige Einnahmen oder Spenden zu erzielen. Da die Menschen jedoch zunehmend auf KI-Modelle zurückgreifen, besuchen sie immer seltener die tatsächliche Website, von der die erhaltenen Informationen stammen. Dieser Kreislauf gefährdet die Existenz von Nachrichtenorganisationen und bringt zugleich Kommunen in Gefahr, ihre lokalen Nachrichtenquellen zu verlieren.

„Ich glaube an Journalismus und ich glaube, dass die Qualität lokaler, unabhängiger Nachrichten für ein gesundes Internet und eine intakte Gesellschaft unerlässlich ist“, sagt Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Mit Projekt Galileo wollten wir verhindern, dass Cyberangriffe die Stimmen von Journalisten und engagierten Menschenrechtsschützern im Internet unterdrücken. Nun erweitert sich diese Vision, und wir möchten sicherstellen, dass sich die Entwicklung der KI zu ihrem Vorteil vollzieht – nicht zu ihrem Nachteil.“

Seit 2014 hilft das Projekt Galileo von Cloudflare, gemeinnützige Organisationen, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und gefährdete Gruppen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Anfang des Jahres gab Cloudflare bekannt, dass es großen Verlagen und Content-Erstellern aller Art dabei hilft, den Zugriff von KI-Crawlern auf Inhalte auf ihren Websites besser zu kontrollieren und zu überwachen. Jetzt möchte Cloudflare diese Tools kostenlos mehr gemeinnützigen Organisationen und Journalisten zur Verfügung stellen und ihnen helfen, sich besser an das KI-gesteuerte Web anzupassen. Cloudflare engagiert sich auch dafür, den Zugang zu KI-Tools für gemeinnützige Organisationen und Organisationen des öffentlichen Interesses zu erweitern, um die Art und Weise zu modernisieren, wie sie KI nutzen und mit ihr entwickeln können, damit sie ihre Ziele besser unterstützen können.

Unabhängige Medien müssen sich in der KI-Landschaft zurechtfinden

„In einem von KI und digitalem Umbruch geprägten Zeitalter ist die Bereitstellung robuster Tools für unabhängige Medien nicht nur Unterstützung, sondern eine Existenzgrundlage“, sagt Meera Selva, CEO von Internews Europe. „Das Engagement von Cloudflare, Internews und seinen Partnern einen sicheren, geschäftsgerechten Zugang zu ermöglichen, hat Journalisten in Hochrisikoumgebungen in die Lage versetzt, Cyberbedrohungen zu standhalten und die Pressefreiheit zu wahren. Denn wenn die Informationen sicher fließen, geht es den Kommunen gut.“

„Unabhängige Verlage benötigen einfach zu bedienende und erschwingliche Tools, damit sie sich auf das Wachstum ihres Geschäfts konzentrieren können“, so Sarah Gustavus Lim, Mitgliedschaftsleiterin bei LION. „LION schätzt die Sicherheit und den Schutz, den Cloudflare unseren Mitgliedern seit Jahren durch Projekt Galileo bietet und wir freuen uns, dass nun mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Mitgliedern bei der Bewältigung der sich schnell entwickelnden Landschaft der digitalen Sicherheit zu helfen.“

„Die Fähigkeit unabhängiger Medien, ihre demokratische Funktion zu erfüllen, indem sie Nachrichten sammeln und vertrauenswürdige Informationen verbreiten, hängt davon ab, ob sie Einnahmen erzielen, die nicht von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss sind“, sagte Ryan Powell, Head of Innovation and Media Business beim International Press Institute. „Indem die Medien das Crawlen der Verlagsseiten überwachen und monetarisieren, können sie ihr geistiges Eigentum schützen und gleichzeitig neue Einnahmequellen für ihren Qualitätsjournalismus erschließen.“

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

Über Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat sich die Schaffung eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten verringern. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für Cloud-native Produkte und Entwicklertools auf dem Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, die Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

Cloudflare folgen: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act of 1934“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie „kann“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „forschen“, „planen“, „vorausschauen“, „könnte“ beabsichtigten“, „anvisieren“, „projizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „weiterhin“ oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Pläne und Zielsetzungen von Cloudflare in Bezug auf Projekt Galileo, die Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der Bot-Management-Dienste und AI Crawl Control von Cloudflare und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, über die mit der Nutzung des Bot-Management-Diensts und AI Crawl Control und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare einhergehenden Vorteile für Cloudflare-Kunden, über die technologische Entwicklung, die zukünftige Betriebstätigkeit, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen unseres CEO und anderer zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt angegeben wurden, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist – unter anderem auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Cloudflare-Quartalsberichts im Formular 10-Q, das am 31. Juli 2025 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

© 2025 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und weitere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Rechtsräumen. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.