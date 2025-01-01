Cloudflare ayuda a proteger al periodismo independiente y a las organizaciones sin fines de lucro de los rastreadores de IA, de forma gratuita

San Francisco, CA, 23 de septiembre de 2025 – Cloudflare, Inc.(NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy la ampliación del Proyecto Galileo para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro y a los medios independientes a monitorear y controlar cómo los servicios de IA acceden al contenido de sus sitios web. Los participantes en el programa, que incluye a 750 periodistas, organizaciones de noticias independientes y otras organizaciones sin fines de lucro que apoyan la recopilación de noticias en todo el mundo, tendrán acceso a los servicios de gestión de bots y AI Crawl Control de Cloudflare para proteger mejor sus sitios web de los rastreadores de IA no deseados de forma gratuita.

Las organizaciones sin fines de lucro y de noticias, especialmente las que operan a nivel local o en sociedades represivas, enfrentan desafíos importantes en la transición a la web impulsada por la IA. Dependen de que las personas puedan visitar sus sitios para conectarse con sus lectores, ofrecer información precisa al público y generar ingresos o recaudar fondos esenciales. Sin embargo, a medida que las personas recurren cada vez más a los modelos de IA para obtener información, es menos probable que visiten el sitio web real donde se originó la información que obtuvieron. Este ciclo amenaza la capacidad de las organizaciones de noticias de seguir operando, y también pone a las comunidades en riesgo de perder sus fuentes de noticias locales.

"Creo en el periodismo, y creo que la sanidad de las noticias locales e independientes es esencial para una Internet saludable y una sociedad saludable", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Cuando pusimos en marcha el Proyecto Galileo, queríamos ayudar a evitar que los ciberataques silenciaran las voces en línea de periodistas y activistas de los derechos humanos. Ahora, hemos ampliado esa visión y queremos asegurarnos de que la evolución de la IA funcione a su favor, no en su contra".

Desde 2014, el Proyecto Galileo de Cloudflare ha ayudado a proteger a organizaciones sin fines de lucro, periodistas, defensores de los derechos humanos y grupos vulnerables de las ciberamenazas. A principios de este año, Cloudflare anunció que está ayudando a grandes editores y creadores de contenido de todo tipo a controlar y supervisar mejor cómo los rastreadores de IA acceden al contenido de sus sitios web. Ahora, Cloudflare quiere llevar esas herramientas, de forma gratuita, a más organizaciones sin fines de lucro y periodistas, y ayudarlos a adaptarse mejor a la web impulsada por la IA. Cloudflare también se compromete a ampliar el acceso a las herramientas de IA para las organizaciones sin fines de lucro y de interés público para que modernicen la forma en que pueden usar y desarrollar con IA para respaldar mejor sus misiones.

Los medios independientes exploran el panorama impulsado por la IA

"En una era definida por la IA y la disrupción digital, brindar herramientas sólidas a los medios independientes no es solo brindar soporte, es un salvavidas", afirmó Meera Selva, directora general de Internews Europe. “El compromiso de Cloudflare de brindar a Internews y a sus socios un acceso seguro a nivel empresarial permitió a los periodistas en entornos de alto riesgo resistir las ciberamenazas y defender la libertad de prensa. Porque cuando la información fluye de forma segura, las comunidades prosperan".

"Los editores independientes necesitan herramientas que sean accesibles y fáciles de usar, para poder centrarse en hacer crecer su negocio", afirmó Sarah Gustavus Lim, directora de membresía de LION. "LION aprecia la seguridad y la protección que Cloudflare brinda a nuestros miembros a través del Proyecto Galileo durante años, y nos complace ver que ahora hay más recursos disponibles para ayudar a los miembros a gestionar el panorama en rápida evolución de la seguridad digital".

"La capacidad de los medios independientes para cumplir su función democrática al recopilar noticias y distribuir información confiable depende de que generen ingresos libres de influencias políticas o comerciales", afirmó Ryan Powell, director de Innovación y Negocios de Medios del Instituto Internacional de Prensa. "Al monitorear y monetizar el rastreo de los sitios de los editores, los medios de comunicación pueden proteger su propiedad intelectual y al mismo tiempo desarrollar nuevas fuentes de ingresos para respaldar su periodismo de calidad".

