Comunicados de prensa
Cloudflare tiene como objetivo contratar 1 111 pasantes en 2026 para colaborar en la formación de la próxima generación de líderes tecnológicos
Cloudflare dedica nuevos programas a estudiantes y startups para invertir en el futuro de Internet.
Cloudflare ayuda a proteger al periodismo independiente y a las organizaciones sin fines de lucro de los rastreadores de IA, de forma gratuita
El Proyecto Galileo de Cloudflare ahora ayudará a empoderar a periodistas y organizaciones sin fines de lucro para que controlen cómo la IA usa su contenido original.
Cloudflare y Coinbase lanzarán x402 Foundation
x402 Foundation tiene como objetivo simplificar los pagos en línea con un nuevo estándar de Internet abierto.
Cloudflare ofrece a los creadores una nueva herramienta para controlar el uso de su contenido
La nueva política de indicaciones de contenido permitirá a los propietarios y editores de sitios web declarar sus preferencias sobre cómo las empresas de IA acceden y utilizan su contenido, disponible de forma totalmente gratuita
Cloudflare presenta NET Dollar para respaldar un nuevo modelo de negocio para la Internet impulsada por IA
NET Dollar ayudará a impulsar transacciones globales y seguras a la velocidad de la Internet
Cloudflare y Giga de UNICEF se asocian para acelerar la conectividad escolar en todo el mundo
La solución de pruebas de velocidad y la red global de Cloudflare proporcionarán a UNICEF datos en tiempo real para ayudar a cerrar la brecha digital