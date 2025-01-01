Пресс-релизы
Cloudflare планирует нанять 1111 стажеров в 2026 году, чтобы помочь обучить следующее поколение технологических лидеров
Cloudflare посвящает новые программы студентам и стартапам для инвестирования в будущее Интернета.
Cloudflare помогает защищать независимую журналистику и некоммерческие организации от программ-обходчиков на базе ИИ — бесплатно
Проект Cloudflare «Галилей» теперь поможет журналистам и некоммерческим организациям контролировать, как ИИ использует их оригинальный контент
Cloudflare и Coinbase запустят фонд x402
Фонд x402 стремится упростить онлайн-платежи с помощью нового открытого интернет-стандарта
Cloudflare предоставляет создателям контента новый инструмент для контроля использования их контента
Новая Политика сигналов контента (Content Signals Policy) позволит владельцам и издателям веб-сайтов заявлять о предпочтениях в отношении того, как компании, работающие с ИИ, получают доступ и используют их контент — и всё это совершенно бесплатно
Cloudflare представляет NET Dollar для поддержки новой бизнес-модели интернета на базе ИИ
NET Dollar будет способствовать обеспечению глобальных безопасных транзакций со скоростью Интернета
Cloudflare и партнер ЮНИСЕФ Giga ускоряют подключение школ по всему миру
Решение Cloudflare для тестирования скорости и глобальная сеть предоставят ЮНИСЕФ данные в режиме реального времени, чтобы помочь сократить цифровое неравенство